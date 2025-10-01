मैच (8)
ख़बरें

बांग्लादेश के प्रमुख कोच को आया हल्का स्ट्रोक

सरवर इमरान महिला विश्व कप मैचों के लिए कोलंबो में हैं

Mohammad Isam
मोहम्मद इसाम
01-Oct-2025 • 3 hrs ago
Sarwar Imran, Bangladesh Women's coach, looks on from the stands

बांग्लादेश महिला टीम के प्रमुख कोच सरवर इमरान को विश्व कप के दौरान हल्का स्ट्रोक आया  •  Sarwar Imran's Facebook profile

बांग्लादेश महिला टीम के प्रमुख कोच सरवर इमरान को सोमवार को कोलंबो में हल्का स्ट्रोक आया, जहां टीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने पहले विश्व कप मैच की तैयारी कर रही है।
टीम मैनेजर SM गोलाम फै़याज़ ने ESPNcricinfo को यह ख़बर दी और बताया कि इमरान अब स्थिर हालत में हैं।
"(सरवर) इमरान सर को कुछ दिन पहले चक्कर आ रहे थे और सोमवार को यह जारी रहा। हम उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने हल्का ब्रेन स्ट्रोक पाया," फ़ैयाज़ ने कहा।
मैनेजर ने बताया कि इमरान को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह अब टीम होटल में आराम कर रहे हैं। हालांकि वह मंगलवार के अभ्यास सत्र में शामिल होना चाहते थे।
फ़ैयाज़ ने कहा, "हमने सर से आज आराम करने को कहा। वह उम्मीद कर रहे हैं कि कल (बुधवार) हमारे साथ ग्राउंड पर जाएंगे।"
66 वर्षीय इमरान को इस साल फ़रवरी में महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया था, जब श्रीलंका के पूर्व कप्तान हाशन तिलकरत्ने ने यह पद छोड़ा था।
इमरान पुरुष टीम के कोच भी रह चुके हैं, जब बांग्लादेश ने 2000 में अपना पहला टेस्ट खेला था।
बांग्लादेश अपना विश्व कप अभियान गुरुवार को कोलंबो में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू करेगा। यह दूसरी बार है, जब बांग्लादेश की महिला टीम इस विश्व स्तरीय टूर्नामेंट में भाग ले रही है। उन्होंने 2022 में डेब्यू किया था और इस विश्व कप के लिए क्वालिफ़ाइंग राउंड से गुजरकर जगह बनाई थी।
मोहम्मद इसाम ESPNcricinfo के बांग्लादेश संवाददाता हैं. @isam84

