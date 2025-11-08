मैच (33)
AUS vs IND (1)
IND-A vs SA-A (1)
PAK vs SA (1)
QAT vs AFG (1)
रणजी ट्रॉफ़ी (19)
Hong Kong Sixes (10)
ख़बरें

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार खेली पिता-पुत्र की जोड़ी

हालांकि घरेलू क्रिकेट में कई बार यह रिकॉर्ड स्थापित हो चुका है

ESPNcricinfo स्टाफ़
08-Nov-2025 • 2 hrs ago
Suhail Sattar and Yaha Suhail became the first father-son pair to play together in an international match, Indonesia vs Timor-Leste, Indonesia T20I tri-series, Bali, November 8, 2025

सुहैल सत्तार और यहया सुहैल ने टिमॉर-लेस्ट के पहले T20I में साथ बल्लेबाज़ी की  •  Abhiram Singh Yadav

टिमॉर-लेस्ट के सुहैल सत्तार (50 वर्ष) और यहया सुहैल (17 वर्ष) अंतरराष्ट्रीय मैच में एक साथ खेलने वाले पहले पिता-पुत्र की जोड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह अनोखी उपलब्धि टिमॉर-लेस्टे के पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में हासिल की, जब उन्होंने 6 नवंबर को बाली में मेज़बान इंडोनेशिया के ख़िलाफ़ एक साथ बल्लेबाज़ी की।
हालांकि यहया और सत्तार पहले पैरेंट (माता-पिता) और बच्चे की जोड़ी नहीं हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच में साथ खेला हो। स्विट्ज़रलैंड की महिला टीम की मेटी फ़र्नांडिस और उनकी बेटी नैना मेटी साजू ने इस साल छह T20I एक साथ खेले थे।
घरेलू क्रिकेट में पिता-पुत्र की कई जोड़ियां साथ या एक-दूसरे के ख़िलाफ़ खेल चुकी हैं। शिवनारायण चंद्रपॉल और उनके बेटे तेजनारायण ने गयाना के लिए 11 प्रथम श्रेणी मैच साथ खेले थे। इनमें से एक मैच में शिवनारायण ने अपने बेटे की कप्तानी भी की थी, जो विंडवर्ड आइलैंड्स के ख़िलाफ़ प्रोविडेंस स्टेडियम में मार्च 2014 में हुआ था।
हाल ही में 2025 के स्पगीज़ा क्रिकेट लीग फ़ाइनल में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने अपने बेटे हसन ईसाखिल के ख़िलाफ़ खेला था।
हालांकि टिमॉर-लेस्ट की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट यात्रा की शुरुआत कठिन रही और उन्होंने अपने शुरुआती तीनों मैच दस विकेट से गंवाए हैं।
Suhail SattarYahya SuhailIndonesia vs Timor-LesteIndonesia Tri-Nation T20I Series

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback