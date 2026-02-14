T20 world cup OMAN vs IRE Toss report: दो बदलावों के साथ उतरी ओमान की पहले गेंदबाज़ी

T20 विश्व कप 2026 में शनिवार के दिन के मुक़ाबले में आयरलैंड के ख़िलाफ़ ओमान ने टॉस जीता है और RPS, कोलंबो की ताज़ा पिच पर गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है। उनकी टीम में दो बदलाव हैं। बल्लेबाज़ी में वसीम अली की जगह आशीष ओडेड्रा जबकि गेंदबाज़ी में बाएं हाथ के स्पिनर जय ओडेड्रा की जगह बाएं हाथ के शकील अहमद आए हैं।

वहीं आयरलैंड की टीम में उनके कप्तान पॉल स्टर्लिंग नहीं हैं। वह घुटने की चोट के कारण पूरे विश्व कप से बाहर हो गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पिछले मैच में उन्हें फ़ील्डिंग के दौरान लगी थी। उनकी जगह टीम के विकेटकीपर लॉर्कन टकर कप्तानी कर रहे हैं। दोनों टीमों को इस विश्व कप में अभी जीत का स्वाद चखना है।

ओमान एकादश: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्ज़ा, आशीष ओडेड्रा, मोहम्मद नदीम, जितेन रामानंदी, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), नदीम ख़ान, सुफ़्यान महमूद, शाह फ़ैसल, शकील अहमद

आयरलैंड एकादश: रॉस अडेयर, टिम टेक्टर, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), कर्टिस कैंफ़र, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क अडेयर, बैरी मक्कार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जॉशुआ लिटिल

जतिंदर सिंह, कप्तान, ओमान: हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे। क्योंकि यह एक नई पिच है, इसलिए हम शुरुआत में गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। हम छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना चाहते हैं। पिछले दो मैचों में हमारी बल्लेबाज़ी ठीक से नहीं चली, इसलिए हम सही तरीके से बल्लेबाज़ी करने पर ध्यान दे रहे हैं। हम वर्तमान में रहकर खेलने की कोशिश करेंगे और ग़लतियां नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल, हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि SSC की पिच इस तरह उछाल देगी। लेकिन पावरप्ले में अगर आप चार विकेट खो देते हैं, तो टीम का आत्मविश्वास लगभग ख़त्म हो जाता है और फिर मैच में वापसी करना मुश्किल हो जाता है। हमारी टीम में दो बदलाव हैं। शकील और आशीष, जय और वसीम अली की जगह टीम में आए हैं।