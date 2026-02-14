वसीम अकरम और वक़ार यूनिस सहित कई क्रिकेटरों ने इमरान ख़ान के स्वास्थ्य पर जताई चिंता

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी भावनाओं को साझा करते हुए अकरम ने लिखा कि अपने कप्तान इमरान ख़ान की सेहत और उनकी तकलीफ़ों के बारे में जानना उनके लिए बेहद तकलीफ़देह है। अकरम, इमरान को अपने करियर का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानते हैं। उन्होंने कहा, "मैं दिल से गुज़ारिश करता हूं कि ज़िम्मेदार अधिकारी इस मामले को पूरी संजीदगी से लें और उन्हें बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराएं। मेरी दुआएं उनके साथ हैं कि वे जल्द सेहतमंद हों और वह दोबारा पहले की तरह सेहतमंद हो जाएं।"

वकार ने इसके तुरंत बाद लिखा। "राजनीति से अलग हटकर देखें तो हमारे राष्ट्रीय नायक, जिन्होंने हमें खेल के मैदान पर हमारी सबसे बड़ी गौरवपूर्ण जीत दिलाई, एक कैंसर अस्पताल बनाया, जिसने मेरी मां सहित अनगिनत लोगों की मदद की, आज स्वास्थ्य आपात स्थिति से जूझ रहे हैं और उन्हें तुरंत उपचार की आवश्यकता है। मैं विनम्रतापूर्वक संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि उन्हें समय पर उचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। जल्दी स्वस्थ हो जाइए कप्तान।"

वसीम अक़रम और वकार यूनिस के शुरुआती करियर में इमरान का गहरा प्रभाव रहा • Getty Images