आंकड़े: भारत ने महिला विश्व कप में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा किया

'क्या मैच था, क्या प्रदर्शन था'- ऑस्ट्रेलिया पर भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद क्रिकेट जगत की प्रतिक्रिया

रॉड्रिग्स: एक महीने की एंग्जायटी के बाद यह एक सपने जैसा लगा

जीत के बाद जेमिमाह रॉड्रिग्स को बधाई देतीं स्मृति मंधाना • ICC/Getty Images

0 यह पहला महिला वनडे विश्व कप फ़ाइनल होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में से कोई भी टीम नहीं खेलेगी। इससे पहले हुए हर फ़ाइनल में इन दोनों में से कम से कम एक टीम ज़रूर रही है।