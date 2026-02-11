चोटिल मिचेल मार्श की जगह स्टीव स्मिथ को कवर के तौर पर श्रीलंका बुलाया गया

CA के बयान में कहा गया, "उन्हें लगातार दर्द और असहजता हो रही है, जिससे उनकी मूवमेंट प्रभावित हो रही है। स्कैन में आंतरिक अंडकोष रक्तस्राव की पुष्टि हुई है और उन्हें आराम और रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होगी। स्टैंडबाय खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ श्रीलंका जाएंगे, ताकि वे परिस्थितियों के अनुरूप ढल सकें और आवश्यकता पड़ने पर तैयार रहें।"

मार्श की अनुपलब्धता का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया अपने पहले मैच के लिए प्रभावी रूप से केवल 12 खिलाड़ियों में से चयन कर रहा है। जॉश हेज़लवुड की जगह अभी आधिकारिक तौर पर किसी को शामिल नहीं किया गया है, और टिम डेविड भी हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे हैं। शॉन ऐबट टीम के साथ हैं, लेकिन वह ट्रैवलिंग रिज़र्व हैं और अभी आधिकारिक दल का हिस्सा नहीं हैं।

स्मिथ ने अपना आख़िरी T20I दो साल पहले फ़रवरी 2024 में खेला था। उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के लिए इस साल के BBL में छह पारियों में 59.80 की औसत और 167.97 के स्ट्राइक रेट से 299 रन बनाकर मज़बूत दावा पेश किया था।