वेस्टइंडीज़ ने चुनी गेंदबाज़ी, शेफ़र्ड चोट के कारण बाहर

टॉस जीतने के बाद होप ने कहा,"हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिच में थोड़ी नमी है। हमें वही चीज़ दोहरानी है जो हम करते आए हैं। रोमारियो चोट के कारण बाहर हैं, उनकी जगह फोर्ड ने ली है।

रोहित ने कहा, "हम पहले गेंदबाज़ी करना ही पसंद करते। हमने पावरप्ले में तो अच्छा किया है, लेकिन हम बीच के ओवरों में संघर्ष कर रहे हैं। सोमपाल कामी की वापसी हुई है।

नेपाल (प्लेइंग इलेवन): कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पॉडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने