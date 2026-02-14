मैच (7)
ख़बरें

T20 world cup OMAN vs IRE Toss report: दो बदलावों के साथ उतरी ओमान की पहले गेंदबाज़ी

आयरलैंड की टीम में पॉल स्टर्लिंग नहीं, लॉर्कन टकर कर रहे कप्तानी

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 14, 2026, 5:41 AM • 2 hrs ago
Jatinder Singh and Lorcan Tucker at the toss, Ireland vs Oman, T20 World Cup, Colombo, February 14, 2026

टॉस के वक़्त दोनों टीमों के कप्तान  •  ICC/Getty Images

T20 विश्व कप 2026 में शनिवार के दिन के मुक़ाबले में आयरलैंड के ख़िलाफ़ ओमान ने टॉस जीता है और RPS, कोलंबो की ताज़ा पिच पर गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है। उनकी टीम में दो बदलाव हैं। बल्लेबाज़ी में वसीम अली की जगह आशीष ओडेड्रा जबकि गेंदबाज़ी में बाएं हाथ के स्पिनर जय ओडेड्रा की जगह बाएं हाथ के शकील अहमद आए हैं।
वहीं आयरलैंड की टीम में उनके कप्तान पॉल स्टर्लिंग नहीं हैं। वह घुटने की चोट के कारण पूरे विश्व कप से बाहर हो गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पिछले मैच में उन्हें फ़ील्डिंग के दौरान लगी थी। उनकी जगह टीम के विकेटकीपर लॉर्कन टकर कप्तानी कर रहे हैं। दोनों टीमों को इस विश्व कप में अभी जीत का स्वाद चखना है।
ओमान एकादश: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्ज़ा, आशीष ओडेड्रा, मोहम्मद नदीम, जितेन रामानंदी, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), नदीम ख़ान, सुफ़्यान महमूद, शाह फ़ैसल, शकील अहमद
आयरलैंड एकादश: रॉस अडेयर, टिम टेक्टर, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), कर्टिस कैंफ़र, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क अडेयर, बैरी मक्कार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जॉशुआ लिटिल
जतिंदर सिंह, कप्तान, ओमान: हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे। क्योंकि यह एक नई पिच है, इसलिए हम शुरुआत में गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। हम छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना चाहते हैं। पिछले दो मैचों में हमारी बल्लेबाज़ी ठीक से नहीं चली, इसलिए हम सही तरीके से बल्लेबाज़ी करने पर ध्यान दे रहे हैं। हम वर्तमान में रहकर खेलने की कोशिश करेंगे और ग़लतियां नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल, हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि SSC की पिच इस तरह उछाल देगी। लेकिन पावरप्ले में अगर आप चार विकेट खो देते हैं, तो टीम का आत्मविश्वास लगभग ख़त्म हो जाता है और फिर मैच में वापसी करना मुश्किल हो जाता है। हमारी टीम में दो बदलाव हैं। शकील और आशीष, जय और वसीम अली की जगह टीम में आए हैं।
लॉर्कन टकर, आयरलैंड कप्तान: हां, मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में आपको सकारात्मक सोचना बहुत ज़रूरी होता है। हम इसे एक अच्छे मौके़ के रूप में देख रहे हैं, ताकि हम अपनी लय वापस पा सकें और ज़िम्बाब्वे के खिलाफ आख़िरी मैच से पहले अच्छी गति बना सकें। पॉल स्टर्लिंग का विश्व कप से बाहर होना निश्चित रूप से बहुत दुख की बात है। वह हमारी टीम के लिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें आगे बढ़ना होगा और बाकी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। हमने टीम के चरित्र और गहराई के बारे में बहुत बात की है। एक पेशेवर खिलाड़ी होने के नाते यह ज़रूरी है कि जब चीज़ें आपके अनुसार न चलें, तब भी आप वापसी करें और अच्छा प्रदर्शन करें। हम आज रात वही करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम में दो बदलाव हैं। टिम टेक्टर, पॉल स्टर्लिंग की जगह आए हैं, वहीं बेंजामिन कैलिट्ज़ इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और जॉश लिटिल टीम में आए हैं।
