बहिष्कृत मैच पर बातचीत के लिए BCB अध्यक्ष, PCB और ICC लाहौर में मौजूद
अमीनुल इस्लाम की लाहौर में उपस्थिति T20 विश्व कप से बांग्लादेश को हटाए जाने के बाद PCB द्वारा जारी एकजुटता प्रदर्शन का हिस्सा है
15 फ़रवरी को भारत के ख़िलाफ़ होने वाले T20 विश्व कप मैच का पाकिस्तान द्वारा किए गए बहिष्कार को वापस लेने की बातचीत के जोर पकड़ने के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के प्रेसीडेंट अमीनुल इस्लाम लाहौर पहुंच गए हैं।
ICC डायरेक्ट इमरान ख़्वाजा की मौजूदगी में वह PCB चेयरमैन मोहसिन नक़वी से मुलाकात करेंगे। नक़वी द्वारा पाकिस्तान के इस मैच में खेलने पर संशय पैदा करने के बाद से ही ख़्वाजा पर्दे के पीछे चल रही इस बातचीत का हिस्सा रहे हैं।
ICC के साथ बातचीत के लिए BCB अध्यक्ष का लाहौर पहुंचना उसी चीज़ का हिस्सा है जिसमें यह दिखाया गया कि T20 विश्व कप से बांग्लादेश को बाहर किए जाने पर PCB उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने इस चीज़ को भी एक कारण बताया जिससे उनकी सरकार ने पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ वह मैच खेलने से मना किया।
पाकिस्तानी सरकार द्वारा भारत के ख़िलाफ़ मैच को लेकर दिए गए बयान के बाद से ही PCB लगातार ख़ामोश ही रही है। दूसरी ओर ICC ने भी पिछले रविवार को पाकिस्तान की सरकार के इस फ़ैसले के बारे में पता होने की बात कहने के बाद से कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। 8 फ़रवरी को बोर्ड ने इस्लाम के आने की बात बताई और कहा कि वह नक़वी से मुलाकात के साथ ही मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे।