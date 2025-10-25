भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई में खेला जाएगा विश्व कप का दूसरा सेमीफ़ाइनल

सात में से छह जीत और एक मैच रद्द के साथ ऑस्ट्रेलिया ने लीग चरण को अजेय रहते हुए समाप्त किया। वह इस विश्व कप में ऐसा करने वाली एकमात्र टीम रही। उन्होंने शनिवार को इंदौर में साउथ अफ़्रीका पर जीत दर्ज करने के बाद अंक तालिका में 13 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं साउथ अफ़्रीका 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जिन्होंने पांच जीत और दो हार दर्ज की है।

ESPNcricinfo Ltd

इंग्लैंड छह मैचों में नौ अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है और अगर वह न्यूज़ीलैंड को हराता है तो दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। भारत के छह मैचों में तीन जीत और तीन हार हैं और उनका आख़िरी मैच नवी मुंबई में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेला जाना बाक़ी है। दोनों मैच रविवार को खेले जाएंगे।

मौसम की बात करें तो पहले सेमीफ़ाइनल के दिन गुवाहाटी में टॉस के समय तेज़ बारिश की संभावना है। नवी मुंबई में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और शाम के समय गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसके बाद कुछ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।