आंकड़े: भारत ने महिला विश्व कप में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा किया

इस हार से ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप में लगातार 15 जीत का सिलसिला टूटा

339 भारत ने सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 339 रनों का लक्ष्य हासिल किया। यह महिला वनडे क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा सफल लक्ष्य है। ऑस्ट्रेलिया ने इसी विश्व कप में विशाखापत्तनम में भारत के ख़िलाफ़ 331 रनों के लक्ष्य का सफल पीछा किया था।
भारत का इससे पहले सबसे बड़ा सफल लक्ष्य का पीछा 2021 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 265 रन का था। विश्व कप में उन्होंने कभी भी 200 से ज़्यादा रन के लक्ष्य का पीछा नहीं किया था।
15 महिला वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की 15 लगातार जीतों का सिलसिला गुरुवार के सेमीफ़ाइनल में टूटा। उनको पिछली हार भी भारत से ही 2017 के सेमीफ़ाइनल में मिली थी।
ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले 1993 से 2000 के बीच भी विश्व कप में लगातार 15 मैच जीते थे, जो कि संयुक्त रूप से विश्व रिकॉर्ड है।
341/5 यह विश्व कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। उन्होने पिछले सप्ताह न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ नवी मुंबई में बनाए गए 340/3 के अपने रिकॉर्ड को एक रन बेहतर किया।
यह स्कोर महिला वनडे में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ किसी भी टीम का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। भारत ने पिछले महीने दिल्ली में उनके ख़िलाफ़ 369 रन बनाए थे।
679 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई में गुरुवार को कुल 679 रन बने। यह महिला वनडे विश्व कप मैच के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड है। इससे पहले 2017 में ब्रिस्टल में इंग्लैंड और साउथ अफ़्रीका के बीच 678 रन बने थे।
यह 679 रन महिला वनडे के इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। पहले स्थान पर पिछले महीने दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच में 781 रन बने थे।
3 तीन बार ही पुरुष या महिला वनडे नॉकआउट मैच में 300+ रन का सफलतापूर्वक पीछा हुआ है। पहले दो भारत की पुरुष वनडे टीम ने ही किए हैं- 1998 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 315 रन और 2002 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 326 रन
127* जेमिमाह रॉड्रिग्स ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ नाबाद 127 रन बनाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भारत के लिए किसी वनडे चेज़ में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। इससे पहले रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के नाम था, जब उन्होंने पिछले महीने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 125 रनों की पारी खेली थी।
167 रॉड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी की, जो महिला वनडे विश्व कप में किसी भी टीम की ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी साझेदारी है।
यह महिला वनडे में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी है और तीसरे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी।
3 हरमनप्रीत ने महिला वनडे विश्व कप के नॉकआउट मैचों में तीन अर्धशतक बनाए हैं। सिर्फ बेलिंडा क्लार्क के नाम नॉकआउट मैचों में चार 50+ का स्कोर हैं।
हरमनप्रीत ने इन तीन नॉकआउट मैचों में कुल 311 रन बनाए हैं, जो महिला वनडे विश्व कप नॉकआउट्स में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने बेलिंडा क्लार्क (330 रन) को पीछे छोड़ा।
0 यह पहला महिला वनडे विश्व कप फ़ाइनल होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में से कोई भी टीम नहीं खेलेगी। इससे पहले हुए हर फ़ाइनल में इन दोनों में से कम से कम एक टीम ज़रूर रही है।
संपत बंडारूपल्ली ESPNcricinfo में स्टैस्टिशियन हैं

