नॉकआउट में भारत-ऑस्ट्रेलिया भिड़ंत की खट्टी-मीठी यादें

बारिश, गीला मैदान और हरमनप्रीत कौर के बल्ले से निकली आग। उन्होंने 115 गेंदों पर 171 रनों की पारी खेली, जिसे भारत में महिला क्रिकेट की तस्वीर बदलने का श्रेय दिया जाता है। जब वह बल्लेबाज़ी के लिए आई थीं तब भारत ने 35 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। पहले 50 रन संतुलित ढंग से आए लेकिन अगले दो 50 उन्होंने आक्रमक अंदाज़ में बनाए - 26 और 17 गेंदों पर। उन्होंने कुल सात छक्के लगाए।

ऑस्ट्रेलिया ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन दीप्ति शर्मा ने गेंद के साथ विपक्षी टीम को हावी नहीं होने दिया और डर्बी में मिली यह जीत महिला विश्व कप के नॉकआउट मुक़ाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अब तक मिली इक़लौती जीत भी है।

ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू दर्शकों के सामने विश्व कप अपने नाम किया • Getty Images

MCG पर 86,714 दर्शकों के बीच भारत ने अपना पहला T20 विश्व कप फ़ाइनल खेला लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें हरा दिया। अलीसा हीली ने ICC फ़ाइनल में जड़ा गया सबसे तेज़ अर्धशतक लगाया। बेथ मूनी ने भी स्ट्राइक रोटेट किया और मौक़ा मिलने पर ख़राब गेंदों को बाउंड्री की दिशा दिखाते हए नाबाद 78 रन बनाए और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट के नुक़सान पर 184 रन बनाए।

इसके जवाब में भारतीय टीम को लगातार झटकों और चोट ने घेर लिया और पूरी टीम 19.1 ओवर में 99 रनों पर ही समिट गई। बल्ले, गेंद और फ़ील्डिंग तीनों ही विभाग में ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन का भारत के पास कोई जवाब नहीं था।

भारत ऑस्ट्रेलिया को हराने के क़रीब आ चुका था लेकिन 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंत में छह रन दूर रह गया। हरमनप्रीत ने बीमारी से लड़ते हुए जेमिमाह रॉड्रिग्स के साथ चौथे विकेट के लिए 69 रनों की अहम साझेदारी की लेकिन बल्ले के पिच में फंस जाने के चलते हरमनप्रीत रन आउट हुईं और इसके बाद भारत की पारी लड़खड़ा गई। अंत में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मेग लानिंग, मूनी और ऐश्ली गार्डनर ने शानदार प्रदर्शन किया।