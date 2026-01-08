T20 विश्व कप के अंत तक के लिए श्रीलंका के बल्लेबाज़ी सलाहकार कोच बने विक्रम राठौर

श्रीलंका ने साथ ही चरित असलंका की जगह दसुन शानका को T20 विश्व कप तक के लिए नया कप्तान बनाया है। पूर्व तेज़ गेंदबाज़ प्रमोदया विक्रमसिंघे को पुरुष चयन समिति का प्रमुख बनाया गया है।

1996 और 1997 के बीच राठौर ने भारत के लिए छह टेस्ट और सात वनडे खेले थे एवं पंजाब के लिए उनका घरेलू करियर काफ़ी बढ़िया रहा था। 2024 में भारत के T20 विश्व कप जीत के बाद राठौर का भारतीय टीम के साथ पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था। उस समय उन्होंने रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के साथ काम किया था।