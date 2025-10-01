बांग्लादेश के प्रमुख कोच को आया हल्का स्ट्रोक

बांग्लादेश महिला टीम के प्रमुख कोच सरवर इमरान को सोमवार को कोलंबो में हल्का स्ट्रोक आया, जहां टीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने पहले विश्व कप मैच की तैयारी कर रही है।

टीम मैनेजर SM गोलाम फै़याज़ ने ESPNcricinfo को यह ख़बर दी और बताया कि इमरान अब स्थिर हालत में हैं।

"(सरवर) इमरान सर को कुछ दिन पहले चक्कर आ रहे थे और सोमवार को यह जारी रहा। हम उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने हल्का ब्रेन स्ट्रोक पाया," फ़ैयाज़ ने कहा।

मैनेजर ने बताया कि इमरान को मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह अब टीम होटल में आराम कर रहे हैं। हालांकि वह मंगलवार के अभ्यास सत्र में शामिल होना चाहते थे।

फ़ैयाज़ ने कहा, "हमने सर से आज आराम करने को कहा। वह उम्मीद कर रहे हैं कि कल (बुधवार) हमारे साथ ग्राउंड पर जाएंगे।"

66 वर्षीय इमरान को इस साल फ़रवरी में महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया था, जब श्रीलंका के पूर्व कप्तान हाशन तिलकरत्ने ने यह पद छोड़ा था।

इमरान पुरुष टीम के कोच भी रह चुके हैं, जब बांग्लादेश ने 2000 में अपना पहला टेस्ट खेला था।