अमनजोत, श्री चरणी, डी क्लर्क: WPL रिटेंशन और नीलामी में इन पर रहेंगी निगाहें

इनके अलावा मारीज़ान काप, अनाबेल सदरलैंड और लौरा वुलफ़ार्ट भी नीलामी में मचा सकती हैं धमाल

S Sudarshanan
एस सुदर्शनन
04-Nov-2025 • 3 hrs ago
Nadine de Klerk celebrates hitting the winning runs, India vs South Africa, Women's ODI World Cup, Visakhapatnam, October 9, 2025

नेडिन डी क्लर्क ने भारत के ख़िलाफ़ लीग चरण की जीत में बेहतरीन प्रदर्शन किया  •  ICC/Getty Images

2025 महिला विश्व कप रविवार को भारत की जीत के साथ ख़त्म हुआ। अब ध्यान वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) नीलामी पर है, जो इस महीने के आख़िर में होगा। उससे पहले 5 नवंबर तक टीमें अपने रिटेन खिलाड़ियों की सूची जारी कर सकती हैं। पिछले कुछ हफ़्तों में कई खिलाड़ियों ने ऐसे प्रदर्शन किए, जिनसे WPL टीमों का ध्यान ज़रूर आकर्षित हुआ होगा। ऐसे ही कुछ बड़े नाम, जो या तो रिटेन हो सकते हैं या फिर नीलामी में धूम मचा सकते हैं।

नेडिन डी क्लर्क

एक तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर जो यॉर्कर डाल सकती है और डेथ ओवर्स में बड़ी हिटिंग कर सकती है। डी क्लर्क की अहमियत WPL नीलामी से पहले और बढ़ गई है। भारतीय परिस्थितियों में उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। उनका स्ट्राइक रेट 131.64 था, जो ऋचा घोष (133.52) के बाद दूसरे नंबर पर था। उन्होंने नौ विकेट भी लिए, जो साउथ अफ़्रीका के लिए तीसरा सर्वाधिक था। वह WPL 2025 में मुंबई इंडियंस (MI) के साथ थीं, लेकिन उन्हें एक भी मैच में मौक़ा नहीं मिला। अगर MI उन्हें रिटेन करती है, तो शायद उन्हें एकादश में जगह देना मुश्किल नहीं होगा।

अमनजोत कौर

WPL 2025 और हालिया विश्व कप की शुरुआत अमनजोत के लिए लगभग समान रही। वह साल की शुरुआत में पीठ की चोट से उबरकर मुंबई इंडियंस के लिए लौटी थीं और विश्व कप से पहले दो महीने तक चोट के कारण बाहर थीं। दोनों ही टूर्नामेंट उनकी टीम की जीत के साथ ख़त्म हुए। यह विश्व कप MI के लिए बड़ा आत्मविश्वास लेकर आया होगा और अब वे भारतीय तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर के रूप में पूजा वस्त्रकर की जगह अमनजोत को देख सकती हैं। अमनजोत ने दिखाया है कि वह दूसरे तेज़ गेंदबाज़ की भूमिका निभाने के साथ बल्लेबाज़ी क्रम में ऊपर-नीचे कहीं भी आ सकती हैं। उनका फ़ील्डिंग भी कमाल का है।
हालांकि ऑस्ट्रेलिया सेमीफ़ाइनल में बाहर हो गया, लेकिन अनाबेल सदरलैंड के लिए यह विश्व कप यादग़ार रहा। उन्होंने एलीस पेरी और तालिया मक्ग्रा जैसी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन किया। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ दीप्ति शर्मा (22) ने उनसे ज़्यादा विकेट (17) लिए। डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाज़ी ने कई मौकों पर ऑस्ट्रेलिया को वापसी कराई।
उनकी दिल्ली कैपिटल्स (DC) टीममेट काप ने अपेक्षाकृत शांत विश्व कप खेला, जिसमें उन्होंने 12 विकेट लिए। लेकिन नौ में से चार मैचों में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, जिसमें फ़ाइनल मैच भी शामिल था। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में उनके पांच विकेट ने दिखाया कि बड़े मौक़ों पर वह अब भी प्रभावशाली हैं। WPL 2025 में सदरलैंड DC के लिए तीसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज़ रहीं (9 विकेट), जो काप से एक ज़्यादा थी। यही वजह है कि DC को इनमें से किसी एक को रिटेन करने में मुश्किल हो सकती है। दोनों ने विश्व कप में भी बल्ले से अपनी टीम को मुश्किल हालात से निकाला। इन दोनों में से जो भी नीलामी में आएगा, उसके लिए बोली की होड़ तय है।

एन श्री चरणी

उन्होंने WPL 2025 में DC के लिए सिर्फ़ दो मैच खेले, लेकिन वह भारत की विश्व कप टीम में शामिल होने के लिए काफ़ी था। उनकी गेंद की रफ़्तार बदलने, ड्रिफ़्ट कराने और सतह से टर्न निकालने की क्षमता उन्हें बाक़ी बाएं हाथ के स्पिनरों से अलग बनाती है। यही कारण था कि भारत ने उन्हें अनुभवी राधा यादव से ऊपर चुना और उन्होंने 14 विकेट लेकर टीम का विश्वास सही साबित किया। वह ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दोनों मैचों में भारत की सबसे बेहतरीन गेंदबाज़ रहीं और सेमीफाइनल में उनके कम स्कोर पर रोकने की बड़ी वजह बनीं। अगर DC उन्हें रिटेन नहीं करती, तो वह नीलामी में ज़रूर चर्चा में रहेंगी।
लगातार तीन विश्व कप (वनडे और T20I विश्व कप मिलाकर) में वुलफ़ार्ट सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रही हैं। इस टूर्नामेंट में उनकी परिपक्वता साफ़ नज़र आई। उन्होंने अपने शॉट्स की रेंज बढ़ाई, तेज़ गति से खेला और पिछले चार हफ्तों में अपने 18 वनडे छक्कों में से सात लगाए। किसी को भी वुलफ़ार्ट की T20 में रन बनाने की क्षमता पर शक नहीं है। वह इस सूची में इसलिए हैं क्योंकि WPL 2025 में उन्होंने सिर्फ तीन मैच खेले, जहां उनकी टीम गुजरात जायंट्स (GG) ने नौ मैचों में पांच अलग-अलग ओपनिंग जोड़ी आज़माईं।
अगर GG उन्हें रिटेन नहीं करती, तो कई टीमें उनके जैसी बहुमुखी बल्लेबाज़ और लीडर को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगी।
एस सुदर्शनन ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं. @Sudarshanan7

