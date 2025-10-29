किसी भी क्रम पर बल्लेबाज़ी के लिए तैयार हैं शेफ़ाली

शेफ़ाली ने कहा, "मैं घरेलू क्रिकेट खेल रही थी और अच्छी लय में थी। जहां तक सेमीफ़ाइनल की बात है तो यह मेरे लिए नया नहीं है क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी बार सेमीफ़ाइनल खेल चुकी हूं। सिर्फ़ ख़ुद को स्पष्ट रखना और आत्मविश्वास से भरपूर रखना ज़रूरी है। मैं ऐसी परिस्थितियों में पहले भी रह चुकी हूं और यह मेरे लिए नया नहीं है। मैं सिर्फ़ ख़ुद से शांत रहने और ख़ुद पर भरोसा करने के लिए कहूंगी। तो निश्चित तौर पर, मैं 200 फ़ीसदी आश्वस्त हूं कि मैं अच्छा करूंगी।"

"बेशक जो प्रतिका के साथ हुआ वैसा एक खिलाड़ी के रूप में किसी के साथ होता देखना अच्छा नहीं लगता। कोई यह नहीं चाहता कि कोई खिलाड़ी इस तरह से चोटिल हो। लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे भगवान ने यहां कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है।"

शेफ़ाली इतने बड़े स्तर पर खेलने के लिए आदि रही हैं। वह अब तक तीन T20 विश्व कप और एक वनडे विश्व कप खेल चुकी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल शामिल है। भारतीय टीम से बाहर होने के बाद जून में उन्होंने T20 टीम में वापसी की, हालांकि रावल ने वनडे में मांधना के साथ पारी की शुरुआत करना जारी रखा।

सूरत में सिर्फ़ T20 क्रिकेट खेलयने वालीं शेफ़ाली ने माना कि वनडे क्रिकेट में तालमेल बैठाने में मेहनत लगेगी। भारतीय दल के साथ जुड़ने के बाद शेफ़ाली ने दो अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया है और इस दौरान उन्होंने अपने रक्षात्मक खेल और ट्रेडमार्क शॉट्स पर ध्यान केंद्रित किया है।

शेफ़ाली ने कहा, "ज़ाहिर तौर पर मैं T20 खेल रही थी और एक बल्लेबाज़ के तौर पर स्विच करना आसान नहीं रहता। लेकिन कल और आज हमारा अच्छा अभ्यास सत्र हुआ। मैंने ख़ुद को शांत रखा और अच्छी बल्लेबाज़ी की। मैं अच्छा महसूस कर रही हूं क्योंकि मैं जो कोशिश कर रही हूं वैसा ही हो रहा है।"

शेफ़ाली की पहचान एक पावर हिटिंग ओपनर के रूप में रही है लेकिन उनका कहना है कि वह टीम की ज़रूरत के हिसाब से किसी भी भूमिका को अपनाने के लिए तैयार हैं।

शेफ़ाली ने कहा, "यह तो मैनेजमेंट का निर्णय होगा (अगर वह मुझे कल खिलाना चाहते हैं), लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस मामले में लचीली हूं। मैं कहीं भी खेल सकती हूं। सिर्फ़ एक ओपनर के रूप में नहीं बल्कि मध्य क्रम बल्लेबाज़ के तौर पर भी। एक खिलाड़ी के तौर पर जो मुझे ख़ुद पर विश्वास है वो ज़्यादा ज़रूरी है।"