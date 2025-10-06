ICC की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए अमीन को मिला डिमेरिट अंक
24 महीने की अवधि में यह उनका पहला अपराध था और उन्हें अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है
पाकिस्तानी बल्लेबाज़ सिदरा अमीन को रविवार को कोलंबो में महिला विश्व कप में भारत के ख़िलाफ़ मैच के दौरान ICC की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है।
ICC के एक बयान में कहा गया है कि अमीन ने अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन किया है, जो "अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़ों, मैदानी उपकरणों या फ़िक्स्चर और फ़िटिंग के दुरुपयोग" से संबंधित है। 24 महीने की अवधि में यह उनका पहला अपराध था और लेवल 1 के उल्लंघन के लिए उन्हें एक डिमेरिट अंक दिया गया।
यह घटना तब हुई जब 40वें ओवर में आउट होने के बाद अमीन ने अपना बल्ला ज़ोर से पिच पर मारा। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफ़री शैंड्रे फ्रिट्ज़ द्वारा दी गई सज़ा भी स्वीकार कर ली, इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी।
मैदानी अंपायर लॉरेन एगेनबैग और निमाली परेरा, तीसरे अंपायर केरिन क्लास्ते और चौथे अंपायर किम कॉटन ने आरोप तय किए।
लेवल 1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम दंड आधिकारिक फटकार, अधिकतम दंड 50 फ़ीसदी मैच शुल्क में कटौती और एक या दो डिमेरिट अंक दिए जाते हैं।
भारत के ख़िलाफ़ मैच में पाकिस्तान 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 159 रनों पर आउट हो गया। अमीन ने 106 गेंदों पर 81 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान की तरफ से शीर्ष स्कोरर की भूमिका निभाई, लेकिन यह काफ़ी नहीं था। पाकिस्तान अब इस विश्व कप में अपने दोनों मैच हार चुका है और अब उसका अगला मुक़ाबला बुधवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा।