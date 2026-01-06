विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी: श्रेयस, सिराज का बढ़िया प्रदर्शन; राहुल, पंत का साधारण दिन

विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी: श्रेयस, सिराज का बढ़िया प्रदर्शन; राहुल, पंत का साधारण दिन
विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के छठे राउंड में सूर्यकुमार यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर भी दिखे
2025-26 विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के छठे राउंड में भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी मैदान पर दिखे। आइए देखते हैं मंगलवार को कैसा रहा उनका प्रदर्शन।
श्रेयस अय्यर - 82 बनाम हिमाचल प्रदेश
ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ के दौरान चोटिल होकर मैदान से बाहर चल रहे श्रेयस ने BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस से अनुमति मिलने के बाद न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज़ से पहले हिमाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में 82 रनों की शानदार पारी खेलकर बढ़िया वॉर्म-अप किया।
ख़राब मौसम के कारण देर से शुरू हुए मुक़ाबले में मुंबई ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए श्रेयस और मुशीर ख़ान (73) की पारियों की मदद से 33 ओवर में नौ विकेट के नुक़सान पर 299 रन बनाए। भारत के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 18 गेंदों में 24 और ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 18 गेंदों में 20 रन बनाए।
जवाब में हिमाचल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन लक्ष्य से दूर रह गए। पुखराज मान, अंकुश बैंस और मयंक डागर ने अर्धशतक लगाया लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। दुबे ने 68 रन देकर 4 विकेट लिए।
6 मैचों में 5 जीत के साथ मुंबई की टीम ग्रुप सी में दूसरे स्थान पर है और इसी के साथ उन्होंने क़्वार्टर-फ़ाइनल में भी जगह बना ली है।
शुभमन गिल - 11 बनाम गोवा
विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी 2025-26 के अपने पहले मैच में गिल ने जयपुर में गोवा के ख़िलाफ़ निराश किया और 12 गेंदों में सिर्फ़ 11 रन बना सके। फ़ूड प्वाइज़निंग के कारण पिछले मैच में नहीं खेल सके गिल अब बचे हुए टूर्नामेंट में भी नहीं खेलेंगे क्योंकि अब वह 11 जनवरी से न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में कप्तान के तौर पर हिस्सा लेंगे। पंजाब की कप्तानी प्रभसिमरन सिंह करते रहेंगे।
केएल राहुल - 25 बनाम राजस्थान
लगातार दूसरे मैच में राहुल ने कर्नाटक के लिए पांचवें नंबर पर बल्लेबाज़ी की और गत विजेता टीम ने राजस्थान को 150 रनों से हराकर लगातार छठी जीत दर्ज़ की।
मयंक अग्रवाल और देवदत्त पड़िक्कल ने पहले विकेट के लिए 28.2 ओवर में 184 रन जोड़े, लेकिन राहुल 28 गेंदों में 25 रन बनाकर मानव सुथार की गेंद पर आउट हो गए। दो दिन पहले भी राहुल ऐसी ही परिस्थिति में बल्लेबाज़ी करने आए थे और त्रिपुरा के ख़िलाफ़ कर्नाटक के 332 पर 7 के स्कोर में उन्होंने 28 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली थी।
कर्नाटक के ज़बरदस्त प्रदर्शन में पड़िक्कल का सबसे अहम योगदान रहा है और उन्होंने तीसरी बार टूर्नामेंट में 600 से ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। मंगलवार को उन्होंने 91 रनों की पारी खेली और 6 पारियों में पांचवें शतक से चूक गए।
मोहम्मद सिराज - 58 पर 4 बनाम बंगाल
न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ की टीम में शामिल किए गए सिराज ने बंगाल के ख़िलाफ़ बड़े स्कोर वाले मुक़ाबले में बढ़िया प्रदर्शन किया। अमन राव के नाबाद 200 की मदद से हैदराबाद ने 352 रन बनाए थे और सिराज ने अपने शुरूआती स्पेल (5-0-32-3) में बंगाल के टॉप ऑर्डर को ढेर कर दिया।
इसमें अभिमन्यु ईश्वरन और सुदीप घरामी के विकेट शामिल थे। चंडीगढ़ के ख़िलाफ़ पिछले मैच में सिराज ने 19 रन देकर एक विकेट लिया था।
ऋषभ पंत - 24 बनाम रेलवे
न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ से पहले विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में अपना आख़िरी मैच खेल रहे पंत ने 9 गेंदों में 24 रनों की तेज़ पारी खेली और दिल्ली ने रेलवे के ख़िलाफ़ 180 रनों का लक्ष्य 21.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। ओपनर प्रियांश आर्य ने 41 गेंदों में 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी।
पंत ने 6 पारियों में 2 अर्धशतक और 70 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ एवं 112.76 के स्ट्राइक रेट के साथ 212 रन बनाए। आर्य ने दिल्ली के लिए 6 मैच में सबसे ज़्यादा 310 रन बनाए, पंत दूसरे स्थान पर रहे और शुरूआती दो मैचों में खेलने वाले विराट कोहली 208 रनों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
साउथ अफ़्रीका सीरीज़ में प्रभावित करने वाले हर्षित राणा का अच्छा प्रदर्शन जारी है और दो दिन पहले दिल्ली की जीत में 4 विकेट लेने के मंगलवार को उन्होंने रेलवे के खिलाफ 42 रन देकर एक विकेट लिए।
अन्य खिलाड़ियों में, वॉशिंगटन सुंदर ने त्रिपुरा के ख़िलाफ़ तमिलनाडु की 54 रन की जीत में एक विकेट लिया और बल्ले से 30 गेंदों में सिर्फ़ 9 रन बनाए। सौराष्ट्र ने सर्विसेज़ को हराया और उसमें रवींद्र जाडेजा ने 48 रन देकर 1 विकेट लेने के अलावा नाबाद 36 रन भी बनाए।
VHT प्लेट फ़ाइनल में बिहार ने मणिपुर को 6 विकेट से हराया और इसमें शब्बीर ख़ान ने 30 रन देकर 7 विकेट लिए। इस जीत के साथ बिहार की टीम अगले साल एलीट ग्रुप के लिए क़्वालिफ़ाई कर गई है।
शशांक किशोर ESPNcricinfo में वरिष्ठ संवाददाता हैं