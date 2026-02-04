आंकड़े: एक यूथ वनडे में पांचवीं बार लगे तीन शतक

जॉर्ज के शतक से रिकॉर्ड चेज़ कर अंडर-19 विश्व कप के फ़ाइनल में भारत

6 शुक्रवार को भारत अंडर-19 विश्व कप में लगातार छठी बार फ़ाइनल खेलेगा जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। भारत का सामना इंग्लैंड से होगा और भारत 10वीं बार फ़ाइनल खेलेगा। अंडर-19 विश्व कप में भारत के बाद सबसे ज़्यादा छह फ़ाइनल ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं।