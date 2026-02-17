आंकड़े: T20 विश्व कप में सबसे युवा शतकवीर बने युवराज सामरा
सामरा पुरुष T20I में शतक जड़ने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं और वह T20 विश्व कप में शतक जड़ने वाले पहले एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी हैं
Yuvraj Samra brought up a 58-ball century • ICC/Getty Images
युवराज सामरा की टीम भले ही T20 विश्व कप के कनाडा और न्यूज़ीलैंड के बीच मंगलवार सुबह को खेले गए मुक़ाबले में हार गई लेकिन उन्होंने कई आंकड़े अपने नाम किए।
19 वर्ष 141 दिन - न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ चेन्नई में सामरा ने जब 110 रन बनाए तो उनकी उम्र 19 वर्ष और 141 दिन थी, जो कि उन्हें विश्व कप में सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बनाती है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पॉल स्टर्लिंग ने 2011 के वनडे विश्व कप के दौरान बनाया था जब उन्होंने 20 वर्ष और 196 दिन की उम्र में नीदरलैंड्स के ख़िालफ़ शतक जड़ा था।
सामरा T20 विश्व कप में भी अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, वह इस टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं।
110 - न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सामरा का यह स्कोर T20 विश्व कप में पांचवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है और यह 2014 के संस्करण के बाद से T20 विश्व कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है। सामरा के 110 रन पुरुष T20I में कनाडा की ओर से दूसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है।
1 - सामरा एसोसिएट देश के पहले ऐसे बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने T20 विश्व कप में शतक जड़ा है और उन्होंने T20 विश्व कप 2024 में करनाडा के ख़िलाफ़ ऐरन जोंस के 94 नाबाद के स्कोर को पछाड़ दिया है।
सामरा इस टूर्नामेंट में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। इससे पहले जस्टिन कैंप की 2007 में 89 नाबाद रनों की पारी सर्वश्रेष्ठ थी।
2 - T20I में सामरा की तुलना में सिर्फ़ दो युवा बल्लेबाज़ों के नाम शतक हैं। फ़्रांस के गुस्टव मकीओन ने 2022 में स्विट्ज़रलैंड के ख़िलाफ़ जब शतक जड़ा था, तब वह 18 वर्ष और 280 दिन के थे। इसके एक दिन बाद ही उन्होंने नॉर्वे के ख़िलाफ़ शतक जड़ा।
नाइजीरिया के सेलीम सलाऊ शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज़ हैं। उन्होंने 2024 में आइवरी कॉस्ट के ख़िलाफ़ जब शतक जड़ा था तब वह 19 वर्ष और 30 दिन के थे।
63.58 - मंगलवार को सामरा का टोटल स्कोर कनाडा के टीम स्कोर का 63.58 फ़ीसदा था। यह पुरुष T20 विश्व कप में किसी पूर्ण पारी में किसी बल्लेबाज़ द्वारा दिया गया सर्वाधिक योगदान है।
केन विलियमसन (42) ने 2014 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ न्यूज़ीलैंड के 60 ऑलआउट स्कोर में 70 फ़ीसदी रन बनाए थे। वहीं ब्रेंडन मक्कलम (123) बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 2012 में न्यूज़ीलैंड के 191 पर 3 के स्कोर में 64.4 फ़ीसदी रन बनाए थे।
3 - T20I में पूर्ण सदस्य देशों के ख़िलाफ़ अब तक तीन एसोसिएट बल्लेबाज़ों ने शतक लगाए हैं। सामरा यह कारनामा करने वाले तीसरे बल्लेबाज़ हैं और उनका 110 का स्कोर दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। 2022 में मुहम्मद वसीम ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ 112 रन बनाए थे।
वसीम ने 2021 में आयरलैंड के ख़िलाफ़ 107 रनों की नाबाद पारी भी खेली थी जबकि रिची बेरिंग्टन ने 2012 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 100 रनों की पारी खेली थी।
116 - सामरा और दिलप्रीत बाजवा के बीच पहले विकेट के लिए 116 रनों की साझेदारी हुई जो कि पुरुष T20 विश्व कप में किसी एसोसिएट देश की ओर से किसी पूर्ण सदस्य देश के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी साझेदारी है। इस टूर्नामेंट में एसोसिएट देश की ओर से एकमात्र अन्य शतकीय साझेदारी इसी संस्करण में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ चेन्नई में हुई है, जो कि UAE के वसीम और आलीशान शराफ़ु के बीच 107 रनों की साझेदारी हुई।
22 - ग्लेन फ़िलिप्स ने कनाडा के ख़िलाफ़ 22 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया जो कि T20 विश्व कप में न्यूज़ीलैंड की ओर से सबसे तेज़ अर्धशतक है। इससे पहले न्यूज़ीलैंड की ओर से इस टूर्नामेंट में सबसे तेज़ अर्धशतक ऐरन रेडमंड ने 2009 में आयरलैंड के ख़िलाफ़ और पिछले सप्ताह UAE के ख़िलाफ़ टिम साइफ़र्ट ने 23 गेंदों में लगाया था।