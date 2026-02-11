मैच (6)
अफ़ग़ानिस्तान की पहले गेंदबाज़ी, नूर अहमद की वापसी

साउथ अफ़्रीकी टीम में भी एक बदलाव, कॉर्बिन बॉश की जगह जॉर्ज लिंडे

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 11, 2026, 5:28 AM • 3 hrs ago
Noor Ahmad replaced Ziaur Rahman in Afghanistan's XI, Afghanistan vs South Africa, T20 World Cup, Ahmedabad, February 11, 2026

नूर अहमद क्या अफ़ग़ानिस्तान की वापसी करा पाएंगे?  •  ICC/Getty Images

साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ अहमदाबाद में खेले जा रहे T20 विश्व कप के अहम मुक़ाबले में अफ़ग़ानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया है। दिन के मैच में पिच और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान राशिद ख़ान ने यह निर्णय लिया, क्योंकि उनका मानना है कि इस मैदान पर जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाज़ी के लिए हालात बेहतर होते जाते हैं। IPL के दौरान यह मैदान उनका घरेलू मैदान रहा है और वहां के अनुभव का फ़ायदा उठाने की वह पूरी कोशिश करेंगे।
अफ़ग़ानिस्तान की एकादश में एक बदलाव किया गया है। स्पिनर नूर अहमद की टीम में वापसी हुई है और वह जिया-उर-रहमान की जगह खेलते नज़र आएंगे। नूर की वापसी से अफ़ग़ान स्पिन आक्रमण और मज़बूत हो गया है, जिसमें पहले से ही राशिद ख़ान और मुजीब उर रहमान जैसे अनुभवी गेंदबाज़ मौजूद हैं। टॉस के बाद राशिद ख़ान ने कहा कि टीम के लिए सामूहिक प्रदर्शन बेहद ज़रूरी है। उन्होंने माना कि पावरप्ले में बल्लेबाज़ी में सुधार की ज़रूरत है और साथ ही बीच के ओवरों में गेंदबाज़ों को ज़्यादा अनुशासित लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाज़ी करनी होगी। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पिछले मैच में गेंदबाज़ी में हुई चूकों का भी उन्होंने ज़िक्र किया।
दूसरी ओर, साउथ अफ़्रीका के कप्तान एडन मारक्रम ने कहा कि अगर वे टॉस जीतते तो वे भी पहले गेंदबाज़ी करने का ही फ़ैसला करते। हालांकि अब उनकी टीम का फोकस पहले बल्लेबाज़ी करते हुए एक मज़बूत स्कोर खड़ा करने और फिर अफ़ग़ान बल्लेबाज़ों पर दबाव बनाने पर होगा। साउथ अफ़्रीकी टीम ने भी अपनी एकादश में एक बदलाव किया है। स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को कॉर्बिन बॉश की जगह शामिल किया गया है, जिससे टीम को संतुलन मिलने की उम्मीद है।
साउथ अफ़्रीका की बल्लेबाज़ी में क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे आक्रामक खिलाड़ी हैं, जबकि गेंदबाज़ी में रबाडा और महाराज अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं अफ़ग़ानिस्तान की नज़र अपने मज़बूत स्पिन आक्रमण और बेहतर फील्डिंग के दम पर इस मैच में बढ़त बनाने पर होगी। दोनों टीमों के संतुलन को देखते हुए एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है।
साउथ अफ़्रीका एकादश: एडन मारक्रम, क्विंटन डी कॉक, रायन रिकलटन, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी
अफ़ग़ानिस्तान एकादश: रहमानुल्लाह गुरबाज़, इब्राहिम ज़ादरान, नजीबुल्लाह ज़ादरान, सेदिक़उल्लाह अटल, दरवेश रसूली, अज़मतुल्लाह ओमरज़ई, मोहम्मद नबी, राशिद ख़ान, नूर अहमद, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी, मुजीब उर रहमान
