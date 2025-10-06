आंकड़े : महिला वनडे में सबसे तेज़ सात शतक जड़ने वाली बल्लेबाज़ बनीं ब्रिट्स
ब्रिट्स महिला वनडे विश्व कप में साउथ अफ़्रीका के लिए शतक जड़ने वालीं तीसरी बल्लेबाज़ हैं
232 - साउथ अफ़्रीका ने सोमवार को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 232 रनों का लक्ष्य हासिल किया जो कि महिला वनडे विश्व कप में किसी भी टीम द्वारा न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सबसे सफल रन चेज़ है। ऐसा करते हुए साउथ अफ़्रीका ने 2022 में हेमिलटन के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
101 - 101 रनों की पारी खेलने वालीं तज़मिन ब्रिट्स महिला वनडे विश्व कप में साउथ अफ़्रीका के लिए शतक जड़ने वालीं तीसरी बल्लेबाज़ बन गईं। इससे पहले मारीज़ान काप ने 2013 के विश्व कप में साउथ अफ़्रीका के लिए शतक जड़ा था।
5 - इस साल ब्रिट्स ने अब तक वनडे में पांच शतक जड़ दिए हैं जो कि महिला वनडे में एक कैलेंडर ईयर में किसी बल्लेबाज़ द्वारा लगाए गए सर्वाधिक शतक हैं। ऐसा करते हुए ब्रिट्स ने स्मृति मांधना को पछाड़ दिया जिन्होंने 2024 में चार शतक लगाए थे। हालांकि मांधना ने इस साल भी अब तक कुल चार शतक लगाए हैं।
1 - ब्रिट्स ने सात शतक जड़ने के लिए कुल 41 वनडे पारियां खेली जो कि महिला वनडे में किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सात शतक जड़ने के लिए खेली गईं सबसे कम पारियां हैं। इससे पहले मेग लानिंग ने सात शतक जड़ने के लिए कुल 44 वनडे पारियां खेली थीं।
2 - ब्रिट्स के नाम 2025 में अब तक कुल 749 रन हैं जो कि एक कैलेंडर ईयर में साउथ अफ़्रीका के लिए बनाए गए दूसरे सर्वाधिक रन हैं। वह सिर्फ़ लॉरा वुलफ़ार्ट से पीछे हैं जिन्होंने 2022 में वनडे में कुल 882 रन बनाए थे।
159 - ब्रिट्स और सुने लूस के बीच दूसरे विकेट के लिए कुल 159 रनों की साझेदारी हुई जो कि महिला विश्व कप में किसी भी विकेट के लिए साउथ अफ़्रीका के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। यह महिला वनडे में साउथ अफ़्रीका के लिए दूसरे विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।
1 - लिया तहुहू ने ब्रिट्स का विकेट लेकर महिला वनडे विश्व कप में अपना 30वां विकेट पूरा किया और अब वह इस टूर्नामेंट में न्यूज़ीलैंड के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वालीं गेंदबाज़ हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने कैथरीन कैम्पबेल को पछाड़ दिया जिनके नाम इस टूर्नामेंट में 29 विकेट हैं।
350 - सूज़ी बेट्स तमाम प्रारूपों में मिलाकर अपना 350वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला और वह ऐसा करने वालीं पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उनसे पीछे भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं जिन्होंने अब तक कुल 342 अंतर्राष्ट्रीय मुक़ाबले खेले हैं।