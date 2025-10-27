मैच (25)
BAN vs WI (1)
रणजी ट्रॉफ़ी (19)
Sheffield Shield (3)
PAK vs SA (1)
विश्व कप लीग 2 (1)
ख़बरें

ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल से बाहर हुईं चोटिल प्रतिका रावल

30 अक्तूबर को नवी मुंबई में होने वाले सेमीफ़ाइनल मैच से पहले भारत के सामने ओपनिंग की समस्या

ESPNcricinfo स्टाफ़
27-Oct-2025 • 1 hr ago
Pratika Rawal walks off the field after twisting her ankle, India vs Bangladesh, Women's World Cup 2025, Navi Mumbai, October 26, 2025

प्रतिका रावल को लगी थी एंकल में चोट  •  Getty Images

भारतीय टीम को महिला वनडे विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। ओपनर प्रतिका रावल इस अहम मैच से बाहर हो गई हैं। टूर्नामेंट में दूसरी सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज़ रावल को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ग्रुप चरण के अंतिम मैच में चोट लगी थी। एंकल में लगी चोट के कारण यदि भारत फ़ाइनल तक पहुंचता है तो वह वहां भी नदारद रह सकती हैं।
काऊ कॉर्नर से रावल ने अपनी बायीं ओर दौड़ लगाई लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद रावल की दायीं ओर मुड़ गई और इसी दौरान रावल नियंत्रण खो बैठीं। उनका पैर बुरी तरह मुड़ गया था। बारिश के कारण प्रभावित रहे इस मुक़ाबले में उन्होंने बल्लेबाज़ी नहीं की थी। अमनजोत कौर ने स्मृति मांधना के साथ ओपनिंग की थी।
रावल ने इस टूर्नामेंट में छह पारियों में 308 रन बनाए हैं जिसमें उनका औसत 51.33 और स्ट्राइक-रेट 77.77 का रहा है। उन्होंने विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 75 और नवी मुंबई में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ जीत सुनिश्चित करने वाले 122 रनों की पारी खेली थी। केवल मांधना ही रावल से अधिक रन बनाने वाली ओपनर हैं।
भारत ने अभी तक रावल के स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अमनजोत के अलावा सेमीफ़ाइनल में ओपनिंग के संभावित विकल्पों में हरलीन देओल का नाम शामिल हैं। उमा छेत्री भी ओपनर बन सकती हैं क्योंकि उन्होंने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ अभ्यास मैच में और पहले तीन T20I में ओपन किया है। जेमिमाह रॉड्रिग्स ने पहले वनडे क्रिकेट में ओपनिंग की है।
अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि अगर भारत फ़ाइनल में पहुंचता है तो क्या प्रतिका उस मैच से भी बाहर रहेंगी या टीम मैनेजमेंट किसी विकल्प पर विचार कर रहा है। रिज़र्व खिलाड़ियों में तेजल हसबनीस ही एकमात्र बल्लेबाज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमी-फ़ाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में खेला जाएगा।
Pratika RawalIndia WomenAustralia WomenICC Women's World Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback