महिला विश्व कप सेमीफ़ाइनल के टिकटों की बिक्री शुरू

रिलीज़ में कहा गया है कि पहले सेमीफ़ाइनल के टिकट गुवाहाटी में 29 सितंबर के लिए उपलब्ध होंगे। अगर पाकिस्तान क्वालीफ़ाई करता है, तो पहला सेमीफ़ाइनल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसी स्थिति में गुवाहाटी के लिए टिकट बुक कराने वाले प्रशंसकों को 100% रिफंड दिया जाएगा। पाकिस्तान के क्वालीफ़ाई करने की संभावनाएं कमजोर मानी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले तीनों मैच हारे हैं, जिनमें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हार भी शामिल है।

पहले सेमीफ़ाइनल के टिकटों की शुरूआती कीमत 100 रूपये रखी गई है जबकि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफ़ाइनल के टिकट 150 रूपये के हैं। नवी मुंबई स्टेडियम ने हाल के समय में महिला क्रिकेट मैचों में बड़ी भीड़ आकर्षित की है।

विशाखापट्टनम में 12 अक्तूबर को होने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच और इंदौर में 19 अक्तूबर को होने वाले भारत बनाम इंग्लैंड मैच के टिकट पहले ही बिक चुके हैं। 23 अक्तूबर के भारत बनाम न्यूज़ीलैंड और 26 अक्तूबर के भारत बनाम बांग्लादेश मैच के टिकट भी जल्द ही बिकने के कगार पर हैं।