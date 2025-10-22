तीन टीमें, एक जगह: सेमीफ़ाइनल में जाने के लिए भारत, न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका को क्या करना होगा?

ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ़्रीका और इंग्लैंड पहले ही सेमीफ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अब आख़िरी स्थान के लिए तीन टीमों के बीच जंग बाकी है। टूर्नामेंट में छह लीग मैच बचे हैं और भारत, न्यूज़ीलैंड या श्रीलंका में से कोई एक टीम 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में पहला सेमीफ़ाइनल खेलेगी।

नोट: अगर अंकों की संख्या बराबर रहती है, तो नेट रन-रेट के बजाय जीते हुए मैचों की संख्या को प्राथमिकता दी जाएगी।

भारत - मैच 5, जीत 2, अंक 4, नेट रन-रेट 0.526

अगर भारत गुरुवार को न्यूज़ीलैंड को हरा देता है, तो वह सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाएगा। अगर भारत को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ हार मिलती है, तो उसे उम्मीद करनी होगी कि न्यूज़ीलैंड इंग्लैंड से हारे और भारत रविवार को बांग्लादेश को हराए।

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ मैच अगर बारिश से धुल जाता है, तो भी भारत के लिए यह परिणाम अच्छा हो सकता है बशर्ते वे बांग्लादेश को हराएं। इस स्थिति में, भारत सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाएगा, भले ही बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उसे हार मिले। यदि न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका (या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच रद्द होने की स्थिति में) अपने आख़िरी मैच हार जाएं।

अगर नवी मुंबई में भारत के दोनों मैच बारिश से धुल जाते हैं, तो वे सेमीफ़ाइनल में पहुंच सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब इंग्लैंड न्यूज़ीलैंड को हरा दे (या वह मैच भी रद्द हो जाए)। उपरोक्त स्थिति में अगर श्रीलंका और भारत के अंक समान रहते हैं, तो बेहतर नेट रन-रेट के चलते भारत आगे बढ़ेगा।

हरमनप्रीत कौर और भारत के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची • ICC/Getty Images

न्यूज़ीलैंड - मैच 5, जीत 1, अंक 4, नेट रन-रेट -0.245

भारत के ख़िलाफ़ न्यूज़ीलैंड का अगला मुक़ाबला 'करो या मरो' जैसा होगा। हार मिलते ही उनका विश्व कप सफ़र समाप्त हो जाएगा। अगर न्यूज़ीलैंड अपने अगले दोनों मैच जीत लेता है, तो वह सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाएगा।

अगर न्यूज़ीलैंड भारत को हराता है लेकिन इंग्लैंड से हार जाता है, तो उसे उम्मीद करनी होगी कि बांग्लादेश भारत को हरा दे (या वह मैच रद्द हो जाए)। श्रीलंका भी पाकिस्तान को हराकर छह अंकों तक पहुंच सकता है, लेकिन फिलहाल न्यूज़ीलैंड का नेट रन-रेट बेहतर है।

अगर न्यूज़ीलैंड भारत को हरा देता है और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उसका मैच बारिश से धुल जाता है, तो वह अन्य परिणामों की परवाह किए बिना सेमीफ़ाइनल में पहुंच जाएगा। भारत के ख़िलाफ़ मैच बारिश से रद्द होने की स्थिति में न्यूज़ीलैंड के लिए वह परिणाम तभी फ़ायदेमंद होगा, जब वे इंग्लैंड को हराएं और भारत बांग्लादेश से दो अंक हासिल न कर पाए।

न्यूज़ीलैंड दोनों बचे मैचों के रद्द होने की स्थिति में भी सेमीफ़ाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन केवल तभी जब भारत और श्रीलंका छह अंकों तक न पहुंचें।

श्रीलंका - मैच 6, जीत 1, अंक 4, नेट रन-रेट -1.035