दिल्ली में भारतीय दल से जुड़ेंगे वॉशिंगटन सुंदर

सिराज ने 3/29 के आंकड़े के साथ पारी समाप्त की और बुमराह के लौटने पर भी अपनी जगह बनाए रखने का मज़बूत दावा पेश किया। अगर अगले गुरूवार होने वाले भारत के अगले मैच से पहले बुमराह और वॉशिंगटन दोनों उपलब्ध हो जाते हैं, तो दिल्ली में मैदान पर उतरने से पहले टीम प्रबंधन के सामने एक सुखद सिरदर्द होगा।