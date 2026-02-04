आंकड़े: एक यूथ वनडे में पांचवीं बार लगे तीन शतक
ऐरन जॉर्ज, फ़ैसल शिनोज़ादा और उज़ैरुल्लाह नियाज़ाई ने हरारे में खेले गए सेमीफ़ाइनल में शतक लगाए
311 भारत ने हरारे में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ हरारे में 311 रनों का लक्ष्य हासिल किया। यह अंडर-19 विश्व कप इतिहास में किसी टीम द्वारा हासिल किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। इससे पहले न्यूज़ीलैंड ने 2006 में आयरलैंड के ख़िलाफ़ 305 रनों का लक्ष्य हासिल किया।
भारत द्वारा हासिल किया गया यह लक्ष्य अंडर-19 विश्व कप के नॉकआउट में किसी टीम द्वारा बनाया गया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सबसे बड़ा टोटल भारत के ही नाम है, उन्होंने 2016 में नामीबिया के ख़िलाफ़ छह विकेट के नुक़सान पर 349 रन बनाए थे।
1 यूथ वनडे में अब तक 311 से बड़ा लक्ष्य एक ही बार हासिल किया गया है। इस मामले में भारत सिर्फ़ श्रीलंका से पीछे है जिन्होंने 2016 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ चेम्सफ़ोर्ड में 316 का लक्ष्य हासिल किया था। इससे पहले इस प्रारूप में भारत ने एक ही बार 300 से अधिक का लक्ष्य हासिल किया था, उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 302 का लक्ष्य हासिल किया है।
भारत द्वारा 311 का हासिल किया गया लक्ष्य यूथ वनडे में नॉकआउट में किसी टीम द्वारा किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। इससे पहले भारत ने 2019 की त्रिकोणीय सीरीज़ में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 262 का लक्ष्य हासिल किया था।
6 शुक्रवार को भारत अंडर-19 विश्व कप में लगातार छठी बार फ़ाइनल खेलेगा जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। भारत का सामना इंग्लैंड से होगा और भारत 10वीं बार फ़ाइनल खेलेगा। अंडर-19 विश्व कप में भारत के बाद सबसे ज़्यादा छह फ़ाइनल ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं।
पाकिस्तान (2004 और 2006) और ऑस्ट्रेलिया (2010 और 2012) अन्य दो ही ऐसी टीमें हैं जिन्होंने लगातार दो फ़ाइनल खेला है। भारत ऐसा 2006 और 2008 में भी कर चुका है।
53 भारत ने 53 गेंद शेष रहते मुक़ाबला जीत लिया जो कि यूथ वनडे में सबसे तेज़ हासिल किया गया 300 से अधिक का लक्ष्य है। 50 या उससे अधिक गेंद शेष रहते इससे पहले सबसे बड़ा 271 का लक्ष्य भारत ने ही 2013 में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ हासिल किया था। सात या उससे अधिक विकेट शेष रहते इससे पहले सबसे बड़ा 270 का लक्ष्य साउथ अफ़्रीका ने 2024 में स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ हासिल किया था।
115 ऐरन जॉर्ज का 115 का स्कोर अंडर-19 विश्व कप के नॉकआउट मुक़ाबले में किसी बल्लेबाज़ द्वारा बनाया गया तीसरा सर्वोच्च स्कोर है। 2014 के क्वार्टर-फ़ाइनल में निकोलस पूरन ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 143 रन बनाए थे जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 2006 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 129 रन बनाए थे।
6 यूथ वनडे में फ़ैसल शिनोज़ादा ने छह शतक लगाए जो कि सामी असलम के साथ यूथ वनडे में संयुक्त तौर पर सर्वाधिक शतक हैं। अफ़ग़ानिस्तान के पिछले मैच में शिनोज़ादा ने ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 163 रनों की पारी खेली थी और वह अंडर-19 विश्व कप में लगातार दो शतक जड़ने वाले सिर्फ़ पांचवें बल्लेबाज़ बने। उनसे पहले एलेस्टेयर कुक, ऐडन मारक्रम, अरिफ़ुल इस्लाम और ओलीवर पीक यह कारनामा कर चुके हैं।
5 यह सिर्फ़ पांचवां यूथ वनडे था जिसमें तीन बल्लेबाज़ों ने शतक लगाए। इससे पहले अंडर-19 विश्व कप में सिर्फ़ एक ही बार ऐसा हुआ था और वो भी इसी संस्करण में श्रीलंका और जापान के मुक़ाबले में तीन बल्लेबाज़ों ने शतक लगाए थे।
अफ़ग़ानिस्तान के शिनोज़ादा और उज़ैरुल्लाह नियाज़ाई यूथ वनडे के नॉकआउट मुक़ाबले की एक ही पारी में शतक जड़ने वाले मात्र दूसरी जोड़ी हैं। इससे पहले एशिया कप 2014 के फ़ाइनल में संजू सैमसन और विजय ज़ोल ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शतक लगाया था।
564 बुधवार को हरारे में भारत और अफ़ग़ानिस्तान के शीर्ष चार बल्लेबाज़ों ने कुल 564 रन बनाए जो कि एक यूथ वनडे में शीर्ष चार बल्लेबाज़ों द्वारा बनाए गए सर्वाधिक कुल रन हैं। तीसरा विकेट गिरने से पहले दोनों टीमों के शीर्ष चार बल्लेबाज़ों ने कुल 565 रन जोड़े और दोनों टीम की ओर से पहले तीन विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हुई जो कि यूथ वनडे में पहली बार हुआ।