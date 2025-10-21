महिला विश्व कप में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती

जब भारत 2017 के वनडे विश्व कप और 2020 के T20 विश्व कप तीन साल में दो बार ख़िताब से कुछ कदम दूर रह गया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह दबाव झेलने की नाकामी मानी गई। ख़ासकर उस दबाव की, जो किसी बड़ी ट्रॉफ़ी के क़रीब पहुंचने पर आता है। महिला प्रीमियर लीग (WPL) खिलाड़ियों को ऐसे मौक़ों से निपटने की तैयारी देने के लिए आई थी। अब यह तीन सीज़न पुरानी है और चौथा बस कुछ महीनों की दूरी पर है, लेकिन भारत की पुरानी आदतें यानी जीत के क़रीब पहुंचकर लड़खड़ाना अब भी जारी हैं।

सब कुछ योजना के मुताबिक़ नहीं होने से निराश हरमनप्रीत कौर • ICC/Getty Images

यह कोई हैरानी की बात नहीं कि इन चार में से तीन मौक़ों पर भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से था। हर बार कहानी एक जैसी रही भारत मज़बूत स्थिति में, फिर अचानक ढहता हुआ किला। पर्थ वनडे का उदाहरण लें तो भारत 35 ओवर में तीन विकेट पर 184 रन बना चुका था और लक्ष्य था 299। स्मृति मांधना ने शतक पूरा किया, जेमिमाह रोड्रिग्स लय में थीं और 90 गेंदों पर 115 चाहिए थे। लेकिन मांधना अगले ही ओवर में आउट हुईं और उसके बाद भारत ने 26 रन पर सात विकेट गंवा दिए।

दो साल पहले वानखेड़े में भारत को 41 गेंदों में 38 रन चाहिए थे। लक्ष्य 259 था। ऋचा घोष 96 पर आउट हुईं और भारत ने 25 रन पर चार विकेट खोते हुए तीन रन से मैच गंवा दिया।

दिल्ली में भारत ने विश्व रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार लड़ाई लड़ी। मांधना ने दूसरा सबसे तेज़ वनडे शतक जमाया, दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने आठवें विकेट के लिए उम्मीद जगाई। लेकिन आख़िरी में भारत 15 रन पर तीन विकेट गंवाकर 369 पर सिमट गया। 413 का पीछा न कर पाने पर किसी टीम को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन अहम बात वही थी जेमिमाह नहीं थीं। यानी टीम एक बल्लेबाज़ कम लेकर खेल रही थी और अन्य कमियों को छिपाना पड़ा।

ऐसे हालात में, जब संसाधन सीमित हों, तो अनुभव प्रशिक्षण से ज़्यादा काम आता है। बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (पहले राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी) विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस है और खिलाड़ियों को खेल के तकनीकी पहलुओं पर काम करने का मौक़ा देता है। भारत की घरेलू संरचना भी मज़बूत है। लेकिन घरेलू क्रिकेट या प्रशिक्षण सत्रों की तुलना विश्व कप जैसी परिस्थिति से नहीं की जा सकती जहां दबाव और मानसिक संतुलन, सबसे अनुभवी खिलाड़ी को भी तोड़ सकता है।

गौड़ ने घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रगति की है और पिछले साल सीनियर महिला T20 ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में बंगाल के ख़िलाफ़ 25 रन देकर चार विकेट लिए थे। वहीं, चरणी ने 2022 की सीनियर महिला T20 चैलेंजर ट्रॉफी में अपनी डिफ़ेंसिव गेंदबाज़ी से प्रभावित किया था। WPL टीमों के स्काउट्स की मौजूदगी से इन प्रदर्शनों को पहचान मिली। गौड़ को यूपी वॉरियर्ज़ और चरणी को दिल्ली कैपिटल्स ने WPL 2025 के लिए चुना और अब दोनों भारत के सभी पांच विश्व कप मैचों में खेल चुकी हैं। जबकि छह-सात महीने पहले वे राष्ट्रीय रडार पर भी नहीं थीं।

क्रांति गौड़ इस बात की मिसाल हैं कि WPL कैसे भारतीय टीम को नई प्रतिभाएं दे रही है • ICC via Getty Images

इस साल ESPNcricinfo से बातचीत में, प्रतिका रावल जो ख़ुद मनोविज्ञान की छात्रा हैं ने भी कहा, "मनोविज्ञान पढ़ने से मुझे ख़ुद को समझने में मदद मिली। इससे पता चलता है कि इंसान अलग-अलग परिस्थितियों में अलग तरह से क्यों प्रतिक्रिया देता है। आपका सोचने का तरीका ही आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। अगर आप नर्वस हैं तो सामने वाली टीम उसे भांप सकती है और इसका फ़ायदा उठा सकती है। अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं?"

द क्रिकेट मंथली से कहा था, "जब आप इतने ऊंचे स्तर पर खेलते हैं, तो दबाव बेहद ज़्यादा होता है। ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते कि हम किससे गुज़रते हैं और कभी-कभी हम ख़ुद भी नहीं समझते कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। इसलिए यह बहुत अच्छा है कि हमारे पास पेशेवर मदद है, जिससे हम बात कर सकें। आप अपने दिमाग़ को ट्रेन कर सकते हैं अगर आप उसे सही दिशा में सोचने की आदत डाल लें, तो यह आपके खेल, आपके व्यवहार और शायद आपके नतीजों को भी बदल सकता है।"

कौशल के स्तर पर भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों को चुनौती दे रहा है। लेकिन मानसिक मजबूती और दबाव से निपटने की लड़ाई में अभी थोड़ा रास्ता तय करना बाकी है। इंदौर में भी यही हुआ, जब टीम ने अपने भरोसेमंद छह बल्लेबाज़ों और पांच गेंदबाज़ों वाले कॉम्बिनेशन से हटकर बदलाव किया। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ अगला हाई-प्रोफाइल मुकाबला आने से पहले वे फिर से संयोजन में फेरबदल कर सकते हैं।