T20 विश्व कप में किसके नाम सबसे अधिक रन हैं?

T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? भारत से नदीम नावेद का सवाल



अगर कोई गेंदबाज़ों के बारे में पूछने से पहले जानना चाहता है, तो इस सूची में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन 50 विकेट के साथ सबसे आगे हैं। शाहिद अफ़रीदी 39 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अफ़ग़ानिस्तान के राशिद ख़ान के पास फ़िलहाल 37 विकेट हैं। अगर वह टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आगे निकल सकते हैं। रोहित की तरह शाकिब ने भी पिछले सभी नौ टूर्नामेंट खेले थे, लेकिन वह भी इस बार हिस्सा नहीं लेंगे।

मैंने देखा कि दिनेश चांडीमल ने T20 अंतरराष्ट्रीय में 62 पारियां खेली हैं और अभी तक शून्य पर आउट नहीं हुए हैं। क्या यह रिकॉर्ड है? श्रीलंका से असोका गुणारत्ने ने पूछा



साउथ अफ़्रीका के बल्लेबाज़ डेविड मिलर अपने पहले 90 T20I पारियों में कभी शून्य पर आउट नहीं हुए थे, लेकिन 2022 में तिरुवनंतपुरम में भारत के ख़िलाफ़ अपनी 91वीं पारी (105वां मैच) में अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद वह दो बार और शून्य पर आउट हुए हैं। एमएस धोनी के करियर में 2007 से 2019 के बीच T20I में शून्य पर आउट होने के बीच 84 पारियों का अंतर था।

क्या किसी खिलाड़ी को अपने आख़िरी टेस्ट में 99 पर आउट होना पड़ा है? इंग्लैंड से जैमी क्लार्क ने पूछा



सिर्फ़ एक खिलाड़ी को अपने आख़िरी टेस्ट में 99 पर आउट होने का कड़वा अनुभव हुआ है। वह थे साउथ अफ़्रीका के ब्रूस मिचेल, जिन्होंने 1949 में पोर्ट एलिज़ाबेथ में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपने 20 साल के टेस्ट करियर का अंत 99 रन बनाकर किया। मैच देख रहे जॉन आर्लट ने लिखा, "मिचेल ने एक घंटे में 99 रन बनाए। वह शतक पूरा करने की कोई जल्दी में नहीं लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एलेक बेडसर की गेंद पर किनारा दिया और बिली ग्रिफ़िथ ने कैच लपका, तो सब हैरान रह गए। ऐसा लगा जैसे टेबल माउंटेन गिर पड़ा हो।"

ब्रूस मिचेल (बाएं) अब तक इकलौते खिलाड़ी हैं जो अपने आख़िरी टेस्ट में 99 पर आउट हुए हैं • Getty Images

क्या किसी खिलाड़ी ने टेस्ट में दोनों पारियों में स्टंप आउट होकर पेयर किया है? स्कॉटलैंड से कॉलिन मक्किलॉप ने पूछा



मैंने देखा कि स्टीवन स्मिथ ने ब्रिसबेन टेस्ट को छक्के के साथ जीता। यह कितना दुर्लभ है? ऑस्ट्रेलिया से डॉन मैकेंज़ी का सवाल

