मैच (12)
अंडर-19 विश्व कप (3)
विजय हज़ारे ट्राफ़ी (1)
BBL (1)
WPL (1)
BPL (2)
SA20 (1)
Hong Kong All Stars (2)
Super Smash (1)
ख़बरें

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ से बाहर हुए वॉशिंगटन

वॉशिंगटन को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेले गए पहले वनडे में साइड स्ट्रेन की समस्या हुई थी

ESPNcricinfo स्टाफ़
15-Jan-2026 • 20 mins ago
Washington Sundar took an economical two-for, Australia vs India, 3rd ODI, Sydney, October 25, 2025

वॉशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन की समस्या हुई थी  •  Cricket Australia/Getty Images

भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज़ में नहीं खेल पाएंगे। वडोदरा में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पहले वनडे के दौरान वे साइड स्ट्रेन का शिकार हो गए थे और अभी तक इस चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं।
21 से 31 जनवरी तक चलने वाली यह सीरीज़ भारतीय टीम के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके तुरंत बाद 7 फ़रवरी से T20 विश्व कप शुरू होना है। BCCI ने वॉशिंगटन की चोट को "बाईं निचली पसली में अचानक हुई तकलीफ़" बताया है, हालांकि अभी यह साफ़ नहीं है कि वे विश्व कप तक पूरी तरह फ़िट हो पाएंगे या नहीं। भारत को T20 विश्व कप के उद्घाटन मैच में मुंबई में USA से भिड़ना है।
वनडे सीरीज़ के लिए चयनकर्ताओं ने वॉशिंगटन की जगह दिल्ली के ऑलराउंडर आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया था, लेकिन T20I स्क्वॉड में उनकी एंट्री होगी या नहीं, इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं है।
न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध T20I सीरीज़ में वॉशिंगटन की अनुपस्थिति को लेकर भारतीय खेमे में ज़्यादा चिंता नहीं है। अगले हफ़्ते कई ऑलराउंडर टीम से जुड़ने वाले हैं, जिनमें हार्दिक पंड्या, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे शामिल हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल की भी वापसी हो रही है, जो न्यूज़ीलैंड सीरीज़ और T20 विश्व कप दोनों में उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे।
हालांकि टीम को एक और झटका लगा है। वॉशिंगटन के अलावा तिलक वर्मा भी ग्रोइन इंजरी की सर्जरी के बाद शुरुआती तीन T20I मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (पहले तीन मैचों के लिए उपलब्ध नहीं), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, इशान किशन (विकेटकीपर)
Washington Sundar

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback