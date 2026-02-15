मैच (14)
T20 World Cup Ind vs Pak Toss report: पाकिस्तान की पहले गेंदबाज़ी, अभिषेक की वापसी

पाकिस्तानी टीम में कोई बदलाव नहीं, स्पिन की मददग़ार पिच पर भारतीय टीम में अर्शदीप की जगह कुलदीप

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 15, 2026, 1:25 PM • 34 mins ago
Salman Agha gives a pep talk, India vs Pakistan, Men's T20 World Cup, Colombo, February 15, 2026

मैच के पहले पाकिस्तानी टीम  •  ICC/Getty Images

कोलंबो में भारत के ख़िलाफ़ हो रहे T20 विश्व कप मुक़ाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आग़ा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है। उनकी टीम में कोई बदलाव नहीं है, वहीं भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा की वापसी हुई है।
पेट की बीमारी के कारण अभिषेक दिल्ली में नामीबिया के ख़िलाफ़ भारत का पिछला मुक़ाबला नहीं खेल पाए थे। स्पिन की मददग़ार पिच पर भारत ने अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव को मौक़ा दिया है।
आग़ा ने टॉस जीतने के बाद कहा कि उनकी टीम इस बड़े मैच के लिए रिलैक्स है और इस चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी टीम ऐसी पिचों पर पिछले छह महीनों से खेल रही है तो उन्हें ऐसी पिचों पर खेलने का आइडिया है।
वहीं भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उनकी टीम पहले बल्लेबाज़ी ही करती क्योंकि उनकी टीम ने पहले दोनों मुक़ाबले डिफेंड करते हुए जीते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुक़ाबला अहम है लेकिन वर्तमान में रहना ज़रूरी है।
भारतीय एकादश: 1 इशान किशन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 रिंकू सिंह, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह
पाकिस्तान एकादश: 1 सईम अयूब, 2 साहिबज़ादा फ़रहान, 3 सलमान अली आग़ा (कप्तान), 4 बाबर आज़म, 5 मोहम्मद नवाज़, 6 शादाब ख़ान, 7 फ़हीम अशरफ़, 8 उस्मान ख़ान, 9 शाहीन अफ़रीदी, 10 अबरार अहमद, 11 उस्मान तारिक़
