ख़बरें

तिलक वर्मा न्यूज़ीलैंड T20 सीरीज़ से बाहर, 3 फ़रवरी को भारतीय T20 विश्व कप दल से जुड़ेंगे 

23 वर्षीय बल्लेबाज़ हाल ही में हुई सर्जरी के बाद वापसी की राह पर हैं

Tilak Varma made a rapid start to his innings, India vs South Africa, 2nd T20I, New Chandigarh, December 11, 2025

Tilak Varma ने पिछले साल दिसंबर में आख़िरी बार खेला था T20I मैच  •  BCCI

तिलक वर्मा इस साल बिना कोई T20 क्रिकेट खेले ही T20 विश्व कप में उतरेंगे। 23 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज़ सर्जरी से उबर रहे हैं और उन्हें मैच फ़िटनेस हासिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।
उम्मीद है कि तिलक 3 फ़रवरी को मुंबई में भारतीय दल से जुड़ेंगे और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ जारी T20I सीरीज़ में नहीं खेल पाएंगे। हालांकि शुरुआत में उन्हें केवल पहले तीन मैचों से बाहर रखा गया था। श्रेयस अय्यर, जो विश्व कप दल का हिस्सा नहीं हैं, इस द्विपक्षीय सीरीज़ के अंत तक टीम के साथ बने रहेंगे।
सोमवार को BCCI के एक बयान में कहा गया, "तिलक ने फ़िज़िकल ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है और [बेंगलुरु में] सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपने रिहैबिलिटेशन में लगातार प्रगति कर रहे हैं। हालांकि, उन्हें पूरी तरह से मैच फ़िटनेस हासिल करने के लिए अतिरिक्त समय की ज़रूरत होगी।"
हाल ही में, तिलक ने एक लचीले बैटिंग लाइन-अप में अपनी जगह पक्की की थी और भारत की एशिया कप फ़ाइनल जीत में अहम भूमिका निभाई थी। दिसंबर में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ T20I में वह दोनों टीमों की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी थे। तब से उनकी अनुपस्थिति ने इशान किशन के लिए एक अस्थायी मौक़ा बनाया, जो विश्व कप दल का भी हिस्सा हैं, और उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 6 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद इशान के आने और 32 गेंदों में 76 रन बनाने के बाद किशन की आक्रामकता की तारीफ़ की थी।
भारत के अन्य टॉप-ऑर्डर बैटिंग विकल्पों में, अभिषेक शर्मा शानदार फ़ॉर्म में हैं, जिन्होंने रविवार को भारत का दूसरा सबसे तेज़ T20I अर्धशतक लगाया, लेकिन संजू सैमसन अपनी पिछली तीन पारियों में 16 रन बनाकर थोड़े ख़राब दौर से गुज़र रहे हैं। भारत को 4 फ़रवरी को नवी मुंबई में साथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ T20 विश्व कप का वॉर्म-अप मैच खेलना है, जहां तिलक के एक्शन में लौटने की संभावना है।
वॉशिंगटन सुंदर की स्थिति पर कोई अपडेट नहीं है, जिन्हें 11 जनवरी को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पहले वनडे के दौरान पसलियों में चोट लगी थी। यह ऑलराउंडर उन चार मुख्य स्पिन-गेंदबाज़ी विकल्पों में से एक है जिन्हें भारत ने विश्व कप के लिए चुना है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमें 30 जनवरी तक अपने दल में कोई भी बदलाव कर सकती हैं। उसके बाद, नए खिलाड़ियों को लाने के लिए उन्हें ICC की तकनीकी समिति की मंज़ूरी लेनी होगी।
इंडिया ए को भी विश्व कप वॉर्म-अप मैचों का हिस्सा बनना है। वे 2 फ़रवरी को नवी मुंबई में USA और 6 फ़रवरी को बेंगलुरु में नामीबिया से खेलेंगे। रियान पराग, जो दाएं कंधे की समस्या से जूझ रहे थे, को BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस से फ़िटनेस क्लीयरेंस मिल गया है, और वह उन मैचों का हिस्सा हो सकते हैं।

न्यूज़ीलैंड T20I के लिए भारत का अपडेटेड दल

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, इशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई।
