भारत बनाम पाकिस्तान मैच ने महिला क्रिकेट में दर्शकों की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ा

विश्व कप के पहले 11 मैचों को 7.2 करोड़ दर्शकों ने देखा, जो ICC के अनुसार "पिछले संस्करण की तुलना में 166% की वृद्धि" है

ESPNcricinfo स्टाफ़
16-Oct-2025 • 25 mins ago
Harmanpreet Kaur and Fatima Sana at the toss, India vs Pakistan, Women's ODI World Cup, Colombo, October 5, 2025

यह मैच महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक देखा जाने वाला महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बन गया है  •  AFP/Getty Images

ICC द्वारा गुरुवार को जारी बयान में कहा गया कि 5 अक्तूबर को भारत बनाम पाकिस्तान महिला वनडे विश्व कप मैच ने 28.4 मिलियन दर्शकों की रीच और 1.87 बिलियन मिनट के उपभोग के साथ डिजिटल-व्यूइंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे यह अब तक का सबसे अधिक देखा जाने वाला महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बन गया है।
ICC ने कहा कि दर्शकों की संख्या के लिहाज़ से यह मैच सबसे शानदार था, लेकिन इसके अलावा भी विश्व कप के लीग चरण के पहले भाग में "डिजिटल और लीनियर प्लेटफ़ॉर्म पर रिकॉर्ड तोड़ संख्या" देखने को मिली।
भारत बनाम पाकिस्तान मैच टीवी दर्शकों की संख्या के लिहाज़ से भी टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला लीग-स्टेज मैच बन गया है, जबकि पहले 11 मैचों, जिनमें भारत के श्रीलंका, पाकिस्तान और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ मैच भी शामिल हैं, की रीच 7.2 करोड़ रही। ICC ने कहा कि यह "पिछले संस्करण की तुलना में 166% की वृद्धि" है। साथ ही, " व्यूइंग मिनट (देखने के मिनट) 327% बढ़कर 6.3 बिलियन हो गए"।
स्टेडियमों में दर्शकों की संख्या भी अच्छी रही है, खासकर भारत में भारत के मैचों और श्रीलंका में श्रीलंका के मैचों के लिए स्टैंड खचाखच भरे रहे, हालांकि बिना किसी "घरेलू" दिलचस्पी के मेहमान टीमों के मैचों में हमेशा स्टैंड में ज़्यादा दर्शक नहीं होते। कोलंबो में, जब मैचों में श्रीलंका या भारत नहीं होता, तो स्टेडियम में दर्शकों की संख्या कई बार चार अंकों में पहुंच जाती है, हालांकि इसमें मौसम की भी भूमिका रही है।
ICC और जियो हॉटस्टार द्वारा संयुक्त रूप से जारी आंकड़ों के अनुसार, टूर्नामेंट के पहले 13 मैच पहले ही 60 मिलियन से अधिक दर्शकों तक पहुंच चुके हैं, जो 2022 संस्करण की तुलना में पांच गुना वृद्धि है, जबकि कुल देखने का समय 7 बिलियन मिनट तक पहुंच गया है, जो पिछले टूर्नामेंट से 12 गुना अधिक है। ICC के एक बयान में कहा गया है कि 12 अक्तूबर को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच ने जियो हॉटस्टार पर 4.8 मिलियन पीक समवर्ती दर्शकों (कॉन्करेंट व्यूवर्स) को दर्ज किया, जो महिला क्रिकेट के लिए एक और सर्वकालिक उच्च है।
ESPN JioStar नेटवर्क का हिस्सा है।
