किशन ने दिखाया कि वह अभिषेक के साथ सलामी बल्लेबाज़ी के सही विकल्प हैं

हालांकि इससे पहले तक लग रहा था कि नंबर आठ तक बल्लेबाज़ी की गहराई वाले इस भारतीय बल्लेबाज़ी क्रम में एंकर की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन इस विश्व कप में जहां हर मैदान पर एक से अधिक मैच खेलने जाने हैं, जहां पिचें लगातार पुरानी होकर फंस रही हैं, वहां पर इस 'एंकर' की भूमिका अहम हो जाती है। नामीबिया के ख़िलाफ़ मैच में इशान किशन की पारी एक 'एंकर' की पारी तो कतई नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खोलने से पहले समय ज़रूर लिया और नज़रें ज़माई।

जहां संजू सैमसन ने पहले ओवर से ही आक्रामक रूख़ दिखाना शुरू किया, वहीं किशन ने पहली पांच गेंदों को समझने में लिया और उस पर तीन सिंगल लिए। उनकी पहली बाउंड्री तीसरे ओवर में आई। हालांकि यह भी कोई स्लॉग नहीं बल्कि क्रिकेटिंग शॉट था, जब उन्होंने कीपर के आगे आने पर सीधी गुड लेंथ गेंद को गेंदबाज़ के बगल से ऑन ड्राइव के लिए खेल दिया।

इशान के पहली चार बाउंड्रीज़ क्रिकेटिंग शॉट थीं और उन्होंने फ़्लिक और पुल पर चौके बंटोरे। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि वह धीमे खेल रहे थे, बल्कि पांचवें ओवर की समाप्ति पर उनके नाम 14 गेंदों में 140+ के स्ट्राइक रेट से 22 रन थे। छठे ओवर में इशान ने अपना गियर बदला, जब उन्होंने जेजे स्मिट को निशाना बनाते हुए लगातार चार छक्के और एक चौके जड़े और सिर्फ़ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।

किशन की इस पारी की मदद से भारत ने पावरप्ले में 86 रन बनाए, जो कि T20 विश्व कप में पावरप्ले में चौथा सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। किशन का यह 50 रन का स्कोर T20 विश्व कप मैचों के पावरप्ले में पांचवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी था। किशन की इस पारी की मदद से भारत ने भारत ने सिर्फ़ 6.5 ओवरों में ही 100 रन के स्कोर को प्राप्त कर लिया, जो कि विश्व कप मैचों में सबसे तेज़ 100 रन हैं।

एक और छक्का लगाने के चक्कर में किशन डीप मिडविकेट पर लपके गए, लेकिन तब तक वह भारत को एक मज़बूत शुरुआत दे चुके थे।

मैच के बाद अपनी इस धीमी शुरुआत भरी पारी को लेकर किशन ने कहा, "हमें लगा था कि यह एक फ़्लैट विकेट होगा, लेकिन जब हमने बल्लेबाज़ी शुरू की तो गेंद फंसकर आ रही थी। हमें लगा कि यहां पर छक्के मारना उतना आसान नहीं है। इसलिए एक ख़राब शॉट पर विकेट फेंकने की बजाय, यह बेहतर था कि हम समय लें। हमें पता था कि हम कुछ ओवरों के बाद कभी भी बड़े शॉट्स के लिए जा सकते हैं। इसलिए हमने जल्दबाज़ी नहीं की और ख़राब गेंदों का इंतज़ार किया। मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि विकेट आसान नहीं थी और हम अपना समय ले रहे थे।"

इस पारी के बाद किशन को मिड-इनिंग के दौरान टीम हडल में पेप टाक देते हुए देखा गया और वह इसमें बहुत ज़्यादा एनिमेटेड भी नज़र आए। किशन का मानना है कि वह दो साल से अधिक समय के बाद भारतीय टीम में वापसी के बाद पहले से ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं।