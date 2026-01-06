विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी: श्रेयस, सिराज का बढ़िया प्रदर्शन; राहुल, पंत का साधारण दिन

जवाब में हिमाचल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन लक्ष्य से दूर रह गए। पुखराज मान, अंकुश बैंस और मयंक डागर ने अर्धशतक लगाया लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। दुबे ने 68 रन देकर 4 विकेट लिए।

6 मैचों में 5 जीत के साथ मुंबई की टीम ग्रुप सी में दूसरे स्थान पर है और इसी के साथ उन्होंने क़्वार्टर-फ़ाइनल में भी जगह बना ली है।

शुभमन गिल ने गोवा के ख़िलाफ़ निराश किया • PTI

मयंक अग्रवाल और देवदत्त पड़िक्कल ने पहले विकेट के लिए 28.2 ओवर में 184 रन जोड़े, लेकिन राहुल 28 गेंदों में 25 रन बनाकर मानव सुथार की गेंद पर आउट हो गए। दो दिन पहले भी राहुल ऐसी ही परिस्थिति में बल्लेबाज़ी करने आए थे और त्रिपुरा के ख़िलाफ़ कर्नाटक के 332 पर 7 के स्कोर में उन्होंने 28 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली थी।

कर्नाटक के ज़बरदस्त प्रदर्शन में पड़िक्कल का सबसे अहम योगदान रहा है और उन्होंने तीसरी बार टूर्नामेंट में 600 से ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। मंगलवार को उन्होंने 91 रनों की पारी खेली और 6 पारियों में पांचवें शतक से चूक गए।

सिराज ने 58 रन देकर 4 विकेट लिए • PTI

मोहम्मद सिराज - 58 पर 4 बनाम बंगाल

इसमें अभिमन्यु ईश्वरन और सुदीप घरामी के विकेट शामिल थे। चंडीगढ़ के ख़िलाफ़ पिछले मैच में सिराज ने 19 रन देकर एक विकेट लिया था।