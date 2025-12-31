मैच (30)
फ़ीचर्स

2025 की ESPNcricinfo टीम ऑफ़ द ईयर में बवूमा, स्टार्क, कोहली और रॉड्रिग्स

साल भर अच्छा शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से हमारे स्टाफ़ ने चुनी पुरुष और महिला टीम ऑफ़ द ईयर

यश झा
31-Dec-2025 • 8 hrs ago
Graphic: 2025 teams

Getty Images

क्या किसी फ़ॉर्मैट में महज़ चार मैच खेलकर भी साल की सर्वश्रेष्ठ टीम में जगह बनाई जा सकती है? अगर उन्हीं चार मैचों में आपने अपने देश को उसका पहला विश्व ख़िताब दिलाया हो। साथ ही अगर उसी दौरान एक ऐतिहासिक और लगभग अभूतपूर्व क्लीन स्वीप भी हुआ हो। और यह सब आपकी कप्तानी में, आपके निर्णायक योगदान के साथ हुआ हो। तो फिर इस पर क्यों ही सवाल उठे।
टेम्बा बवूमा साउथ अफ़्रीका के WTC ख़िताब जीतने के बाद ESPNcricinfo की 2025 की टेस्ट टीम ऑफ़ द ईयर की कप्तानी करेंगे। वहीं उनकी महिला समकक्ष लॉरा वुलफ़ॉर्ट महिला वनडे टीम की कप्तान चुनी गई हैं। इस टीम में भारत की विश्व कप विजेता टीम के चार खिलाड़ी भी शामिल हैं।
2025 की पुरुष टेस्ट टीम: ट्रैविस हेड, केएल राहुल, टेम्बा बवूमा (कप्तान), शुभमन गिल, जो रूट, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), रवींद्र जाडेजा, मार्को यानसन, मिचेल स्टार्क, साइमन हार्मर, मोहम्मद सिराज
बवूमा के चार मैचों में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फ़ाइनल और कोलकाता में भारत के ख़िलाफ़ खेला गया टेस्ट शामिल था। दोनों मैचों की दूसरी पारी के उनके अर्धशतक अहम थे। इन मौक़ों पर दबाव के बीच आए उनके रन टीम के लिए निर्णायक साबित हुए। बवूमा की तरह साइमन हार्मर ने भी साल में सिर्फ़ चार टेस्ट खेले, लेकिन 30 विकेट लेकर उनमें से तीन मैचों में उन्होंने साउथ अफ़्रीका की जीत की पटकथा लिखी। मार्को यानसन का असर गुवाहाटी में भारत के ख़िलाफ़ सीरीज़ जिताने वाले टेस्ट में साफ़ दिखा, जहां उन्होंने 93 रन बनाए और 48 रन देकर छह विकेट लिए। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें सीम गेंदबाज़ ऑलराउंडर की जगह मिली।
इस तरह टीम में साउथ अफ़्रीका के तीन खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन कुल नतीजों के बावजूद सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भारत का है। शुभमन गिल 2025 में टेस्ट क्रिकेट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे, जबकि केएल राहुल और रवींद्र जाडेजा भी आंकड़ों की सूची में ऊपर रहे। मोहम्मद सिराज की रफ़्तार और निरंतर प्रभाव ने उन्हें विशेषज्ञ तेज़ गेंदबाज़ों में से एक स्थान दिलाया।
सिराज के साथ गेंदबाज़ी आक्रमण की अगुवाई उस इकलौते खिलाड़ी ने की, जिसने 2025 में उनसे ज़्यादा विकेट लिए। मिचेल स्टार्क हमारे स्टाफ़ के बीच एकमात्र सर्वसम्मत चयन रहे। वह साल में 50 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज़ भी थे।
ट्रैविस हेड और एलेक्स केरी ऐशेज़ में शानदार प्रदर्शन के बाद स्टार्क के साथ टीम में शामिल हुए। हेड को पारी की शुरुआत की ज़िम्मेदारी दी गई है। जो रूट बल्लेबाज़ी क्रम को पूरा करते हैं। यह हमारी टेस्ट टीम ऑफ़ द ईयर में उनकी लगातार पांचवीं मौजूदगी है।
2025 की महिला वनडे टीम: स्मृति मांधना, लॉरा वुलफ़ॉर्ट (कप्तान), जेमिमाह रोड्रिग्स, मरिज़ान काप, ऐश्ली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नादीन डी क्लार्क, फ़ातिमा सना, अलाना किंग, सोफ़ी एक्लस्टन
इस कैलेंडर वर्ष का सबसे बड़ा आयोजन महिला वनडे विश्व कप रहा। हमारी चुनी गई XI में शामिल सात खिलाड़ी फ़ाइनल खेलने वाली भारत और साउथ अफ़्रीका से हैं।
2025 में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दो बल्लेबाज़ स्मृति मांधना और वुलफ़ॉर्ट ओपनिंग करेंगी। दोनों के नाम 1100 से ज़्यादा रन रहे। 976 रन बनाने वाली प्रतीका रावल को जगह न मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मांधना के साथ बल्लेबाज़ी क्रम में विश्व कप विजेता टीम की जेमिमाह रॉड्रिग्स और विकेटकीपिंग की ज़िम्मेदारी संभालने वाली ऋचा घोष शामिल हैं। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी इस टीम का हिस्सा हैं। वह विश्व कप की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट रहीं और साल की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ भी थीं।
साउथ अफ़्रीका की ओर से मरिज़ान काप और नादिन डी क्लर्क इस XI में अन्य दो खिलाड़ी हैं। दोनों ने विश्व कप में भी और पूरे साल बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया।
ऐश्ली गार्डनर मिडिल ऑर्डर को मज़बूती देती हैं। उन्होंने 2025 में दस पारियों में 530 रन बनाए। इनमें विश्व कप में लगाए गए दो शानदार शतक भी शामिल हैं। अलाना किंग XI में शामिल दूसरी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। गार्डनर, किंग और दीप्ति के साथ स्पिन आक्रमण की धार सोफ़ी एक्लस्टन बढ़ाएंगी।
फ़ातिमा सना इस दशक में हमारी किसी भी महिला टीम ऑफ़ द ईयर में जगह बनाने वाली पहली पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गई हैं।
2025 की पुरुष वनडे टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, विराट कोहली, जो रूट, शे होप (विकेटकीपर), ग्लेन फ़िलिप्स, मिचेल सैंटनर, आदिल रशीद, जोफ़्रा आर्चर, मैट हेनरी, जेडन सील्स
रोहित शर्मा और विराट कोहली हमारी 2025 की पुरुष वनडे टीम ऑफ़ द ईयर में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी अपने नाम की थी। रोहित को कप्तान चुना गया है। उन्होंने टूर्नामेंट में भारत को बिना कोई मैच हारे ख़िताब तक पहुंचाया।
रोहित और मैट हेनरी हमारे स्टाफ़ के बीच सर्वसम्मत चयन रहे। हेनरी 2025 में वनडे क्रिकेट के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे। ग्लेन फ़िलिप्स और मिचेल सैंटनर के चयन के साथ चैंपियंस ट्रॉफ़ी की उपविजेता न्यूज़ीलैंड के तीन खिलाड़ी इस XI में शामिल हैं।
इंग्लैंड के भी तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है। जो रूट, आदिल रशीद (स्पिनरों में संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़) और जोफ़्रा आर्चर (नौ मैचों में 18 विकेट) उन तीन खिलाड़ियों में से हैं।
जेडन सील्स को सिर्फ़ हमारे एक ही स्टाफ़ ने वोट नहीं दिया। उन्होंने 11 पारियों में 27 विकेट लिए। शे होप साल के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज़ रहे। इसके साथ ही इस दशक में पहली बार वेस्टइंडीज़ के दो खिलाड़ी इस XI में शामिल हुए हैं।
साउथ अफ़्रीका के मैथ्यू ब्रीट्ज़के टीम को पूरा करते हैं । उन्हें मिडिल ऑर्डर में कई शानदार विकल्पों के बीच टॉप ऑर्डर में जगह दी गई है।
2025 की पुरुष T20 टीम: अभिषेक शर्मा, फ़िल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), निकोलस पूरन (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, टिम डेविड, सैम करन, जेसन होल्डर, नूर अहमद, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
अभिषेक शर्मा (1602 रन, स्ट्राइक रेट 202) और फ़िल सॉल्ट (1503 रन, स्ट्राइक रेट 154.8) ने साल भर गेंदबाज़ों की जमकर खबर ली। यही वजह है कि 2025 की हमारी पुरुष T20 टीम में ये दोनों ओपनिंग करेंगे। इनके बाद लगातार रन बनाने वाले ज\स बटलर और निकोलस पूरन आते हैं। इन दोनों ने भी साल के दौरान 1500 से ज़्यादा रन बनाए।
बटलर विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे। वहीं पूरन टीम की कप्तानी करेंगे। उन्होंने MI न्यूयॉर्क को MLC ख़िताब जिताया और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को CPL का चैंपियन बनाया।
मिडिल ऑर्डर को डेवॉल्ड ब्रेविस और टिम डेविड ताक़त देते हैं। दोनों ने 1100 से ज़्यादा रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 170 से ऊपर रहा। सीम गेंदबाज़ ऑलराउंडर के तौर पर सैम करन और जेसन होल्डर टीम को गहराई देते हैं। होल्डर 2025 में T20 क्रिकेट के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे।
तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करेंगे। उन्होंने साल में 32 विकेट लिए और सात रन प्रति ओवर से भी कम की दर से रन दिए।
स्पिन विभाग में नूर अहमद हैं। वह 2025 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर रहे। उनके साथ वरुण चक्रवर्ती होंगे। वरुण ने 35 पारियों में 55 विकेट लिए।
2025 की महिला T20 टीम: मेग लानिंग (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), हेली मैथ्यूज़, एलिस पेरी, नैट सीवर ब्रंट, एनाबेल सदरलैंड, ग्रेस हैरिस, जेस जॉनासन, जॉर्जिया वेयरहैम, सोफ़ी एक्लस्टन, लॉरेन बेल
साल की हमारी महिला T20 टीम किसी ऐशेज़ ऑल स्टार्स इलेवन जैसी दिखती है। और एशेज़ की तरह ही इस पर ऑस्ट्रेलिया का दबदबा साफ़ है। टीम में इंग्लैंड की सिर्फ़ तीन खिलाड़ी हैं। इन दोनों देशों के बाहर से इकलौती मौजूदगी हेली मैथ्यूज़ की है।
मैथ्यूज़ इस गहराई से भरी टीम में नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी करेंगी। ओपनिंग की ज़िम्मेदारी मेग लानिंग और बेथ मूनी के पास है। ये दोनों ही इलेवन में अकेली खिलाड़ी हैं जो गेंदबाज़ी नहीं करतीं। लानिंग कप्तानी संभालेंगी, जबकि मूनी विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगी।
एलिस पेरी, नैट सीवर ब्रंट और एनाबेल सदरलैंड ऑलराउंड ताक़त को और मज़बूती देती हैं । यही तिकड़ी तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण की रीढ़ है, जिसकी अगुवाई लॉरेन बेल करती हैं। वह इस XI में इकलौती सर्वसम्मत चयन रहीं।
बल्लेबाज़ी की गहराई यहीं खत्म नहीं होती। ग्रेस हैरिस, जेस जॉनासन और जॉर्जिया वेयरहम निचले क्रम को और मज़बूती देती हैं। जॉनासन और वेयरहम, मैथ्यूज़ और सोफ़ी एक्लस्टन के साथ मिलकर चार स्पिनरों का दमदार आक्रमण बनाती हैं।
खिलाड़ियों के आंकड़े 23 दिसंबर 2025 तक के हैं
यश झा ESPNcricinfo में मल्टी-प्लैटफ़ॉर्म कॉन्टेंट प्रोड्यूसर और प्रेज़ेंटर हैं।

