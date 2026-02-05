सूर्यकुमार यादव: पाकिस्तान मैच के लिए हम कोलंबो जाएंगे

सूर्यकुमार यादव ने मुंबई में कप्तानों की मीडिया ब्रीफ़िग में कहा, "हमने तो यह नहीं कहा है कि हम उनके ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगे। इस मामले में हमारी मंशा पूरी तरह से साफ़ है। नहीं खेलने वाली बात तो पाकिस्तान की तरफ़ से आई है। ICC ने हमारी मैचों का शेड्यूल तय किया है। BCCI और भारतीय सरकार ने यह फ़ैसला लिया है कि उन्हें एक तटस्थ स्थान पर मैच खेलना है। और यह फ़ैसला ICC के साथ बातचीत करते हुए लिया गया था। कोलंबो के लिए हमारा फ़्लाइट बुक हो चुका है। इसलिए यह तय है कि हम जा रहे हैं। हम देखेंगे कि बाद में क्या होगा।"

जब उनसे पाकिस्तान मैच को लेकर भारतीय ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में पूछा गया तो सूर्यकुमार ने कहा, "टीम में चर्चा एकदम साफ़ है। पहले हम सात फ़रवरी को मैच खेलेंगे। फिर हम दिल्ली जाएंगे। 12 फ़रवरी को नामीबिया से खेलना है। उसके बाद कोलंबो का सफ़र करेंगे।"

यह इस मुद्दे पर भारतीय खेमे की तरफ़ से पहला औपचारिक बयान है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा था कि उनकी सरकार ने भारत के ख़िलाफ़ मैच के बहिष्कार पर सोचा समझा रुख़ अपनाया है और वह "खेल में राजनीति" नहीं चाहती।

सूर्यकुमार ने कहा कि मौजूदा हालात में वह अपनी टीम के साथ कोलंबो पहुंचने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान का फ़ैसला मेरे कंट्रोल में नहीं है। काश मैं वह फ़ैसला ले पाता, लेकिन यह उनका कॉल है। हमें बताया गया है कि 15 तारीख़ को खेलना है। हमने एशिया कप खेला। हमने उनके ख़िलाफ़ तीन बार खेला। हमने अच्छा क्रिकेट खेला। हम जीते। हम खु़श थे। उसी तरह अगर कोलंबो में फिर से मौक़ा मिलता है तो हम ज़रूर अपना खेल खेलेंगे।