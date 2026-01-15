न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ से बाहर हुए वॉशिंगटन

21 से 31 जनवरी तक चलने वाली यह सीरीज़ भारतीय टीम के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके तुरंत बाद 7 फ़रवरी से T20 विश्व कप शुरू होना है। BCCI ने वॉशिंगटन की चोट को "बाईं निचली पसली में अचानक हुई तकलीफ़" बताया है, हालांकि अभी यह साफ़ नहीं है कि वे विश्व कप तक पूरी तरह फ़िट हो पाएंगे या नहीं। भारत को T20 विश्व कप के उद्घाटन मैच में मुंबई में USA से भिड़ना है।

वनडे सीरीज़ के लिए चयनकर्ताओं ने वॉशिंगटन की जगह दिल्ली के ऑलराउंडर आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया था, लेकिन T20I स्क्वॉड में उनकी एंट्री होगी या नहीं, इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं है।

न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध T20I सीरीज़ में वॉशिंगटन की अनुपस्थिति को लेकर भारतीय खेमे में ज़्यादा चिंता नहीं है। अगले हफ़्ते कई ऑलराउंडर टीम से जुड़ने वाले हैं, जिनमें हार्दिक पंड्या, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे शामिल हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल की भी वापसी हो रही है, जो न्यूज़ीलैंड सीरीज़ और T20 विश्व कप दोनों में उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे।

हालांकि टीम को एक और झटका लगा है। वॉशिंगटन के अलावा तिलक वर्मा भी ग्रोइन इंजरी की सर्जरी के बाद शुरुआती तीन T20I मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ के लिए भारत की टीम