नॉकआउट में भारत-ऑस्ट्रेलिया भिड़ंत की खट्टी-मीठी यादें

पिछले महिला विश्व कपों से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चार यादगार नॉकआउट मुक़ाबलों पर एक झलक

Harmanpreet Kaur's explosive 171 not out was not quite the highest ODI score against Australia women

Harmanpreet Kaur की 171 रनों की पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार महिला विश्व कप में नॉकआउट स्टेज पर हराया  •  Getty Images

महिला विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नॉकआउट स्तर पर काफ़ी रोचक भिड़ंत देखने को मिली है। 2005 के विश्व कप सेमीफ़ाइनल की बात हो या 2020 में MCG में खेले गए मुक़ाबले की याद हो, इन सभी मुक़ाबलों में कौशल, रोचकता और दबाव का संगम देखने को मिला है। नवी मुंबई में दोनों दल एक बार फिर से सेमीफ़ाइनल में एक दूसरे के आमने-सामने होंगे इससे पहले आइए कुछ उन्हीं रोचक भिड़ंत की यादों को एक बार ताज़ा करते हैं।
बारिश, गीला मैदान और हरमनप्रीत कौर के बल्ले से निकली आग। उन्होंने 115 गेंदों पर 171 रनों की पारी खेली, जिसे भारत में महिला क्रिकेट की तस्वीर बदलने का श्रेय दिया जाता है। जब वह बल्लेबाज़ी के लिए आई थीं तब भारत ने 35 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। पहले 50 रन संतुलित ढंग से आए लेकिन अगले दो 50 उन्होंने आक्रमक अंदाज़ में बनाए - 26 और 17 गेंदों पर। उन्होंने कुल सात छक्के लगाए।
ऑस्ट्रेलिया ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन दीप्ति शर्मा ने गेंद के साथ विपक्षी टीम को हावी नहीं होने दिया और डर्बी में मिली यह जीत महिला विश्व कप के नॉकआउट मुक़ाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अब तक मिली इक़लौती जीत भी है।
MCG पर 86,714 दर्शकों के बीच भारत ने अपना पहला T20 विश्व कप फ़ाइनल खेला लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें हरा दिया। अलीसा हीली ने ICC फ़ाइनल में जड़ा गया सबसे तेज़ अर्धशतक लगाया। बेथ मूनी ने भी स्ट्राइक रोटेट किया और मौक़ा मिलने पर ख़राब गेंदों को बाउंड्री की दिशा दिखाते हए नाबाद 78 रन बनाए और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट के नुक़सान पर 184 रन बनाए।
इसके जवाब में भारतीय टीम को लगातार झटकों और चोट ने घेर लिया और पूरी टीम 19.1 ओवर में 99 रनों पर ही समिट गई। बल्ले, गेंद और फ़ील्डिंग तीनों ही विभाग में ऑस्ट्रेलिया के प्रदर्शन का भारत के पास कोई जवाब नहीं था।
भारत ऑस्ट्रेलिया को हराने के क़रीब आ चुका था लेकिन 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंत में छह रन दूर रह गया। हरमनप्रीत ने बीमारी से लड़ते हुए जेमिमाह रॉड्रिग्स के साथ चौथे विकेट के लिए 69 रनों की अहम साझेदारी की लेकिन बल्ले के पिच में फंस जाने के चलते हरमनप्रीत रन आउट हुईं और इसके बाद भारत की पारी लड़खड़ा गई। अंत में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मेग लानिंग, मूनी और ऐश्ली गार्डनर ने शानदार प्रदर्शन किया।
22 वर्षीय मिताली राज ने भारत को एक अनछुए मुक़ाम तक पहुंचाया - पहला महिला विश्व कप फ़ाइनल। लेकिन कारेन रोल्टन ने 128 गेंदों पर नाबाद 107 रनों की पारी खेलते हुए भारतीय खिलाड़ियों के सपने को तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट के नुक़सान पर 215 रन बनाए और चेज़ में भारत ने चार विकेट रन आउट के ज़रिए गंवा दिए। अंत में भारत की पूरी पारी 117 रनों पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने पांचवां वनडे विश्व कप अपने नाम किया।
श्रीनिधि रामानुजम ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।

