फ़ीचर्स

शॉर्ट गेंदों को खेलने के लिए तैयार नहीं थे UAE के अनुभवहीन बल्लेबाज़

साउथ अफ़्रीका की तेज़ गेंदबाज़ी चौकड़ी ख़ासकर कॉर्बिन बॉश ने बादलों से घिरे मैदान में शॉर्ट गेंदों को अपना हथियार बनाया

Daya Sagar
दया सागर
Feb 18, 2026, 4:35 PM • 38 mins ago
वैसे इस T20 विश्व कप में दिल्ली की पिच ने बल्लेबाज़ों और स्पिनरों का साथ दिया है, लेकिन बुधवार का माहौल कुछ अलग था। 11 बजे दिन के मैच में तेज़ धूप की बजाय बादल घिरे हुए थे, तापमान रोज़ की अपेक्षा 2 डिग्री कम था, फ़्लड लाइट्स ऑन थे और हल्की ठंड हवा भी बह रही थी।
इसलिए जब साउथ अफ़्रीकी कप्तान एडन मारक्रम ने UAE के ख़िलाफ़ मैच में टॉस जीता, तो उन्होंने मददग़ार परिस्थितियों में तुरंत गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया। उनके पास इन परिस्थितियों को भुनाने के लिए चार बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़ थे और UAE के कम अनुभवी बल्लेबाज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने इसे बख़ूबी भुनाया।
संबंधित
कगिसो रबाडा ने पहले ओवर की सभी छह गेंदें शॉर्ट या बैक ऑफ़ लेंथ गेंदों पर की, जिसे UAE के सलामी बल्लेबाज़ अर्यांश शर्मा ठीक से खेल नहीं पाए। वह चार गेंदों पर बीट हुए, एक गेंद को बैकफ़ुट से रक्षात्मक ढंग से एक्स्ट्रा कवर पर खेला और जब तीसरी गेंद को पुल करने गए, तो बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद डीप थर्ड के पार छक्के के लिए चली गई।
रबाडा ने अपने दूसरे ओवर में भी यह रणनीति अपनाई। लेकिन इस बार उनके सामने अनुभवी मुहम्मद वसीम थे। उन्होंने पहली दो गेंदों को शॉर्ट आर्म जैब लगाकर ऑन साइ़ड पर चौका मारा। रबाडा ने जब रणनीति बदलते हुए एक गेंद थोड़ी आगे गुड लेंथ पर की तो वसीम ने उसे भी फ़ाइन लेग की ओर मोड़ चौकों का हैट्रिक पूरा किया। हालांकि जब इसी ओवर की आख़िरी गेंद पर अर्यांश फिर बल्लेबाज़ी के लिए आए, तो रबाडा ने फिर शॉर्ट गेंद निकाला, अर्यांश फिर पुल के लिए गए, लेकिन गेंद मिसटाइम होकर शॉर्ट फ़ाइन पर चली गई। विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक इस कैच को लपकने गए, लेकिन उन्होंने आसान कैच टपका दिया।
हालांकि शॉर्ट गेंदों का सबसे अधिक फ़ायदा प्लेयर ऑफ़ द मैच रहे कॉर्बिन बॉश ने उठाया। उन्होंने पावरप्ले के आख़िरी ओवर में सबसे पहले अर्यांश को गच्चा दिया, जब सीने की ऊंचाई तक आई शॉर्ट गेंद को अर्यांश बिना पोज़िशन में आए बेतरतीब ढंग से पुल करने गए और इस बार मिड ऑफ़ पर जॉर्ज लिंडे ने कोई ग़लती नहीं की। बॉश ने अपने अगले ओवर में लगातार दो अर्धशतक लगा चुके सोहैब ख़ान को निशाना बनाया, जब 142 की गति से आई ऑफ़ स्टंप के बाहर की शॉर्ट गेंद को सोहैब कीपर के बगल से निकालने गए, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर कीपर के हाथों में थी।
जहां बॉश और रबाडा ने शॉर्ट गेंदों की रणनीति अपनाई, वहीं अनरिख़ नॉर्ख़िए ने शुरुआती दो ओवरों में अधिकतर गेंद फ़ुल और गुड लेंथ पर किए। इसका उन्हें नुक़सान भी हुआ और उन्होंने पहले दो ओवरों में 18 रन दे दिए थे। हालांकि अपने तीसरे ओवर में उन्होंने अपनी लेंथ को पीछे खींचा और इसका उन्हें तुरंत फ़ायदा भी हुआ। सैयद हैदर शरीर पर आई शॉर्ट गेंद को पुल करने गए और क्वेना मफ़ाका ने स्क्वेयर लेग पर कोई ग़लती नहीं की।
इसके बाद नॉर्ख़िए ने इस पारी के सबसे सफल बल्लेबाज़ आलीशान शराफ़ू को अपनी बाउंसर का निशाना बनाया। 48 रन बनाकर खेल रहे शराफ़ू ऑन साइड में जगह बनाकर शरीर पर आई बाउंसर को पुल करने गए, लेकिन मफ़ाका ने एक बार फिर स्क्वेयर लेग पर पीछे जाते हुए एक बेहतरीन कैच लपका। पारी का आख़िरी ओवर लेकर आए बॉश ने अपना आख़िरी विकेट भी बैक ऑफ़ लेंथ गेंद पर ही लिया।
ESPNcricinfo की गेंद-दर-गेंद डेटा के अनुसार साउथ अफ़्रीकी तेज़ गेंदबाज़ों ने 46 गेंदें (57.29%) शॉर्ट या शॉर्ट ऑफ़ गुड लेंथ पर फेंकी, जिस पर उन्होंने सिर्फ़ 41 रन दिए और पांच विकेट हासिल किए।
मैच के बाद बॉश ने कहा कि शॉर्ट गेंद की रणनीति टीम और परिस्थितियों दोनों पर आधारित थी। उन्होंने कहा, "मौसम के कारण हम तेज़ गेंदबाज़ों को अतिरिक्त तेज़ी और उछाल मिल रहा था। थोड़ी सी बारिश होने के कारण पिच भी थोड़ा गीला हुआ, जिससे हमें मदद मिली। ऐसी परिस्थितियों में आपको थोड़ी सी शॉर्ट गेंदबाज़ी करनी होती है। तो हम तेज़ गेंदबाज़ों के बीच यही बात हुई कि हमें परिस्थितियों का पूरा फ़ायदा उठाना है।"
वहीं UAE के गेंदबाज़ी कोच यासिर अराफ़ात ने स्वीकार किया कि उनके बल्लेबाज़, इतनी तेज़ और शॉर्ट गेंदों के खेलने के आदी नहीं हैं। इसलिए वे बॉश और अन्य साउथ अफ़्रीकी तेज़ गेंदबाज़ों को ठीके से खेलने में असफल रहे। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यह उनके अनुभवहीन बल्लेबाज़ों के लिए एक अच्छा सीखने का अनुभव रहा।
उन्होंने कहा, "हमारे लड़कों के लिए यह एक नया अनुभव था। उन्होंने इससे पहले ऐसी तेज़ गेंदबाज़ी को इतने बड़े स्तर पर नहीं खेला था। इसके अलावा ओवरकास्ट परिस्थितियों से भी उनके तेज़ गेंदबाज़ों को फ़ायदा हुआ। अगर हम भी टॉस जीतते तो हम भी पहले गेंदबाज़ी करते, लेकिन दुर्भाग्य से टॉस भी हमारे पक्ष में नहीं गया। लेकिन यह हमारे बल्लेबाज़ों के लिए एक अच्छी सीख थी।"
Corbin BoschUnited Arab EmiratesSouth AfricaU.A.E. vs South AfricaICC Men's T20 World Cup

दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95

