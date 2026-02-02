बड़े मंच पर विश्व कप के पहले यादगार पलों की तलाश में इटली

ग्रुप स्टेज़ मैच

बनाम स्कॉटलैंड, कोलकाता, 9 फ़रवरी बनाम नेपाल, मुंबई, 12 फ़रवरी बनाम इंग्लैंड, कोलकाता, 16 फ़रवरी बनाम वेस्टइंडीज़, कोलकाता, 19 फ़रवरी

बड़ी तस्वीर: इटली का लक्ष्य यादगार पहला विश्व कप

इटली और क्रिकेट की जोड़ी सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन दोनों का इतिहास काफ़ी पुराना है। 18वीं सदी के अंत में, नेपल्स में एडमिरल नेल्सन के क्रू ने क्रिकेट मैचों का आयोजन किया था, जबकि एसी मिलान जैसे बड़े फ़ुटबॉल क्लबों - जिसका मूल नाम मिलान फ़ुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब था ने इस खेल को बढ़ावा देने में मदद की। आज के दौर में इटली भारत और श्रीलंका में T20 विश्व कप में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जो सीमित क्रिकेटिंग इतिहास वाली टीम के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

कनाडा के जॉन डेविसन और आयरलैंड के केविन ओ'ब्रायन की कोचिंग में इटली के पास एक ऐसा ऑफ़-फ़ील्ड लीडरशिप ग्रुप है जो विश्व कप की शानदार उपलब्धियों से अच्छी तरह वाक़िफ़ है। वे इस टूर्नामेंट में अपनी कुछ यादगार यादें संजोने की उम्मीद के साथ आए हैं। स्वतः प्रेरित, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के स्क्वॉड के साथ, इटली को कम से कम दो जीत हासिल करने की उम्मीद होगी।

हालिया फ़ॉर्म

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी निगाहें: जेजे स्मट्स और मनेन्टी ब्रदर्स

साउथ अफ़्रीका के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी जेजे स्मट्स इटली की क्वालिफ़िकेशन यात्रा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन विश्व कप स्क्वॉड में उनके देर से शामिल होने से उनकी बल्लेबाज़ी मज़बूत हुई है। इस आक्रामक बल्लेबाज़ से बर्न्स द्वारा छोड़ी गई जगह को भरने की उम्मीद है। वह एक बार 2007-08 में साउथ अफ़्रीका के साथ अंडर-19 विश्व कप फ़ाइनल में पहुंचे थे। 2016-17 में अपने घरेलू T20 टूर्नामेंट में साउथ अफ़्रीका के अग्रणी रन-स्कोरर थे और उनके पास व्यापक फ़्रेंचाइज़ी अनुभव भी है। इटली के लिए अब तक की उनकी तीन पारियां साधारण रही हैं लेकिन बड़े मंच पर उनका अनुभव काम आएगा।

Ben Manenti से अहम भूमिका निभाने की उम्मीद • Getty Images

मनेन्टी भाई - बेन और हैरी 'इटालियन जॉब' के लिए भर्ती होने वाले शुरुआती खिलाड़ियों में से थे, और वे सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ क्रमशः बिग बैश लीग में नियमित रूप से खेलने के बाद विश्व कप में आ रहे हैं। जहां उन्होंने ड्रेसिंग रूम साझा किया और आधुनिक युग के कुछ दिग्गजों के साथ खेले। बेन एक दाएं हाथ के ऑफ़ स्पिनर हैं जो थोड़ी बल्लेबाज़ी भी कर लेते हैं, जबकि हैरी एक सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हैं।

आख़िरी विश्व कप?

हर दो साल में T20 विश्व कप होने के कारण, अगर इटली यूरोपीय क्रिकेट में अपनी रैंकिंग में सुधार करना जारी रखता है, तो किसी को भी बाहर मानना मुश्किल है। हालांकि यह टूर्नामेंट नए कप्तान वेन मैड्सन के लिए अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में अंतिम दौर हो सकता है, जो पिछले महीने 42 साल के हो गए। इटली उनसे टीम को एकजुट रखने की उम्मीद करेगा। एक ऐसी भूमिका जिसे उन्होंने काउंटी क्रिकेट में डर्बीशायर के लंबे समय तक कप्तान के रूप में सफलतापूर्वक निभाया है।

बेस्ट XI

1 जस्टिन मोस्का, 2 एंथनी मोस्का, 3 जेजे स्मट्स, 4 वेन मैड्सन (कप्तान), 5 हैरी मनेन्टी, 6 जियान-पियरो मीड (विकेटकीपर), 7 ग्रांट स्टीवर्ट, 8 बेन मनेन्टी, 9 मार्कस कैम्पोपियानो, 10 अली हसन, 11 जसप्रीत सिंह

बाकी स्क्वॉड: सैयद नक़वी, ज़ैन अली, क्रिशन कलुगामेज, थॉमस ड्राका