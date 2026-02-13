मैच (9)
T20 विश्व कप (6)
Rising Stars (2)
SA Women vs PAK Women (1)
फ़ीचर्स

किशन ने दिखाया कि वह अभिषेक के साथ सलामी बल्लेबाज़ी के सही विकल्प हैं

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ ने फंसकर आ रही विकेट पर हाथ खोलने से पहले नज़रें ज़माईं और फिर अपने शॉट खेलें

Daya Sagar
दया सागर
Feb 13, 2026, 5:18 AM • 51 mins ago
9:00

पुजारा: भारत की इस शानदार जीत में भी ख़तरे का संकेत छुपा है

जब आपके पास शीर्ष क्रम में अभिषेक शर्मा जैसा बल्लेबाज़ हो, जो 190+ के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी कर रहा हो, तो दूसरे छोर पर आपको ऐसे बल्लेबाज़ की ज़रूरत होती है, जो ना सिर्फ़ आक्रमण करे बल्कि पिच और परिस्थतियों के अनुसार एडजस्ट कर पारी को आगे भी ले जाए।
USA के ख़िलाफ़ विश्व कप के पहले मैच में जब भारतीय शीर्षक्रम असफल हुआ, तो नामीबिया के ख़िलाफ़ मैच से पहले तिलक वर्मा ने प्री-मैच कॉन्फ़्रेंस में स्वीकार किया कि शीर्ष क्रम में किसी एक बल्लेबाज़ को ना सिर्फ़ आक्रामक रहना होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह पारी को आगे लेकर जाए। उन्होंने इसके लिए 'एंकर' शब्द का भी इस्तेमाल किया।
हालांकि इससे पहले तक लग रहा था कि नंबर आठ तक बल्लेबाज़ी की गहराई वाले इस भारतीय बल्लेबाज़ी क्रम में एंकर की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन इस विश्व कप में जहां हर मैदान पर एक से अधिक मैच खेलने जाने हैं, जहां पिचें लगातार पुरानी होकर फंस रही हैं, वहां पर इस 'एंकर' की भूमिका अहम हो जाती है। नामीबिया के ख़िलाफ़ मैच में इशान किशन की पारी एक 'एंकर' की पारी तो कतई नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खोलने से पहले समय ज़रूर लिया और नज़रें ज़माई।
जहां संजू सैमसन ने पहले ओवर से ही आक्रामक रूख़ दिखाना शुरू किया, वहीं किशन ने पहली पांच गेंदों को समझने में लिया और उस पर तीन सिंगल लिए। उनकी पहली बाउंड्री तीसरे ओवर में आई। हालांकि यह भी कोई स्लॉग नहीं बल्कि क्रिकेटिंग शॉट था, जब उन्होंने कीपर के आगे आने पर सीधी गुड लेंथ गेंद को गेंदबाज़ के बगल से ऑन ड्राइव के लिए खेल दिया।
इशान के पहली चार बाउंड्रीज़ क्रिकेटिंग शॉट थीं और उन्होंने फ़्लिक और पुल पर चौके बंटोरे। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि वह धीमे खेल रहे थे, बल्कि पांचवें ओवर की समाप्ति पर उनके नाम 14 गेंदों में 140+ के स्ट्राइक रेट से 22 रन थे। छठे ओवर में इशान ने अपना गियर बदला, जब उन्होंने जेजे स्मिट को निशाना बनाते हुए लगातार चार छक्के और एक चौके जड़े और सिर्फ़ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
किशन की इस पारी की मदद से भारत ने पावरप्ले में 86 रन बनाए, जो कि T20 विश्व कप में पावरप्ले में चौथा सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। किशन का यह 50 रन का स्कोर T20 विश्व कप मैचों के पावरप्ले में पांचवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी था। किशन की इस पारी की मदद से भारत ने भारत ने सिर्फ़ 6.5 ओवरों में ही 100 रन के स्कोर को प्राप्त कर लिया, जो कि विश्व कप मैचों में सबसे तेज़ 100 रन हैं।
एक और छक्का लगाने के चक्कर में किशन डीप मिडविकेट पर लपके गए, लेकिन तब तक वह भारत को एक मज़बूत शुरुआत दे चुके थे।
मैच के बाद अपनी इस धीमी शुरुआत भरी पारी को लेकर किशन ने कहा, "हमें लगा था कि यह एक फ़्लैट विकेट होगा, लेकिन जब हमने बल्लेबाज़ी शुरू की तो गेंद फंसकर आ रही थी। हमें लगा कि यहां पर छक्के मारना उतना आसान नहीं है। इसलिए एक ख़राब शॉट पर विकेट फेंकने की बजाय, यह बेहतर था कि हम समय लें। हमें पता था कि हम कुछ ओवरों के बाद कभी भी बड़े शॉट्स के लिए जा सकते हैं। इसलिए हमने जल्दबाज़ी नहीं की और ख़राब गेंदों का इंतज़ार किया। मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि विकेट आसान नहीं थी और हम अपना समय ले रहे थे।"
इस पारी के बाद किशन को मिड-इनिंग के दौरान टीम हडल में पेप टाक देते हुए देखा गया और वह इसमें बहुत ज़्यादा एनिमेटेड भी नज़र आए। किशन का मानना है कि वह दो साल से अधिक समय के बाद भारतीय टीम में वापसी के बाद पहले से ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं।
उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूं कि मैं अब एक बदला हुआ इंसान हूं। मैं इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, मुझे जोक करने में मज़ा भी आता है। लेकिन पहले यह मैं 24x7 करता था, लेकिन अब मैंने इसको सीमित कर दिया है। मैं बस अपनी बल्लेबाज़ी और विकेटकीपिंग पर फो़कस कर रहा हूं, जो मेरी और टीम की मदद करने जा रहा है। इसके अलावा सब कुछ सेकेंड्री है।"
Abhishek SharmaIshan KishanNamibiaIndiaIndia vs NamibiaICC Men's T20 World Cup

दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback