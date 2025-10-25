मैच (25)
महिला विश्व कप (3)
AUS vs IND (1)
रणजी ट्रॉफ़ी (19)
NZ vs ENG (1)
विश्व कप लीग 2 (1)
ख़बरें

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई में खेला जाएगा विश्व कप का दूसरा सेमीफ़ाइनल

गुवाहाटी के पहले सेमीफ़ाइनल में साउथ अफ़्रीका और इंग्लैंड आपस में भिड़ेंगे

ESPNcricinfo स्टाफ़
25-Oct-2025 • 1 hr ago
Alyssa Healy and Harmanpreet Kaur dream about lifting the World Cup, Women's World Cup, Bengaluru, September 26, 2025

अलिसा हीली और हरमनप्रीत कौर आमने-सामने होंगी  •  PTI

इंग्लैंड ने महिला विश्व कप 2025 के सेमीफ़ाइनल में साउथ अफ़्रीका से भिड़ंत तय कर ली है, जो बुधवार को गुवाहाटी में खेला जाएगा। वहीं मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया मेज़बान भारत से नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुरुवार को भिड़ेगा। 2017 विश्व कप की यह पुनरावृत्ति है, जिसमें ये चारों टीमें सेमीफ़ाइनल में इसी क्रम में एक-दूसरे से भिड़ी थीं।
सात में से छह जीत और एक मैच रद्द के साथ ऑस्ट्रेलिया ने लीग चरण को अजेय रहते हुए समाप्त किया। वह इस विश्व कप में ऐसा करने वाली एकमात्र टीम रही। उन्होंने शनिवार को इंदौर में साउथ अफ़्रीका पर जीत दर्ज करने के बाद अंक तालिका में 13 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं साउथ अफ़्रीका 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जिन्होंने पांच जीत और दो हार दर्ज की है।
इंग्लैंड छह मैचों में नौ अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है और अगर वह न्यूज़ीलैंड को हराता है तो दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। भारत के छह मैचों में तीन जीत और तीन हार हैं और उनका आख़िरी मैच नवी मुंबई में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेला जाना बाक़ी है। दोनों मैच रविवार को खेले जाएंगे।
मौसम की बात करें तो पहले सेमीफ़ाइनल के दिन गुवाहाटी में टॉस के समय तेज़ बारिश की संभावना है। नवी मुंबई में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और शाम के समय गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसके बाद कुछ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।
संबंधित
सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल दोनों के लिए रिज़र्व डे रखा गया है। ICC के अनुसार, "अगर निर्धारित दिन पर मैच शुरू हो जाता है और किसी व्यवधान के कारण ओवर कम किए जाते हैं, लेकिन आगे खेल संभव नहीं हो पाता, तो रिज़र्व डे पर मैच वहीं से शुरू होगा, जहां पर पिछले दिन मैच रूका था।"
ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच महिला विश्व कप के नॉकआउट मैचों में अब तक तीन मुकाबले हुए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने दो जीता और एक हारा है। इंग्लैंड ने 50 ओवरों के विश्व कप नॉकआउट चरण में साउथ अफ़्रीका को दो बार हराया है।
South Africa WomenIndia WomenEngland WomenAustralia WomenIND Women vs AUS WomenENG Women vs SA WomenICC Women's World Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback