ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल से बाहर हुईं चोटिल प्रतिका रावल

रावल ने इस टूर्नामेंट में छह पारियों में 308 रन बनाए हैं जिसमें उनका औसत 51.33 और स्ट्राइक-रेट 77.77 का रहा है। उन्होंने विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 75 और नवी मुंबई में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ जीत सुनिश्चित करने वाले 122 रनों की पारी खेली थी। केवल मांधना ही रावल से अधिक रन बनाने वाली ओपनर हैं।