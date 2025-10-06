मैच (6)
फ़ीचर्स

नाहिदा अख़्तर: बांग्लादेश क्रिकेट की नई दिशा तय करने वाली स्पिनर

जब नाहिदा ने प्रोफ़ेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उन्हें हाथ घुमा कर गेंद फेंकना भी नहीं आता था लेकिन आज वह बांग्लादेश की सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज़ हैं

राजन राज
06-Oct-2025 • 36 mins ago
Nahida Akter celebrates after taking a wicket, Bangladesh v West Indies, Women's World T20, Group B, Chennai, March 20, 2016

25 वर्षीय Nahida Akter बांग्लादेश के लिए वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज़ हैं  •  ICC/Getty Images

दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए जब कोई लड़की पूरी ख़ुशी और आज़ादी के साथ दौड़ती है, तो वह कहीं भी पहुंच सकती है, कुछ भी हासिल कर सकती है, और शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे उदाहरण छोड़ सकती है, जो जीत और आज़ादी की एक नई परिभाषा गढ़ें।
बांग्लादेश की उपकप्तान नाहिदा अख़्तर का सेलीब्रेशन स्टाइल भी कभी-कभी दोनों हाथों को फैलाकर भागते हुए जश्न मनाने का है। आज वह अपने खेल को जिस स्तर पर लेकर गई हैं, वहां से वह बांग्लादेश के महानतम खिलाड़ियों की फ़ेहरिस्त में खड़े होने के लिए लगभग तैयार हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को मज़बूत मानसिकता और मेहनत के लिए प्रेरित करे। वह आज बांग्लादेश के लिए सबसे अधिक वनडे खेलने वाली खिलाड़ी हैं। साथ ही इस फ़ॉर्मैट में बांग्लादेश के लिए उनके नाम सबसे अधिक विकेट हैं।
2023 में बांग्लादेश की महिला टीम ने पहली बार वनडे सीरीज़ में भारत के ख़िलाफ़ बराबरी की थी। इस सीरीज़ के आख़िरी मैच में भारत को जीत के लिए 18 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, लेकिन 48वें ओवर में नाहिदा ने कमाल की गेंदबाज़ी करते हुए एक ऐसा अद्भुत कारनामा किया, जिससे उनकी टीम ने इतिहास रच दिया। नाहिदा ने उस ओवर में सिर्फ़ एक रन दिया और दो विकेट लिए।
नाहिदा यहीं नहीं रूकीं। जब बांग्लादेश की महिला टीम ने वेस्टइंडीज़ को पहली बार वनडे में हराया, तो वहां भी नाहिदा ने कमाल किया और वह प्लेयर ऑफ़ द मैच भी रहीं। ICC विमेंस चैंपियनशिप 2023-25 में यह जीत काफ़ी अहम थी।
इस चैंपियनशिप के दौरान वह बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा विकेट (32) लेने वाली गेंदबाज़ रहीं। साथ ही जब हाल ही में उनकी टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ जीता था तो उन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए थे और एक मैच में तो उन्होंने सिर्फ़ आठ रन देकर पांच विकेट लिया था।
नाहिदा उसी आत्मविश्वास को वनडे विश्व कप में भी लेकर आ रही हैं। उनका मानना है कि इस विश्व कप में वह अपनी गेंदबाज़ी से टीम को अलग स्तर पर लेकर जाना चाहती हैं।
इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होने वाले मैच से पहले उन्होंने ESPNcricinfo से कहा, "इस विश्व कप में हमारे पास भारत की परिस्थितियों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने का मौक़ा है। यह मेरा दूसरा विश्व कप है। मेरी मानसिकता यही है कि मैं टीम की लीड स्पिनर हूं और मुझे ज़्यादा योगदान देना है। यह मेरे लिए एक चैलेंज की तरह है, लेकिन इस वजह से कोई दबाव महसूस नहीं करती। मैं चाहती हूं कि लोग कहें कि बांग्लादेश की गेंदबाज़ों ने टीम को इस मुक़ाम तक पहुंचाया।"
"मैं पिछले तीन साल से टीम की उपकप्तान हूं। भारतीय टीम जब वनडे सीरीज़ खेलने बांग्लादेश आई थी, तब से मैं यह भूमिका निभा रही हूं। मुझे नहीं लगता कि उपकप्तानी बहुत दबाव वाला काम है, लेकिन एक उपकप्तान के तौर पर मैं टीम में अहम योगदान दे सकती हूं। निगार सुल्ताना कमाल की कप्तान हैं। वह ऑन और ऑफ़ द फ़ील्ड, दोनों जगह शानदार इंसान हैं। मैं उनसे कप्तानी के गुर सीख रही हूं। एक गेंदबाज़ होने के नाते मैं समझ सकती हूं कि कब किस तरह के गेंदबाज़ की ज़रूरत है, और उस समय मैं कप्तान की मदद करती हूं।"
नाहिदा सिर्फ़ 25 साल की उम्र में बांग्लादेश के लिए सबसे अधिक वनडे खेलने वाली खिलाड़ी हैं और उनके नाम सबसे अधिक विकेट भी हैं। साथ ही एक खिलाड़ी के तौर पर उनका तजुर्बा उनकी उम्र से कहीं आगे दिखता है। यह चीज़ वह मैदान पर दिखा चुकी हैं और सीखने के मामले में भी काफ़ी आगे हैं।
जब 2013 में नाहिदा ने BKSP (बांग्लादेश क्रीड़ा प्रतिष्ठान) में दाख़िला लेते हुए अपने प्रोफ़ेशनल क्रिकेट की यात्रा शुरू की, तो वह क्रिकेट के नियमों के हिसाब से हाथ घुमा कर गेंदबाज़ी करना भी नहीं जानती थीं। लेकिन वहां से उन्होंने कोच डॉली डे और मेहदी हसन की कोचिंग में गेंदबाज़ी सीखी। पहले साल तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लीग में मौक़ा नहीं मिला, लेकिन जब अगले साल मौक़ा मिला, तो पहले ही मैच में पांच विकेट लेकर यह बता दिया कि वह किस स्तर की खिलाड़ी हैं। उस सीज़न में उन्होंने 17-18 विकेट लिए और राष्ट्रीय टीम के कैंप तक सफ़र तय किया। बीच में उन्होंने अपने बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ दिन क्रिकेट छोड़ा, लेकिन फिर वह BKSP (बांग्लादेश क्रीड़ा प्रतिष्ठान) गईं और फिर से अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2015 में ही राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित हो गईं।
सिर्फ़ दो साल में राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होना कठिन होता है, लेकिन चयनित होने के बाद लगातार सीखना और निरंतरता दिखाना और भी ज़्यादा कठिन है। लेकिन नाहिदा ने सीखने की कला को काफ़ी पहले ही अपने अंदर समाहित कर लिया था। जब वह राष्ट्रीय टीम में आईं, तो बांग्लादेशी महिला क्रिकेट की महानतम खिलाड़ियों में से एक सलमा ख़ातून ने उन्हें बेहतरीन तरीक़े से गाइड किया।
नाहिदा कहती हैं, "जब मैं पहली बार नेशनल टीम में आई, तो मैं सलमा ख़ातून के अंडर खेल रही थी। वह एक लीजेंड हैं। उन्हें देखने के बाद क्रिकेट के प्रति मेरा लगाव और बढ़ गया। जब मैंने पहली बार उन्हें देखा, तो मेरे हाथ-पैर कांप रहे थे। मैं बार-बार ख़ुद से पूछ रही थी - क्या सच में मैं सलमा ख़ातून के सामने हूं? बांग्लादेश क्रिकेट आज जहां है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं ख़ुद को भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे उनके अंडर खेलने का मौक़ा मिला।
उन्होंने जिस तरह मुझे गाइड किया, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मेरी मां, बाबा और भैया तो घर पर थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह मेरी देखभाल की और सही रास्ता दिखाया, मैं हमेशा उनकी ऋणी रहूंगी। आज भी अगर मुझसे ग़लती होती है, तो वह सुधार कर सही रास्ता बताती हैं।"
नाहिदा बचपन में अक्सर अपने भैया और उनके साथियों के साथ क्रिकेट या फुटबॉल खेलती थीं। साथ में बैठकर मैच देखती थीं। उनके भैया नाज़िम अहमद ने ही उन्हें क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और जब भी आस-पास के लोगों की टिप्पणी आई कि एक लड़की कैसे क्रिकेट खेल सकती है, क्यों क्रिकेट खेलती है, तो उनके भैया ने उन्हें मानसिक रूप से मज़बूत बनना सिखाया। उन्होंने हमेशा बताया कि बेहतर करते रहना ही उन्हें सभी तरह की नकारात्मकताओं से दूर रखेगा।
बचपन में बल्लेबाज़ी को बेहद पसंद करने वाली नाहिदा अब बल्लेबाज़ी पर भी काम कर रही हैं। विश्व कप मैच के अभ्यास के दौरान भी वह लगातार अपने बैटिंग कोच के साथ काम कर रही हैं। वह कहती हैं, "BKSP में जब मैंने देखा कि मेरे कोच चाहते हैं कि मैं गेंदबाज़ी पर ध्यान दूं, तो मैंने उसी पर फ़ोकस किया। लेकिन अब जब लगता है कि मुझे बल्ले से भी योगदान देना चाहिए, तो मैं टीम के बल्लेबाज़ी कोच के साथ काफ़ी काम कर रही हूं। अगर टीम को ज़रूरत है कि मैं क्रीज़ पर टिककर कुछ रन बनाऊं, तो मुझे वह करना होगा। मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा कर सकती हूं क्योंकि बचपन से मुझे बल्लेबाज़ी भी पसंद रही है।"
लेकिन फिर सवाल यही आता है कि 25 की उम्र में ही नाहिदा अनुभव और समझदारी के उस स्तर तक कैसे पहुंचीं, जहां उनकी मज़बूत मानसिकता उनकी सबसे बड़ी पहचान बनकर सामने आ रही है।
नाहिदा कहती हैं, "बांग्लादेश या कहीं भी किसी लड़की के लिए क्रिकेट जैसे खेल में आना आसान नहीं होता। आस-पास के लोग काफ़ी कुछ कहते हैं, लेकिन मेरे परिवार और ख़ासकर मेरे भैया ने हर बार इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों से मुझे बाहर निकलना सिखाया है। जब मैं बोर्ड परीक्षा देने के लिए घर वापस आई और क्रिकेट छूटा, तो आस-पास के माहौल और क्रिकेट की दूरी के कारण मुझे लगा कि मैं वापसी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन भैया ने मेरे साथ बात करते हुए काफ़ी सहज तरीक़े से एक बात सिखाई कि उस स्तर तक फिर से पहुंचने के लिए मुझे और प्रदर्शन करना पड़ेगा। तभी मैंने कमबैक करना और अपनी मानसिकता मज़बूत करना सीखा। मुझे समझ आ गया कि वापसी का एकमात्र रास्ता अच्छा प्रदर्शन है। तब लोग मेरे परिवार को और यहां तक कि मुझे भी काफ़ी कुछ कहते थे, लेकिन मैंने उस सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।"
अब नाहिदा काफ़ी आगे आ चुकी हैं। शाकिब अल हसन और रंगना हेरात जैसे खिलाड़ियों से सीखते हुए वह काफ़ी तेज़ी से बांग्लादेश को एक बेहतरी की तरफ़ अग्रसित कर रही हैं। साथ ही उन्होंने मैक्सवेल के जर्सी नंबर 32 को अपनाते हुए एक लॉकेट भी बनवाया है। वह चाहती हैं कि जल्द ही वह क्षेत्ररक्षण में भी मैक्सवेल की तरह ही कमाल का प्रदर्शन करें ताकि उनकी टीम को इसका लाभ मिल सके।
राजन राज ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं

