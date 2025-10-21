मैच (5)
हीली हुईं इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच से बाहर, मक्ग्रा करेंगी ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी

पिंडलियों में खिंचाव के कारण बाहर हुईं हीली की जगह जॉर्जिया वॉल ले सकती हैं

Daya Sagar
दया सागर
21-Oct-2025 • 2 hrs ago
Alyssa Healy compiled an 84-ball century, India vs Australia, Women's ODI World Cup, Visakhapatnam, October 12, 2025

अलिसा हीली ने विश्व कप में लगातार दो शतक लगाए हैं  •  Getty Images

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान अलिसा हीली पिंडलियों में तनाव के कारण इंग्लैंड के ख़िलाफ़ महिला विश्व कप मैच में नहीं खेलेंगी। उन्हें शनिवार को अभ्यास के दौरान यह चोट लगी थी। हालांकि यह उतनी गंभीर नहीं है।
टीम की उपकप्तान तालिया मक्ग्रा उनकी अनुपस्थिति में टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि बेथ मूनी विकेट के पीछे दस्ताने संभालते नज़र आएंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि हीली की चोट को शनिवार को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ अंतिम लीग मैच से पहले आंकलन किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया की मुख्य कोच शेली नीत्स्के ने मैच से पहले हुए प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "यह निराशाजनक है, लेकिन हमारे पास कुछ विकल्प हैं। जाहिर है कि यह हमारे लिए बड़ा नुक़सान है। वह हमारी कप्तान हैं और उन्होंने दो लगातार शतक लगाए हैं। वह बल्ले से अच्छी फ़ॉर्म में हैं। लेकिन यह दो पहलुओं वाला मामला भी है। हम अपनी गहराई के बारे में बात करते हैं और इस मैच में इसे टेस्ट किया जाएगा। यह दूसरों को कुछ भूमिकाओं में आगे बढ़ने का मौक़ा देगा। यह आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन यही कारण है कि आप 15 खिलाड़ियों को लाते हैं ताकि ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके।"
नीत्स्के ने कहा कि जॉर्जिया वॉल, हीली की जगह ले सकती हैं, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सोमवार को वॉल ने लंबा बल्लेबाज़ी अभ्यास किया। नीत्स्के ने कहा, "वॉल ने पहले भी यह भूमिका निभाई है। हम आज बैठकर मैचअप सही करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन वह उपयुक्त विकल्प हैं।"
वॉल ने पिछले साल भारत के ख़िलाफ़ वनडे डेब्यू किया था और केवल दूसरे मैच में शतक लगाया था। वह WPL में यूपी वॉरियर्ज़ के लिए खेली और उन्होंने RCB के ख़िलाफ़ एक मैच में नाबाद 99 रन बनाए थे। उन्होंने पिछले महीने भारत के ख़िलाफ़ दूसरे वनडे में अर्धशतक भी लगाया था।
नीत्स्के ने कहा, "वॉल सब कुछ सहजता से लेती हैं और अगर हम उनका चयन करते हैं, तो मुझे यकीन है कि वह चुनौती के लिए तैयार रहेंगी। उन्होंने दिखाया है कि उनके पास इस स्तर पर प्रदर्शन करने की पूरी क्षमता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस मैच के लिए तैयार होंगी।"
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं.

