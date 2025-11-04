अमनजोत, श्री चरणी, डी क्लर्क: WPL रिटेंशन और नीलामी में इन पर रहेंगी निगाहें
इनके अलावा मारीज़ान काप, अनाबेल सदरलैंड और लौरा वुलफ़ार्ट भी नीलामी में मचा सकती हैं धमाल
नेडिन डी क्लर्क ने भारत के ख़िलाफ़ लीग चरण की जीत में बेहतरीन प्रदर्शन किया • ICC/Getty Images
नेडिन डी क्लर्कएक तेज़ गेंदबाज़ ऑलराउंडर जो यॉर्कर डाल सकती है और डेथ ओवर्स में बड़ी हिटिंग कर सकती है। डी क्लर्क की अहमियत WPL नीलामी से पहले और बढ़ गई है। भारतीय परिस्थितियों में उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। उनका स्ट्राइक रेट 131.64 था, जो ऋचा घोष (133.52) के बाद दूसरे नंबर पर था। उन्होंने नौ विकेट भी लिए, जो साउथ अफ़्रीका के लिए तीसरा सर्वाधिक था। वह WPL 2025 में मुंबई इंडियंस (MI) के साथ थीं, लेकिन उन्हें एक भी मैच में मौक़ा नहीं मिला। अगर MI उन्हें रिटेन करती है, तो शायद उन्हें एकादश में जगह देना मुश्किल नहीं होगा।
अमनजोत कौरWPL 2025 और हालिया विश्व कप की शुरुआत अमनजोत के लिए लगभग समान रही। वह साल की शुरुआत में पीठ की चोट से उबरकर मुंबई इंडियंस के लिए लौटी थीं और विश्व कप से पहले दो महीने तक चोट के कारण बाहर थीं। दोनों ही टूर्नामेंट उनकी टीम की जीत के साथ ख़त्म हुए। यह विश्व कप MI के लिए बड़ा आत्मविश्वास लेकर आया होगा और अब वे भारतीय तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर के रूप में पूजा वस्त्रकर की जगह अमनजोत को देख सकती हैं। अमनजोत ने दिखाया है कि वह दूसरे तेज़ गेंदबाज़ की भूमिका निभाने के साथ बल्लेबाज़ी क्रम में ऊपर-नीचे कहीं भी आ सकती हैं। उनका फ़ील्डिंग भी कमाल का है।
एन श्री चरणीउन्होंने WPL 2025 में DC के लिए सिर्फ़ दो मैच खेले, लेकिन वह भारत की विश्व कप टीम में शामिल होने के लिए काफ़ी था। उनकी गेंद की रफ़्तार बदलने, ड्रिफ़्ट कराने और सतह से टर्न निकालने की क्षमता उन्हें बाक़ी बाएं हाथ के स्पिनरों से अलग बनाती है। यही कारण था कि भारत ने उन्हें अनुभवी राधा यादव से ऊपर चुना और उन्होंने 14 विकेट लेकर टीम का विश्वास सही साबित किया। वह ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ दोनों मैचों में भारत की सबसे बेहतरीन गेंदबाज़ रहीं और सेमीफाइनल में उनके कम स्कोर पर रोकने की बड़ी वजह बनीं। अगर DC उन्हें रिटेन नहीं करती, तो वह नीलामी में ज़रूर चर्चा में रहेंगी।
