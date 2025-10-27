सेमीफ़ाइनल से पहले भारतीय टीम में शेफाली वर्मा ने ली चोटिल प्रतिका रावल की जगह
30 अक्तूबर को नवी मुंबई में होने वाले सेमीफ़ाइनल मैच से पहले भारत के सामने थी ओपनिंग की समस्या
भारतीय टीम की महिला वनडे विश्व कप 2025 टीम के मुख्य स्क्वॉड या रिज़र्व दोनों में जगह नहीं पाने वाली शेफाली वर्मा को चोटिल प्रतिका रावल के स्थान पर शामिल कर लिया गया है। 21 वर्षीय शेफाली अब 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ होने वाले सेमीफ़ाइनल में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगी।
जब अगस्त में विश्व कप टीम की घोषणा हुई थी, तब चयनकर्ताओं ने 'एक्स-फैक्टर' के बजाय स्थिरता को प्राथमिकता दी थी और इसी कारण रावल को स्मृति मांधना की ओपनिंग पार्टनर के रूप में चुना गया था। शेफाली ने भारत के लिए आख़िरी वनडे अक्टूबर 2024 में खेला था, लेकिन वह भारत ए टीम के साथ 50 ओवर के प्रारूप में जुड़ी रही हैं। उन्होंने अगस्त में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ 52 रन और सितंबर में बेंगलुरु में न्यूज़ीलैंड ए के ख़िलाफ़ 70 रन बनाए थे।
दिसंबर 2024 में शेफाली ने हरियाणा के लिए घरेलू वनडे टूर्नामेंट में 75.28 की औसत और 152.31 के स्ट्राइक रेट से कुल 527 रन बनाए थे। इसमें बंगाल के ख़िलाफ़ 115 गेंदों पर 197 रन की शानदार पारी भी शामिल थी। इसके बाद उन्होंने WPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जहां वह सीज़न की चौथी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज़ रहीं। 152.76 के स्ट्राइक रेट से 304 रन बनाकर वह भारतीयों में सबसे आगे रही थीं।
टूर्नामेंट में दूसरी सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज़ रावल को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ग्रुप चरण के अंतिम मैच में चोट लगी थी। काऊ कॉर्नर से रावल ने अपनी बायीं ओर दौड़ लगाई लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद रावल की दायीं ओर मुड़ गई और इसी दौरान रावल नियंत्रण खो बैठीं। उनका पैर बुरी तरह मुड़ गया था। बारिश के कारण प्रभावित रहे इस मुक़ाबले में उन्होंने बल्लेबाज़ी नहीं की थी। अमनजोत कौर ने मांधना के साथ ओपनिंग की थी।
रावल ने इस टूर्नामेंट में छह पारियों में 308 रन बनाए हैं जिसमें उनका औसत 51.33 और स्ट्राइक-रेट 77.77 का रहा है। उन्होंने विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 75 और नवी मुंबई में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ जीत सुनिश्चित करने वाले 122 रनों की पारी खेली थी। केवल मांधना ही रावल से अधिक रन बनाने वाली ओपनर हैं।
अमनजोत के अलावा सेमीफ़ाइनल में ओपनिंग के संभावित विकल्पों में हरलीन देओल का नाम शामिल था। उमा छेत्री भी ओपनर बन सकती हैं क्योंकि उन्होंने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ अभ्यास मैच में और पहले तीन T20I में ओपन किया है। जेमिमाह रॉड्रिग्स ने पहले वनडे क्रिकेट में 18 बार ओपनिंग की है।
रिज़र्व खिलाड़ियों में तेजल हसबनीस ही एकमात्र बल्लेबाज़ थीं, लेकिन उन्हें मुख्य टीम में नहीं लाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में खेला जाएगा।