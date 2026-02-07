टॉस रिपोर्ट: USA की पहले गेंदबाज़ी, सिराज को मौक़ा

USA के कप्तान मोनांक पटेल के गेंदबाज़ी चुनते ही दर्शकों का शोर गूंज उठा। पटेल ने कहा कि पिच बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी है इसलिए उन्होंने गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है। पटेल ने कहा कि डीवाई पटेल में उनकी टीम ने अभ्यास मैच खेले थे और आज के लिए उनकी टीम काफ़ी आत्मविश्वास से भरी हुई है। USA की टीम में छह बल्लेबाज़, तीन गेंदबाज़ और दो ऑलराउंडर हैं।

सूर्यकुमार ने कहा कि वह भी पहले बल्लेबाज़ी ही करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि वह यहां खेल चुके हैं इसलिए यहां बाद में उतनी ओस नहीं रहती है। सूर्यकुमार ने कहा कि आज पिच अच्छा बर्ताव करेगी। वॉशिंगटन और सैमसन एकादश में नहीं हैं। जसप्रीत बुमराह अस्वस्थ हैं इसलिए उनकी जगह पर मोहम्मद सिराज को एकादश में शामिल किया गया है।

भारत: 1 अभिषेक शर्मा, 2 इशान किशन (विकेटकीपर), 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 रिंकू सिंह, 6 हार्दिक पंड्या, 7 शिवम दुबे, 8 अक्षर पटेल, 9 वरुण चक्रवर्ती, 10 अर्शदीप सिंह, 11 मोहम्मद सिराज

USA: : 1 एंड्रियस गौस (विकेटकीपर), 2 साईतेजा मुक्कामाला, 3 मोनांक पटेल (कप्तान), 4 मिलिंद कुमार, 5 संजय कृष्णमूर्ति, 6 शुभम रांजणे, 7 हरमीत सिंह, 8 मोहम्मद मोहसिन, 9 शैडली वैन शाल्कविक, 10 अली ख़ान, 11 सौरभ नेत्रवलकर