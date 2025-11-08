भारत में महिला क्रिकेट : उम्मीद है कि विश्व कप जीत बस शुरुआत है

चेन्नई में 85 वर्षीय विजया सुब्रमण्यन, जो 11 साल की उम्र से ही क्रिकेट प्रेमी हैं, 3 नवंबर की आधी रात को रो पड़ीं। "मैंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां देखी हैं और मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत के लिए महिला क्रिकेट में यह तो बस एक शुरुआत है। सभी युवा माता-पिताओं को मेरी यह सलाह है कि वे लड़के और लड़िकयों फ़र्क़ न करें। समय बदल गया है और आज की महिलाएं मैदान में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। विश्व कप जीतने के बाद समय और बेहतर हो जाएगा। है ना?"

मुंबई में विशाल यादव के फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही है। महिला क्रिकेट अकादमी के संचालन प्रमुख के तौर पर, फ़ाइनल के बाद के दिनों में उन्हें 200 से ज़्यादा माता-पिता के फ़ोन आए हैं जो अपनी बेटियों को कोचिंग में दाखिला दिलाने के लिए उत्सुक हैं। वे कहते हैं, "यहां तक कि कुछ पतियों ने भी अपनी पत्नियों की ओर से फ़ोन किया जो क्रिकेट सीखना चाहती थीं।" उन्हें उन्हें समझाना पड़ा कि अकादमी आयु-वर्ग कोचिंग पर केंद्रित है। "हमने 2017 में उस विश्व कप में मिली दिलचस्पी के बाद शुरुआत की थी, लेकिन यह अभूतपूर्व है।"

मुंबई इंडियंस की हुमैरा काज़ी को प्रशिक्षित करने वाले कोच सुनील सोनी भी कुछ ऐसी ही कहानी बताते हैं। उन्हें हर उम्र के लोगों से फ़ोन आ रहे हैं और वे पहले से ही महिलाओं के लिए एक विशेष कोचिंग बैच की योजना बना रहे हैं।

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, इस जीत के बाद सड़कों पर जश्न का माहौल बन गया। सड़क के बीचों-बीच अचानक स्क्रीनिंग के वीडियो सामने आए, जहां लोग भारत की जीत पर ज़ोरदार जयकारे लगा रहे थे और आतिशबाज़ी कर रहे थे।

चेन्नई में अपने घर पर महिला विश्व कप फ़ाइनल देखतीं क्रिकेट प्रेमी विजया सुब्रमण्यन • Karthik Subramanian

दशकों तक भारत में महिला क्रिकेट गुमनामी में रहा, लेकिन जैसे ही भारत ने जयकारे लगाते प्रशंसकों के बीच विश्व कप का परेड किया, देश की खेल चेतना में एक बुनियादी बदलाव आया। बॉलीवुड सितारों, बिज़नेस लीडर्स, पूर्व खिलाड़ियों और प्रशासकों से लेकर आम आदमी तक, यह भावना स्पष्ट थी: क्रिकेट अब पुरुषों का खेल नहीं रहा; महिलाएं अपनी पहचान बना चुकी थीं।

नवी मुंबई की उस रात तक का सफ़र कभी आसान नहीं था। खिलाड़ी पूर्वाग्रहों से जूझते हुए बड़ी हुई हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया, उनकी महत्वाकांक्षाओं का मज़ाक़ उड़ाया गया और उन्हें अपने रास्ते में आने वाली कई बाधाओं की याद दिलाई गई। भारत एक ऐसा देश है जहां अनगिनत लड़कियां मासिक धर्म शुरू होते ही खेल छोड़ देती हैं, और पूर्व भारतीय क्रिकेटर शुभांगी कुलकर्णी के अनुसार, एक ज़माने में पुरुष सिर्फ़ यह देखने के लिए महिलाओं को खेलते हुए देखने आते थे कि उन्होंने स्कर्ट पहनी है या पैंट।

उनकी जीत को पुरुषों की उपलब्धियों से मापा गया, उनकी असफलताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। उनकी शारीरिक क्षमता और, आश्चर्यजनक रूप से, उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए गए। इस विश्व कप के शुरुआती दौर में, साउथ अफ़्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से लगातार तीन हार के बाद, आलोचनाएं और भी भयावह हो गईं। सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियों की भरमार थी कि खिलाड़ियों का "रसोईघर में ही काम है", कि उन्हें अपने पुरुष समकक्षों के बराबर वेतन (वास्तव में, महिलाओं को समान मैच फ़ीस मिलती है, न कि समान केंद्रीय अनुबंध) अनुचित है। उनकी रणनीति या योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवालों के बजाय, खिलाड़ियों को स्त्री-द्वेष से भरी जांच का सामना करना पड़ा। जब वे लड़खड़ाती थीं, तो मीडिया में भी कुछ लोग तुरंत पूछते थे, "सब कुछ मिलने के बावजूद वे कैसे हार सकती हैं?" महिला क्रिकेटरों के लिए, असफलताओं को अक्सर भोग-विलास के प्रमाण के रूप में देखा जाता है, मानो उन्हें लगातार अपने ऊपर निवेश किए गए संसाधनों को उचित ठहराना पड़ता है।

"मुझे अपनी दोस्त के बेटे का फ़ोन आया और उसने कहा, 'आंटी, मुझे लगता था कि लड़कियां नहीं खेल सकतीं, लेकिन यह देखने के बाद, मुझे पता चला कि मैं ग़लत हूं। इस विश्व कप ने मेरा नज़रिया बदल दिया है। मैं उनके डाइविंग, फ़ील्डिंग, कैच लेने और हिटिंग के तरीके से बहुत प्रभावित हुआ।' और मैंने सोचा, वाह, यही तो आप सुनना चाहते हैं।"

भारत में सदियों से क्रिकेट में एक ख़ास तरह की मर्दाना निगरानी रही है। स्टेडियम, कमेंट्री बॉक्स और खेलों के दौरान रहने के कमरे ऐसी जगहें थीं जहां महिलाओं को अक्सर प्रतिभागी की बजाय मेहमान जैसा महसूस कराया जाता था, और उनसे खेल के अपने ज्ञान के साथ अपनी उपस्थिति को सही ठहराने की उम्मीद की जाती थी। इस बात के कई किस्से हैं कि यह विश्व कप अलग लगा।

Trupti Bhattacharya, Shubhangi Kulkarni और Sudha Shah के साथ विश्व कप जीत का जश्न मनातीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर • Sudha Shah

महिला क्रिकेट हमेशा से ही देश की कल्पना के हाशिये पर रहा है - मान्यता तो मिली है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका जश्न कम ही मनाया जाता है। इसीलिए यह जीत और इसके बाद की घटनाएं एक गहरे बदलाव का संकेत देती हैं, यहां तक कि इस धारणा में भी कि महिला क्रिकेट असल ज़िंदगी का एक कम दिलचस्प हिस्सा है।

यह पीढ़ियों से चली आ रही उस अंधराष्ट्रीयता को चुनौती दे सकता है जिसने क्रिकेट को पुरुषों का क्षेत्र या शहरी विशेषाधिकार माना है। जब गांवों में माता-पिता गौड़ और रेणुका जैसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टेलीविज़न पर सम्मानित होते देखते हैं, तो संभावनाओं की नई परिभाषा गढ़ी जाती है।