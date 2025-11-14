सूर्यवंशी ने जड़ा भारतीय पुरुष T20 का संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज़ शतक
UAE के ख़िलाफ़ सूर्यवंशी ने सिर्फ़ 42 गेंदों में 144 रन ठोकते हुए कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए
भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन जारी रखते हुए सिर्फ़ 42 गेंदों में 144 रन ठोक दिए। यह पारी इंडिया A के एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के पहले मुक़ाबले में UAE के ख़िलाफ़ आई। उनका शतक केवल 32 गेंदों में आया, जो भारतीय पुरुष T20 में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज़ शतक है। उनका कुल स्कोर भारतीय खिलाड़ियों का चौथा सबसे बड़ा स्कोर भी है।
गुजरात के उर्विल पटेल और पंजाब के अभिषेक शर्मा ने 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में 28 गेंदों में शतक बनाए थे, जबकि ऋषभ पंत ने भी 2018 में दिल्ली के लिए 32 गेंदों में शतक जमाया था।
कुल मिलाकर सूर्यवंशी का यह शतक पुरुष T20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से पांचवां सबसे तेज़ है। सिर्फ़ 14 साल 232 दिन की उम्र में सूर्यवंशी किसी राष्ट्रीय प्रतिनिधि पुरुष टीम के लिए शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। यह रिकॉर्ड इससे पहले बांग्लादेश के मुशफ़िकुर रहीम के नाम था, जिन्होंने 2005 में 16 साल 171 दिन की उम्र में बांग्लादेश A के लिए जिम्बाब्वे A के ख़िलाफ़ 111* बनाए थे।
पहली ही गेंद पर जीवनदान मिलने के बाद सूर्यवंशी ने कोई दया नहीं दिखाई और अपनी पारी में 11 चौके और 15 छक्के जड़ दिए। 13वें ओवर में आउट होने से पहले उनका स्ट्राइक रेट 342.85 पहुंच गया, जो पुरुष T20 में 100+ स्कोर के लिए चौथा सबसे अधिक है।
यह सूर्यवंशी का दूसरा T20 शतक था। इससे पहले वह IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटंस के ख़िलाफ़ शतक बनाकर सबसे कम उम्र के पुरुष T20 शतकीय बल्लेबाज़ बने थे। तब वह IPL इतिहास के दूसरे सबसे तेज़ शतक बनाने वाले बल्लेबाज़ भी बने थे। इस मामले में सिर्फ़ क्रिस गेल (30 गेंदें, 2011) उनसे आगे हैं।
इंडिया A ने 297/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो पुरुष T20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से चौथा सबसे बड़ा टीम स्कोर है। कप्तान जितेश शर्मा ने 32 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाकर अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ फिनिश दिया।