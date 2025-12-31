2025 की ESPNcricinfo टीम ऑफ़ द ईयर में बवूमा, स्टार्क, कोहली और रॉड्रिग्स

क्या किसी फ़ॉर्मैट में महज़ चार मैच खेलकर भी साल की सर्वश्रेष्ठ टीम में जगह बनाई जा सकती है? अगर उन्हीं चार मैचों में आपने अपने देश को उसका पहला विश्व ख़िताब दिलाया हो। साथ ही अगर उसी दौरान एक ऐतिहासिक और लगभग अभूतपूर्व क्लीन स्वीप भी हुआ हो। और यह सब आपकी कप्तानी में, आपके निर्णायक योगदान के साथ हुआ हो। तो फिर इस पर क्यों ही सवाल उठे।

2025 की पुरुष टेस्ट टीम: ट्रैविस हेड, केएल राहुल, टेम्बा बवूमा (कप्तान), शुभमन गिल, जो रूट, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), रवींद्र जाडेजा, मार्को यानसन, मिचेल स्टार्क, साइमन हार्मर, मोहम्मद सिराज

2025 की महिला वनडे टीम: स्मृति मांधना, लॉरा वुलफ़ॉर्ट (कप्तान), जेमिमाह रोड्रिग्स, मरिज़ान काप, ऐश्ली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादीन डी क्लार्क, फ़ातिमा सना, अलाना किंग, सोफ़ी एक्लस्टन

साउथ अफ़्रीका की ओर से मरिज़ान काप और नादिन डी क्लर्क इस XI में अन्य दो खिलाड़ी हैं। दोनों ने विश्व कप में भी और पूरे साल बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया।

फ़ातिमा सना इस दशक में हमारी किसी भी महिला टीम ऑफ़ द ईयर में जगह बनाने वाली पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गई हैं।

2025 की पुरुष वनडे टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, विराट कोहली, जो रूट, शे होप (विकेटकीपर), ग्लेन फ़िलिप्स, मिचेल सैंटनर, आदिल रशीद, जोफ़्रा आर्चर, मैट हेनरी, जेडन सील्स

2025 की पुरुष T20 टीम: अभिषेक शर्मा, फ़िल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), निकोलस पूरन (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, टिम डेविड, सैम करन, जेसन होल्डर, नूर अहमद, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

बटलर विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे। वहीं पूरन टीम की कप्तानी करेंगे। उन्होंने MI न्यूयॉर्क को MLC ख़िताब जिताया और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को CPL का चैंपियन बनाया।

तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करेंगे। उन्होंने साल में 32 विकेट लिए और सात रन प्रति ओवर से भी कम की दर से रन दिए।

2025 की महिला T20 टीम: मेग लानिंग (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), हेली मैथ्यूज़, एलिस पेरी, नैट सीवर ब्रंट, एनाबेल सदरलैंड, ग्रेस हैरिस, जेस जॉनासन, जॉर्जिया वेयरहैम, सोफ़ी एक्लस्टन, लॉरेन बेल

साल की हमारी महिला T20 टीम किसी ऐशेज़ ऑल स्टार्स इलेवन जैसी दिखती है। और एशेज़ की तरह ही इस पर ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ़ है। टीम में इंग्लैंड की सिर्फ़ तीन खिलाड़ी हैं। इन दोनों देशों के बाहर से इकलौती मौजूदगी हेली मैथ्यूज़ की है।