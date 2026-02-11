अफ़ग़ानिस्तान की पहले गेंदबाज़ी, नूर अहमद की वापसी

अफ़ग़ानिस्तान की एकादश में एक बदलाव किया गया है। स्पिनर नूर अहमद की टीम में वापसी हुई है और वह जिया-उर-रहमान की जगह खेलते नज़र आएंगे। नूर की वापसी से अफ़ग़ान स्पिन आक्रमण और मज़बूत हो गया है, जिसमें पहले से ही राशिद ख़ान और मुजीब उर रहमान जैसे अनुभवी गेंदबाज़ मौजूद हैं। टॉस के बाद राशिद ख़ान ने कहा कि टीम के लिए सामूहिक प्रदर्शन बेहद ज़रूरी है। उन्होंने माना कि पावरप्ले में बल्लेबाज़ी में सुधार की ज़रूरत है और साथ ही बीच के ओवरों में गेंदबाज़ों को ज़्यादा अनुशासित लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाज़ी करनी होगी। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पिछले मैच में गेंदबाज़ी में हुई चूकों का भी उन्होंने ज़िक्र किया।

दूसरी ओर, साउथ अफ़्रीका के कप्तान एडन मारक्रम ने कहा कि अगर वे टॉस जीतते तो वे भी पहले गेंदबाज़ी करने का ही फ़ैसला करते। हालांकि अब उनकी टीम का फोकस पहले बल्लेबाज़ी करते हुए एक मज़बूत स्कोर खड़ा करने और फिर अफ़ग़ान बल्लेबाज़ों पर दबाव बनाने पर होगा। साउथ अफ़्रीकी टीम ने भी अपनी एकादश में एक बदलाव किया है। स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को कॉर्बिन बॉश की जगह शामिल किया गया है, जिससे टीम को संतुलन मिलने की उम्मीद है।

साउथ अफ़्रीका की बल्लेबाज़ी में क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे आक्रामक खिलाड़ी हैं, जबकि गेंदबाज़ी में रबाडा और महाराज अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं अफ़ग़ानिस्तान की नज़र अपने मज़बूत स्पिन आक्रमण और बेहतर फील्डिंग के दम पर इस मैच में बढ़त बनाने पर होगी। दोनों टीमों के संतुलन को देखते हुए एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है।

साउथ अफ़्रीका एकादश: एडन मारक्रम, क्विंटन डी कॉक, रायन रिकलटन, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी