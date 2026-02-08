मैच (13)
T20 विश्व कप (6)
रणजी ट्रॉफ़ी (4)
Sheffield Shield (3)
ख़बरें

NZ vs AFG टॉस रिपोर्ट: अफ़ग़ानिस्तान की पहले बल्लेबाज़ी, नूर अहमद को मौक़ा नहीं

न्यूज़ीलैंड में सैंटनर एकमात्र विशेषज्ञ स्पिनर, एकादश में तीन तेज़ गेंदबाज़

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 8, 2026, 5:29 AM • 27 mins ago
Rashid Khan and Mitchell Santner greet each other at the toss, Afghanistan vs New Zealand, T20 World Cup, Chennai, February 8, 2026

टॉस के समय दोनों कप्तान राशिद और सैंटनर  •  ICC/Getty Images

T20 विश्व कप के चौथे मुक़ाबले में चेन्नई की पिच पर अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान राशिद ख़ान ने टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया है। न्यूज़ीलैंड ने स्पिन की मददग़ार माने जाने वाली पिच पर सिर्फ़ एक मुख्य स्पिनर के साथ गई है और उसकी कमान कप्तान मिचेल सैंटनर संभालेंगे। माइकल ब्रेसवेल और ईश सोढ़ी को मौक़ा नहीं मिला है, उनके पास रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन और ग्लेन फ़िलिप्स की उपयोगी स्पिन का विकल्प होगा।
वहीं अफ़ग़ानी टीम ने भी CSK के होम प्लेयर नूर अहमद की जगह मुजीब उर रहमान को तरजीह दी है। उनके साथ मोहम्मद नबी और कप्तान राशिद स्पिन की ज़िम्मेदारी संभालेंगे।
राशिद ने टॉस जीतने के बाद कहा, "हमारे पास एक मज़बूत गेंदबाज़ी क्रम है, उम्मीद है आगे चलकर पिच स्पिनरों को मदद करेगी। हमने काफ़ी ICC इवेंट्स खेले हैं, बात बस स्मार्ट क्रिकेट खेलने और अनुभव का इस्तेमाल करने की है। यह एक ऐसी विकेट है, जो अगर सही जगहों पर गेंदबाज़ी करें, तो तेज़ गेंदबाज़ों को भी मदद करेगी, जिसके लिए हमारे पास तीन तेज़ गेंदबाज़ हैं।
वहीं सैंटनर ने कहा, "पिच पर घास है, उम्मीद है कि यह अच्छा खेलेगी। भारत सीरीज़ का शेड्यूल काफ़ी व्यस्त था। हालांकि उसके बाद अच्छा अभ्यास मैच हुआ और हम तैयार हैं। सभी खिलाड़ी फ़िट हैं और हमने तीन तेज़ गेंदबाज़ों के साथ जाने का फ़ैसला किया है। स्पिन में मेरे साथ रचिन और GP (फ़िलिप्स) हैं।"
पिच रिपोर्ट: एक छोर से सीधी बाउंड्री की लंबाई 77 मीटर है, जबकि पीछे की तरफ़ बाउंड्री छोटी हैं। पिच हरी दिख रही है, जिसे देखकर डैनी मॉरिसन भी असमंजस में हैं। मुश्किल यह तय करने की है कि यहां अच्छा स्कोर क्या होगा, क्योंकि यह एक नई पिच है। आमतौर पर चेन्नई में स्पिन मददगार रहती है, लेकिन इस बार पिच पर घास है।
अफ़ग़ानिस्तान एकादश
1 रहमानउल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), 2 इब्राहिम ज़दरान, 3 सेदीक़उल्लाह अटल, 4 दरवेश रसूली, 5 अज़मतुल्लाह ओमरज़ई, 6 गुलबदीन नईब, 7 मोहम्मद नबी, 8 राशिद ख़ान (कप्तान), 9 फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी, 10 ज़ियाउर रहमान, 11 मुजीब उर रहमान
न्यूज़ीलैंड एकादश
1 फ़िन ऐलन, 2 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 मार्क चैपमैन, 6 डैरिल मिचेल, 7 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 8 जेम्स नीशम, 9 मैट हेनरी, 10 लॉकी फ़र्ग्यूसन,11 जैकब डफ़ी
AfghanistanNew ZealandAfghanistan vs New ZealandICC Men's T20 World Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback