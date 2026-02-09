मैच (10)
फ़ीचर्स

एक 'जुनूनियत' की जीत: इटली में क्रिकेट के जनक माने जाने वाले सिमोने गेम्बनी की दास्तान

इटालियन क्रिकेट फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष गेम्बनी ही वह इंसान हैं, जिन्होंने 1970 के दशक में इटली में क्रिकेट को फिर से शुरू किया था

राजन राज
Feb 9, 2026, 6:04 PM • 1 hr ago
The Italy side sings the national anthem ahead of play, Italy vs Scotland, Men's T20 World Cup, Kolkata, February 9, 2026

इटली ने विश्व कप में डेब्यू किया  •  Associated Press

कोलकाता के इडेन गार्डन्स में सुबह के नौ बजे हैं। मैदान इटली और स्कॉटलैंड के बीच विश्व कप मुक़ाबले के लिए तैयार है। आम तौर पर गेट दो घंटे पहले खुलते हैं, लेकिन इटली क्रिकेट के पूर्व चेयरमैन सिमोने गेम्बनी लगभग आधे घंटे पहले ही वहां मौजूद हैं। उनके चेहरे पर वैसी ही शांति है जैसी किसी मंज़िल पर पहुंचने के बाद होती है।
प्रेस रूम में घुसते ही उन्होंने जो कहा, वह इस पूरे सफ़र का निचोड़ था - "मैंने सपना तो यह देखा था कि इटली की टीम एक दिन टेस्ट मैच खेलने वाला देश बने, लेकिन फ़िलहाल T20 विश्व कप से ही संतोष कर लेता हूं। आज मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है।"
उनकी यह पंक्ति लाज़मी भी है। एक देश, जहां क्रिकेट लगभग ख़त्म हो चुका था, गेम्बनी ने उसे फिर से सांसें दीं। 1980 में इटालियन क्रिकेट फ़ेडरेशन बनाया, 1984 में इटली को ICC का पहला एफ़ेलिएट देश बनाने में मदद की और फिर 1995 में उनके चेयरमैन रहते ही टीम एसोसिएट देश बनी। आज वही टीम अपना पहला विश्व कप मैच खेलने जा रही थी।
गेम्बनी के क्रिकेट प्रेम की शुरुआत किसी जुनून से कम नहीं थी। 1967 की गर्मियों में जब नौ साल के गेम्बनी इंग्लैंड में अपने दादाजी के साथ काउंटी क्रिकेट देख रहे थे, तब उनकी ज़िंदगी बदल गई। वह, फ़ारुख़ इंजीनियर के मुरीद हो गए। गेम्बनी याद करते हैं, "इंजीनियर जैसा उस दौर में कोई था ही नहीं। वे तेज़ गेंदबाज़ों के सिर के ऊपर से ऐसे शॉट्स खेलते थे, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वहीं से मैं इस खेल का दीवाना हो गया।"
तभी उन्होंने ठान लिया था कि वह इटली में भी इस खेल का परचम लहराएंगे, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया।
इटली में क्रिकेट का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि इसकी संस्कृति। गेम्बनी बताते हैं कि इसकी शुरुआत 1793 में हुई थी, जब एडमिरल होरेशियो नेल्सन ने नेपल्स में क्रिकेट मैच आयोजित किया था। 1893 में सर जेम्स एडवर्ड स्पेंसली ने 'जेनोआ क्रिकेट एंड फ़ुटबॉल क्लब' की नींव रखी। इसके बाद मिलान और ट्यूरिन में भी ऐसी ही क्लब संस्कृति पनपी। हालांकि बाद में राजनीतिक और सामाजिक कारणों से क्रिकेट अपनी जड़ें खोने लगा, लेकिन गेम्बनी ने इसे फिर से मुख्यधारा में लाने का बीड़ा उठाया।
अपने शुरुआती संघर्षों के बारे में गेम्बनी बताते हैं, "खिलड़ियों को तो पहले यह ही नहीं पता था कि गेंद कैसे फेंकना है। सफ़ेद जर्सी पहने सभी खिलाड़ियों को देख कर लोग सोचते थे कि सभी खिलाड़ी एक ही टीम के हैं और सिर्फ़ बल्लेबाज़ी करने वाले खिलाड़ी दूसरी टीम के हैं। मैंने सोचा कि क्यों न इन प्रयासों को स्कूल स्तर से शुरू किया जाए।"
70 के दशक के मध्य में जब गेम्बनी ने रोम के एक स्कूल से क्रिकेट शुरू करने का प्रयास किया, तो चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। वह स्कूल के बच्चों को काउंटी क्रिकेट दिखाने इंग्लैंड ले जाते थे। इटली में मैदान नहीं थे, तो कभी टमाटर के खेतों को साफ़ किया गया, तो कभी किसी खाली जगह पर मैट बिछाकर मैच हुए। गेम्बनी ने इस खेल के लिए अपनी जेब से काफ़ी पैसे ख़र्च किए। वह हंसते हुए कहते हैं, "मुझे कई बार राजनीति में जाने का सुझाव मिला था, वहां जितना पैसा एक महीने में ख़र्च होता, उतना मैं पांच साल में क्रिकेट पर करता हूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना।
"ख़ैर, वह रास्ता सही था। आज मैं इडेन गार्डन्स में अपनी टीम को खेलता हुआ देखूंगा।"
इडेन गार्डन्स गेम्बनी के लिए नया नहीं है। वह 1998 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट मैच में मेहमान बनकर आए थे। ICC की बैठकों में अक्सर उनकी मुलाक़ात जगमोहन डालमिया और आई.एस. बिंद्रा से होती थी। वह बताते हैं कि बिंद्रा के साथ उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी।
गेम्बनी कहते हैं, "आपको पता है कि जब मैं पहली ICC मीटिंग में महान आई.एस. बिंद्रा से मिला था, तब मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि हार नहीं मानना है। अपने लक्ष्य का पीछा करते रहना है। उन्होंने (बिंद्रा), एन.के.पी. साल्वे के साथ मिल कर विश्व कप को इंग्लैंड से बाहर निकाल कर एक ऐतिहासिक काम किया था और अगर आज यह खेल इतना लोकप्रिय है, तो इसमें उन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। मैं अक्सर जग्गू (जगमोहन डालमिया) के साथ मिल कर इटली क्रिकेट के बारे में बात करता था। अपनी रणनीति बताता था। बिंद्रा से भी इस बारे में काफ़ी बात होती थी। आज वह मुझे बहुत याद आ रहे हैं। उनके साथ की गई हर बात मुझे बहुत याद आ रही है।"
गेम्बनी 2016 तक चेयरमैन रहे और अब 'आजीवन मानद अध्यक्ष' (life honorary president) हैं। आज जब वह इडेन में अपनी टीम को उतरते देखते हैं, तो उन्हें अपना हर त्याग सार्थक लग रहा था। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें लोग 'फ़ादर ऑफ़ इटालियन क्रिकेट' कहते हैं, तो कैसा लगता है?
वह कहते हैं, "मैं पिता भी हूं और मां भी, क्योंकि जब कोई और नहीं था, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ा था।"
आज का यह मैच सिर्फ़ 11 खिलाड़ियों का मुक़ाबला नहीं है, बल्कि गेम्बनी के उस अटूट विश्वास की जीत है, जो उन्होंने मिलान और रोम की गलियों से लेकर इडेन गार्डन्स तक संजोया था।
राजन राज ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं

