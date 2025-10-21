हीली हुईं इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच से बाहर, मक्ग्रा करेंगी ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी

वॉल ने पिछले साल भारत के ख़िलाफ़ वनडे डेब्यू किया था और केवल दूसरे मैच में शतक लगाया था। वह WPL में यूपी वॉरियर्ज़ के लिए खेली और उन्होंने RCB के ख़िलाफ़ एक मैच में नाबाद 99 रन बनाए थे। उन्होंने पिछले महीने भारत के ख़िलाफ़ दूसरे वनडे में अर्धशतक भी लगाया था।

नीत्स्के ने कहा, "वॉल सब कुछ सहजता से लेती हैं और अगर हम उनका चयन करते हैं, तो मुझे यकीन है कि वह चुनौती के लिए तैयार रहेंगी। उन्होंने दिखाया है कि उनके पास इस स्तर पर प्रदर्शन करने की पूरी क्षमता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस मैच के लिए तैयार होंगी।"