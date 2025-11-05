WPL 2026: हरमनप्रीत, मांधना और जेमिमाह हुईं रिटेन; हीली और लैनिंग को किया गया रिलीज़

ESPNcricinfo को मिली जानकारी के अनुसार दो टीमों, मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स ने अधिकतम पांच खिलाड़ियों को बरकरार रखा है, जो WPL के नियमों के अनुसार अधिकतम सीमा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चार, गुजरात जायंट्स ने दो और यूपी वॉरियर्ज़ ने एक खिलाड़ी को रिटेन किया है। खिलाड़ियों के व्यक्तिगत अनुबंध मूल्य की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन संभावित रिटेंशन सूची इस प्रकार है:

WPL रिटेंशन नियमों के अनुसार कोई भी फ्रेंचाइज़ी अधिकतम तीन कैप्ड भारतीय खिलाड़ी, दो विदेशी खिलाड़ी और दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बरकरार रख सकती है। यदि कोई टीम पांच खिलाड़ियों को बरकरार रखती है, तो उसमें कम से कम एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी होना आवश्यक है। WPL ने पहली बार नीलामी में "राइट-टू-मैच" (RTM) विकल्प की अनुमति दी है, जिससे फ्रेंचाइजी अपने 2025 के स्क्वॉड के किसी खिलाड़ी को दोबारा खरीद सकती हैं।

प्रत्येक फ्रेंचाइज़ी को नीलामी के लिए 15 करोड़ रुपये का पर्स दिया गया है, जो 27 नवंबर को दिल्ली में हो सकता है। रिटेंशन के लिए निर्धारित मूल्य स्लैब इस प्रकार हैं: खिलाड़ी 1 - 3.5 करोड़ रूपये, खिलाड़ी 2 - 2.5 करोड़ रूपये, खिलाड़ी 3 - 1.75 करोड़ रूपये, खिलाड़ी 4 - 1 करोड़ रूपये और खिलाड़ी 5 - 50 लाख रूपये। यदि कोई टीम पांच खिलाड़ियों को बरकरार रखती है, तो उसके पर्स से 9.25 करोड़ रूपये घटाए जाएंगे, चार खिलाड़ियों के लिए 8.75 करोड़ रूपये, तीन के लिए 7.75 करोड़ रूपये, दो के लिए 6 करोड़ रूपये और एक खिलाड़ी के लिए 3.5 करोड़ रूपये की कटौती होगी।