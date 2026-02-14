धोनी को दिमाग़ में रखते हुए कैसे बिहार के सोहैब ख़ान ने दिलाई UAE को जीत

अर्यांश को यह साथ दिया सोहैब ख़ान ने। उन्होंने आते ही अपनी तीसरी गेंद पर बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर अंश पटेल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से आधा दर्जन रनों के लिए मार दिया। इसके बाद उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ डिलन हेलिगर को निशाना बनाया और उनके 17वें ओवर में दो छक्के और एक चौके जड़े। अगले ओवर में जसकरण सिंह पर एक छक्का और एक चौका जड़कर उन्होंने समीकरण को UAE के पक्ष में मोड़ दिया और उसके बाद जीत उनके लिए महज औपचारिकता रह गई थी।

बिहार के गया जिले में पैदा हुए सोहैब के लिए दिल्ली में खेली गई यह पारी इसलिए भी ख़ास थी क्योंकि उन्होंने दिल्ली से ही अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। बिहार में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाले सोहैब जब दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन करने आए तो वह विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम का भी हिस्सा हो गए और वहां 2016 से 2020 तक क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने दो बार विश्वविद्यालय स्तर पर ज़ोनल क्रिकेट का भी हिस्सा रहे।

ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जब उन्हें बिहार में क्रिकेट खेलने के पर्याप्त मौक़े नहीं मिले और कोविड के बाद जब घर की आर्थिक स्थिति को उनकी दरकार हुई, तो 2021 में उन्होंने रोजगार के लिए UAE जाना उचित समझा। वहां वह सेल्समैन और फिर फ़ाइनेंशियल कंसल्टेंट की नौकरी करने लगे। फ़िलहाल वह प्रॉस्पेरो नाम की एक स्टॉक मार्केट कंपनी में काम करते हैं।

हालांकि क्रिकेट से उनका प्रेम कम नहीं हुआ और वह दिन में नौकरी करते और शाम में क्रिकेट खेलते। सोहैब कहते हैं, "UAE में क्रिकेट का कल्चर ऐसा है कि वहां दिन में लोग नौकरी करते हैं और शाम को क्रिकेट खेलते हैं। मैंने भी वैसा ही किया।"

सोहैब के लिए पिछले चार-पांच महीने किसी सपने सरीखे ही रहे हैं। वहां नाइट क्रिकेट में क्लब स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने अक्तूबर, 2025 में UAE के लिए वनडे जबकि नवंबर में T20I डेब्यू किया।

सोहैब के लिए ऐसी पारियां नई नहीं हैं। वह बताते हैं, "मैंने जामिया आने से पहले बिहार में बहुत ज़्यादा टेनिस बॉल क्रिकेट खेला है और वहां टेनिस बॉल क्रिकेट में ऐसी परिस्थितियां बार-बार आती रहती हैं। जामिया में नॉर्थ ज़ोन की तरफ़ से और UAE में घरेलू क्रिकेट में भी ऐसी परिस्थितियों से अपनी टीम को बाहर निकाला हूं। इसलिए मुझे भरोसा था कि अगर मैंने ऐसा पहले किया है, तो फिर से भी कर सकता हूं। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो 10 में से तीन-चार बार आप अपनी टीम को जीत दिला ही सकते हो।"

इस मौक़े पर सोहैब ने एमएस धोनी को भी याद किया। वह कहते हैं, "मैंने बस अपने इंस्टिंक्ट और नेचुरल टैलेंट को बैक किया। हमारी रणनीति बहुत सरल थी। हमें 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए थे, तो जैसे एमएस धोनी कहते हैं कि ऐसे दबाव के माहौल में जब आप पिच पर हों, तो आप अपने आपको बैक करो और शांत रहो। मैं भी वैसे ही सोच रहा था। मेरा माइंडसेट छोटी बाउंड्री को टारगेट करना था। वैसे भी हमें हर ओवर में एक चौके या एक छक्के की ज़रूरत थी।"

सोहैब ने अपनी इस पारी के दौरान 175.86 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए चार चौकों और चार छक्कों की मदद से 29 गेंदों में 51 रन बनाए और अर्यांश शर्मा के साथ 43 गेंदों में 84 रनों की साझेदारी की। संयोग से अर्यांश भी दिल्ली एनसीआर के हैं और उन्होंने भी अपने माता-पिता और अन्य परिवार वालों के सामने अपना पांचवां T20I अर्धशतक पूरा किया और एक मैच जिताने वाली एंकर की पारी खेली।