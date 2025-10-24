लगातार पांचवें ICC नॉकआउट में पहुंची साउथ अफ़्रीकी टीम इस बार एक क़दम आगे बढ़ना चाहती है

साउथ अफ़्रीकी महिला टीम के लिए यह लगातार पांचवां ICC टूर्नामेंट हैं, जहां उनकी टीम नॉकआउट चरण तक पहुंची है। इससे पहले इस टीम ने 2020 के T20 विश्व कप और 2022 के वनडे विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई थी, जबकि 2023 और 2024 के T20 विश्व कप के फ़ाइनल में पहुंचे थे।

मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से बात करते हुए साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ अन्नेका बोश ने कहा, "ऐसे बड़े टूर्नामेंट में बहुत कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है और हम इसमें सफल रहे हैं। अलग-अलग खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के अलग-अलग चरणों में, अलग-अलग मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है और ऐसा पिछले कुछ विश्व कपों में भी हुआ है। ऐसा इसलिए है कि ऐसे टूर्नामेंट में हम अपने आपको बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं और पुराने इतिहास से हमें कॉन्फ़िडेंस मिलता है।"

हालांकि बोश चाहती हैं कि इस बार टीम एक क़दम आगे बढ़े और फ़ाइनल में पहुंचकर विश्व कप उठाए। पिछले दो ICC टूर्नामेंट्स के उन्हें फ़ाइनल में हार मिली है। जहां पिछले साल हुए T20 विश्व कप फ़ाइनल में उन्हें न्यूज़ीलैंड ने 32 रनों से हराया था, वहीं 2023 के फ़ाइनल में उन्हें ऑस्ट्रेलिया से 19 रनों से मात मिली। जबकि वह वनडे विश्व कप के फ़ाइनल में कभी नहीं पहुंचे हैं। पिछली बार 2022 में न्यूज़ीलैंड में हुए विश्व कप में उन्हें सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड ने 137 रनों से हराया था।

उन्होंने कहा, "हम अब निश्चित रूप से एक क़दम आगे बढ़ना चाहते हैं। वनडे विश्व कप में हम कभी भी फ़ाइनल में नहीं पहुंचे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे लिए एक बड़ी बात होगी। आप इन्हीं दिनों के लिए तो इतनी प्रतिस्पर्धा करते हैं कि आप फ़ाइनल में पहुंचोगे और ट्रॉफ़ी उठाओगे। हालांकि हमने जो सेमीफ़ाइनल व फ़ाइनल मुक़ाबले खेले हैं, उससे हमें इन नॉकआउट मैचों में दबाव झेलने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।"

साउथ अफ़्रीकी टीम के इस यूनिट को क्या चीज़ विशेष बनाती है? इस सवाल के जवाब में बोश ने कहा, "यह कई चीज़ों का संयोजन है। हम एक स्पोर्टिंग देश हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करना और अपने लोगों को गौरवान्वित करना चाहते हैं। यह हमारी संघर्ष-शक्ति और दृढ़ता है कि हम लोग ऐसे बड़े टूर्नामेंट में एक साथ मिलकर आते हैं और एक-दूसरे के लिए प्रदर्शन करते हैं।"