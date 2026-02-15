T20 World Cup Ind vs Pak Toss report: पाकिस्तान की पहले गेंदबाज़ी, अभिषेक की वापसी

पेट की बीमारी के कारण अभिषेक दिल्ली में नामीबिया के ख़िलाफ़ भारत का पिछला मुक़ाबला नहीं खेल पाए थे। स्पिन की मददग़ार पिच पर भारत ने अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव को मौक़ा दिया है।

आग़ा ने टॉस जीतने के बाद कहा कि उनकी टीम इस बड़े मैच के लिए रिलैक्स है और इस चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी टीम ऐसी पिचों पर पिछले छह महीनों से खेल रही है तो उन्हें ऐसी पिचों पर खेलने का आइडिया है।

भारतीय एकादश: 1 इशान किशन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 रिंकू सिंह, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह