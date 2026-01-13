बल्लेबाज़ी क्रम में बदलाव पर नायर: मैं थोड़ा नासमझ लग सकता हूं

नायर ने कहा, "हरलीन तकनीकी तौर पर बहुत मज़बूत है, लेकिन आज यह रणनीति काम नहीं की और यह एक ग़लत फ़ैसला साबित हुआ। मैं इसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूं। लेकिन इसके पीछे सोच यह थी कि टीम को ऊपर कुछ मज़बूती मिले और जैसे-जैसे पिच बेहतर हो, तो बाद में हमें नवगिरे का पावर भी मिले। हमने शुरुआत में थोड़ी स्विंग की उम्मीद की थी। मुझे लगा कि मध्य क्रम में किरण नवगिरे के लिए ये मैच-अप काम करेगा। आज काम नहीं किया। इसलिए मैं थोड़ा सा नासमझ भी लग सकता हूं।"

गुजरात टाइटंस के ख़िलाफ़ UPW के पहले मैच में नवगिरे चार गेंद पर एक रन बनाकर आउट हुई थीं, जबकि देओल दो गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन में थीं। हालांकि फ़ीबी लिचफ़ील्ड की 78 और निचले क्रम की उपयोगी पारियों ने UPW को 200 के ऊपर के लक्ष्य से काफ़ी क़रीब पहुंचा दिया था और टीम सिर्फ़ दस रन से हारी थी।

इन्हीं उपयोगी पारियों में से एक पारी श्वेता सेहरावत की भी थी, जिन्होंने 17 गेंद पर 25 रन बनाए, जिसमें तीन छक्के और एक चौका शामिल था। नंबर-6 पर खेलते हुए उन्होंने रेणुका सिंह की पहली ही गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा था।

स्वभाव से शीर्ष क्रम की बल्लेबाज़ सेहरावत ने इस भूमिका की तैयारी के लिए घरेलू क्रिकेट में भी मध्य क्रम में बल्लेबाज़ी की थी। उन्होंने सीनियर वीमेंस T20 ट्रॉफ़ी में 144.57 की स्ट्राइक रेट और वीमेंस अंडर-23 T20 ट्रॉफ़ी में 157.89 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। UPW कैंप में आने के बाद उन्हें विकेटकीपिंग की भी एक अतिरिक्त भूमिका दी गई।

नायर ने कहा, "मुझे लगता है, यह उनके करियर के आगे बढ़ने के लिए एक शानदार क़दम है। उन्हें ग्लव्स देना मेरे दिमाग़ में एक केएल राहुलl जैसा मूव था, जिससे उनके भारतीय टीम में जगह बनाने के मौक़े बढ़ेंगे, ख़ासकर यह देखते हुए कि भारत के पास विकेटकीपिंग के बहुत विकल्प नहीं हैं। वह शानदार बल्लेबाज़ हैं, जिनमें क्षमता, पावर और स्टाइल है। वह कुछ शॉट्स पर काम कर रही हैं और हमने ये अभ्यास मैचों और तैयारी के दौरान देखा है। लेकिन मैच में भी इसका नमूना देखना अच्छा था। मुझे इस सीज़न उनसे और उम्मीदें हैं क्योंकि मुझे सच में लगता है कि उनमें भारतीय जर्सी पहनकर बेहतरीन प्रदर्शन करने की क़ाबिलियत है।

"15 दिन के अभ्यास में वह सोफ़ी एकलस्टन, दीप्ति शर्मा और आशा शोभना जैसे स्पिन गेंदबाज़ों की कीपिंग कर चुकी हैं। थोड़ी और कीपिंग के साथ मुझे लगता है कि वह भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती हैं।"

नायर ने बल्लेबाज़ी क्रम पर उठ रहे सवालों पर कहा, "मेरे लिए T20 क्रिकेट में शीर्ष तीन के बाद के नंबर उतने मायने नहीं रखते। आज का शीर्ष तीन विपक्ष के आधार पर लिया गया फ़ैसला था। हालांकि मैं तय भूमिकाओं में खिलाड़ियों को खेलने देने में विश्वास रखता हूं, लेकिन आज यह काम नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि हरलीन ओपनिंग नहीं कर सकती या किरण नीचे नहीं खेल सकतीं। अगर उसने 100 बना दिया होता तो बात अलग होती।"