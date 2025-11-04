अमनजोत, श्री चरणी, डी क्लर्क: WPL रिटेंशन और नीलामी में इन पर रहेंगी निगाहें

WPL 2025 और हालिया विश्व कप की शुरुआत अमनजोत के लिए लगभग समान रही। वह साल की शुरुआत में पीठ की चोट से उबरकर मुंबई इंडियंस के लिए लौटी थीं और विश्व कप से पहले दो महीने तक चोट के कारण बाहर थीं। दोनों ही टूर्नामेंट उनकी टीम की जीत के साथ ख़त्म हुए। यह विश्व कप MI के लिए बड़ा आत्मविश्वास लेकर आया होगा और अब वे भारतीय तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर के रूप में पूजा वस्त्रकर की जगह अमनजोत को देख सकती हैं। अमनजोत ने दिखाया है कि वह दूसरे तेज़ गेंदबाज़ की भूमिका निभाने के साथ बल्लेबाज़ी क्रम में ऊपर-नीचे कहीं भी आ सकती हैं। उनका फ़ील्डिंग भी कमाल का है।