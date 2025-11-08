मैच (36)
फ़ीचर्स

भारत में महिला क्रिकेट : उम्मीद है कि विश्व कप जीत बस शुरुआत है

हरमनप्रीत कौर की टीम का ट्रॉफ़ी जीतना दशकों की मेहनत का नतीजा था और उम्मीद है कि यह एक अजेय बदलाव की चिंगारी है

Sruthi Ravindranath
श्रुति रवींद्रनाथ
08-Nov-2025 • 2 hrs ago
The India team lifts a long-awaited World Cup trophy, India vs South Africa, Women's World Cup final, Navi Mumbai, November 2, 2025

भारत की यह जीत महिला क्रिकेट में किस स्तर तक क्रांति लाएगी?  •  ICC/Getty Images

एक हफ़्ते पहले जब भारत ने नवी मुंबई के खचाखच भरे डीवाई पाटिल स्टेडियम में लगभग 40 हज़ार दर्शकों के सामने अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफ़ी उठाई तब उनकी उपलब्धिक की महत्ता उस देश में गूंजने लगी जिसने पहले कभी अपनी महिला क्रिकेटरों की उपलब्धि का इस तरह जश्न नहीं मनाया था।
पिछले रविवार को जो हुआ उसके असर का आकलन करना अभी जल्दबाज़ी है लेकिन शुरुआती संकेत काफ़ी अहम हैं। 2025 के महिला विश्व कप फ़ाइनल को 18.5 करोड़ दर्शकों ने स्ट्रीम किया और टीवी पर 9.2 करोड़ दर्शकों ने देखा, जो 2024 के पुरुष T20 विश्व कप फ़ाइनल में दर्शकों की संख्या के बराबर है। अग़र इस संख्या का छोटा हिस्सा भी प्रेरित होता है तो इसका असर काफ़ी बड़ा हो सकता है।
चेन्नई में 85 वर्षीय विजया सुब्रमण्यन, जो 11 साल की उम्र से ही क्रिकेट प्रेमी हैं, 3 नवंबर की आधी रात को रो पड़ीं। "मैंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां देखी हैं और मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत के लिए महिला क्रिकेट में यह तो बस एक शुरुआत है। सभी युवा माता-पिताओं को मेरी यह सलाह है कि वे लड़के और लड़िकयों फ़र्क़ न करें। समय बदल गया है और आज की महिलाएं मैदान में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। विश्व कप जीतने के बाद समय और बेहतर हो जाएगा। है ना?"
बेंगलुरु में, पांच साल की अक्षरा ने अगली सुबह प्लास्टिक का बल्ला उठाया और जेमिमाह रॉड्रिग्स के स्वीप की नकल की, और उसकी चचेरी बहन स्वरा डाइविंग कैच के क्लिप बार-बार दोहरा रही थी। अक्षरा की मां श्वेता ने उसी दिन कुछ अकादमियों को फ़ोन किया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के सात साल के होने तक इंतज़ार करने को कहा गया।
मुंबई में विशाल यादव के फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही है। महिला क्रिकेट अकादमी के संचालन प्रमुख के तौर पर, फ़ाइनल के बाद के दिनों में उन्हें 200 से ज़्यादा माता-पिता के फ़ोन आए हैं जो अपनी बेटियों को कोचिंग में दाखिला दिलाने के लिए उत्सुक हैं। वे कहते हैं, "यहां तक कि कुछ पतियों ने भी अपनी पत्नियों की ओर से फ़ोन किया जो क्रिकेट सीखना चाहती थीं।" उन्हें उन्हें समझाना पड़ा कि अकादमी आयु-वर्ग कोचिंग पर केंद्रित है। "हमने 2017 में उस विश्व कप में मिली दिलचस्पी के बाद शुरुआत की थी, लेकिन यह अभूतपूर्व है।"
मुंबई इंडियंस की हुमैरा काज़ी को प्रशिक्षित करने वाले कोच सुनील सोनी भी कुछ ऐसी ही कहानी बताते हैं। उन्हें हर उम्र के लोगों से फ़ोन आ रहे हैं और वे पहले से ही महिलाओं के लिए एक विशेष कोचिंग बैच की योजना बना रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, इस जीत के बाद सड़कों पर जश्न का माहौल बन गया। सड़क के बीचों-बीच अचानक स्क्रीनिंग के वीडियो सामने आए, जहां लोग भारत की जीत पर ज़ोरदार जयकारे लगा रहे थे और आतिशबाज़ी कर रहे थे।
दशकों तक भारत में महिला क्रिकेट गुमनामी में रहा, लेकिन जैसे ही भारत ने जयकारे लगाते प्रशंसकों के बीच विश्व कप का परेड किया, देश की खेल चेतना में एक बुनियादी बदलाव आया। बॉलीवुड सितारों, बिज़नेस लीडर्स, पूर्व खिलाड़ियों और प्रशासकों से लेकर आम आदमी तक, यह भावना स्पष्ट थी: क्रिकेट अब पुरुषों का खेल नहीं रहा; महिलाएं अपनी पहचान बना चुकी थीं।
नवी मुंबई की उस रात तक का सफ़र कभी आसान नहीं था। खिलाड़ी पूर्वाग्रहों से जूझते हुए बड़ी हुई हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया, उनकी महत्वाकांक्षाओं का मज़ाक़ उड़ाया गया और उन्हें अपने रास्ते में आने वाली कई बाधाओं की याद दिलाई गई। भारत एक ऐसा देश है जहां अनगिनत लड़कियां मासिक धर्म शुरू होते ही खेल छोड़ देती हैं, और पूर्व भारतीय क्रिकेटर शुभांगी कुलकर्णी के अनुसार, एक ज़माने में पुरुष सिर्फ़ यह देखने के लिए महिलाओं को खेलते हुए देखने आते थे कि उन्होंने स्कर्ट पहनी है या पैंट।
हरमनप्रीत कौर ने लड़कों के साथ हॉकी स्टिक से क्रिकेट खेलना सीखा। शेफ़ाली वर्मा ने अपने बाल छोटे करवा लिए ताकि वह रोहतक में बिना किसी की नज़र में आए ट्रेनिंग कर सकें। उन्हें ये सब करना पड़ा, इसका जश्न मनाया गया, बजाय इसके कि उन अनुभवों को उनके अनुभवों के आधार पर देखा जाए - यह महिलाओं के लिए अवसरों की व्यापक कमी का प्रतिबिंब है।
उनकी जीत को पुरुषों की उपलब्धियों से मापा गया, उनकी असफलताओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। उनकी शारीरिक क्षमता और, आश्चर्यजनक रूप से, उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए गए। इस विश्व कप के शुरुआती दौर में, साउथ अफ़्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से लगातार तीन हार के बाद, आलोचनाएं और भी भयावह हो गईं। सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियों की भरमार थी कि खिलाड़ियों का "रसोईघर में ही काम है", कि उन्हें अपने पुरुष समकक्षों के बराबर वेतन (वास्तव में, महिलाओं को समान मैच फ़ीस मिलती है, न कि समान केंद्रीय अनुबंध) अनुचित है। उनकी रणनीति या योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवालों के बजाय, खिलाड़ियों को स्त्री-द्वेष से भरी जांच का सामना करना पड़ा। जब वे लड़खड़ाती थीं, तो मीडिया में भी कुछ लोग तुरंत पूछते थे, "सब कुछ मिलने के बावजूद वे कैसे हार सकती हैं?" महिला क्रिकेटरों के लिए, असफलताओं को अक्सर भोग-विलास के प्रमाण के रूप में देखा जाता है, मानो उन्हें लगातार अपने ऊपर निवेश किए गए संसाधनों को उचित ठहराना पड़ता है।
ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल के दौरान, एक दर्शक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें स्टेडियम में मौजूद कुछ लोग रॉड्रिग्स का "बहुत पतली होने" का मज़ाक़ उड़ा रहे थे। उनके जो वीडियो वायरल हुए, वे उनकी उस यादगार पारी के थे जिसने गत चैंपियन टीम को रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य का पीछा करते हुए हरा दिया था, लेकिन क्या होता अगर नतीजा कुछ और होता?
भारत को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में जीतते हुए देखने वालों में पूर्व भारतीय खिलाड़ी और 2005 के फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने वाली टीम की मुख्य कोच सुधा शाह भी शामिल थीं। 1980 और 90 के दशक में टीम का हिस्सा रहीं अपनी पूर्व साथी डायना एडुल्जी और कुलकर्णी के साथ वहां मौजूद सुधा भावुक हो गईं। शाह ने उम्मीद जताई कि यह जीत पूरे देश में लोगों की सोच बदलने में मदद करेगी।
"मुझे अपनी दोस्त के बेटे का फ़ोन आया और उसने कहा, 'आंटी, मुझे लगता था कि लड़कियां नहीं खेल सकतीं, लेकिन यह देखने के बाद, मुझे पता चला कि मैं ग़लत हूं। इस विश्व कप ने मेरा नज़रिया बदल दिया है। मैं उनके डाइविंग, फ़ील्डिंग, कैच लेने और हिटिंग के तरीके से बहुत प्रभावित हुआ।' और मैंने सोचा, वाह, यही तो आप सुनना चाहते हैं।"
भारत में सदियों से क्रिकेट में एक ख़ास तरह की मर्दाना निगरानी रही है। स्टेडियम, कमेंट्री बॉक्स और खेलों के दौरान रहने के कमरे ऐसी जगहें थीं जहां महिलाओं को अक्सर प्रतिभागी की बजाय मेहमान जैसा महसूस कराया जाता था, और उनसे खेल के अपने ज्ञान के साथ अपनी उपस्थिति को सही ठहराने की उम्मीद की जाती थी। इस बात के कई किस्से हैं कि यह विश्व कप अलग लगा।
महिला क्रिकेट हमेशा से ही देश की कल्पना के हाशिये पर रहा है - मान्यता तो मिली है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका जश्न कम ही मनाया जाता है। इसीलिए यह जीत और इसके बाद की घटनाएं एक गहरे बदलाव का संकेत देती हैं, यहां तक कि इस धारणा में भी कि महिला क्रिकेट असल ज़िंदगी का एक कम दिलचस्प हिस्सा है।
बड़े शहरों से बाहर रहने वाली लड़कियों के लिए, विश्व कप की जीत उन्हें बताती है कि उनके सपनों को अपने परिवेश के हिसाब से छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। दीप्ति शर्मा ने आगरा की गलियों में अपने भाई के लिए गेंदबाज़ी की। रेणुका सिंह ने धर्मशाला में अपनी स्विंग को निखारा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की क्रांति गौड़ एक ऐसे गांव में आर्थिक तंगी और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करते हुए पली-बढ़ीं, जहां लड़कियों को खेलने की इजाज़त नहीं थी। अब, पड़ोसी और रिश्तेदार उनके माता-पिता के घर आ रहे हैं, उन्हें मिठाइयां खिला रहे हैं और उनकी बेटी की सफलता का जश्न मना रहे हैं।
यह पीढ़ियों से चली आ रही उस अंधराष्ट्रीयता को चुनौती दे सकता है जिसने क्रिकेट को पुरुषों का क्षेत्र या शहरी विशेषाधिकार माना है। जब गांवों में माता-पिता गौड़ और रेणुका जैसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टेलीविज़न पर सम्मानित होते देखते हैं, तो संभावनाओं की नई परिभाषा गढ़ी जाती है।
भारत में महिला क्रिकेट के शीर्ष स्तर पर सुधार को बनाए रखना शायद ज़्यादा आसान है। ज़मीनी स्तर पर और ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है, ताकि जब सुर्खियां कम हो जाएं, तब भी उस चिंगारी को जलाए रखा जा सके जो अभी-अभी जली है। वे सिर्फ़ जीतने पर ही "रानी" या "भारत की बेटियां" नहीं बन जातीं। वे साल भर पेशेवर रहती हैं, और उस पीढ़ी के लिए आदर्श हैं जिसे उम्मीद है कि हरमनप्रीत और उनकी टीम की साथियों, और उनसे पहले आने वालों की तरह पहचान और मान्यता के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।
श्रुति रवींद्रनाथ ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।

