मैच (9)
महिला विश्व कप (2)
IND v WI (1)
AFG vs BAN (1)
NAM vs SA (1)
PAK vs SA (1)
Canada Super 60 (3)
ख़बरें

महिला विश्व कप सेमीफ़ाइनल के टिकटों की बिक्री शुरू

गुवाहाटी में होने वाले पहले सेमीफ़ाइनल के टिकटों की शुरूआती कीमत 100 जबकि नवी मुंबई में होने वाले दूसरे सेमीफ़ाइनल के टिकट 150 रूपये के हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
11-Oct-2025 • 47 mins ago
A total of 22,843 were in attendance at the ACA Stadium for the World Cup opener, India vs Sri Lanka, Women's ODI World Cup, Guwahati, September 30, 2025

22,843 दर्शक महिला विश्व कप के पहले मैच में ACA स्टेडियम में थे  •  Getty Images

ICC ने बताया है कि महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफ़ाइनल के टिकटों की बिक्री 11 अक्तूबर को भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगी। गूगल पे उपयोगकर्ताओं के लिए सामान्य बिक्री से पहले दो दिन की प्री-सेल की विशेष विंडो रहेगी और सामान्य बिक्री 13 अक्टूबर को शाम 7 बजे लाइव होगी।
रिलीज़ में कहा गया है कि पहले सेमीफ़ाइनल के टिकट गुवाहाटी में 29 सितंबर के लिए उपलब्ध होंगे। अगर पाकिस्तान क्वालीफ़ाई करता है, तो पहला सेमीफ़ाइनल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसी स्थिति में गुवाहाटी के लिए टिकट बुक कराने वाले प्रशंसकों को 100% रिफंड दिया जाएगा। पाकिस्तान के क्वालीफ़ाई करने की संभावनाएं कमजोर मानी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले तीनों मैच हारे हैं, जिनमें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हार भी शामिल है।
पहले सेमीफ़ाइनल के टिकटों की शुरूआती कीमत 100 रूपये रखी गई है जबकि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले दूसरे सेमीफ़ाइनल के टिकट 150 रूपये के हैं। नवी मुंबई स्टेडियम ने हाल के समय में महिला क्रिकेट मैचों में बड़ी भीड़ आकर्षित की है।
विशाखापट्टनम में 12 अक्तूबर को होने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच और इंदौर में 19 अक्तूबर को होने वाले भारत बनाम इंग्लैंड मैच के टिकट पहले ही बिक चुके हैं। 23 अक्तूबर के भारत बनाम न्यूज़ीलैंड और 26 अक्तूबर के भारत बनाम बांग्लादेश मैच के टिकट भी जल्द ही बिकने के कगार पर हैं।
टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में 22,843 दर्शक मौजूद रहे जो किसी भी ICC महिला प्रतियोगिता के लीग चरण के मैच के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपस्थिति है। पिछला रिकॉर्ड दुबई में आयोजित महिला T20 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए 15,935 दर्शकों का था।
Sri Lanka WomenPakistan WomenIndia WomenICC Women's World Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback