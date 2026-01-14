मैच (12)
ख़बरें

क्या DC और UPW करेंगी अपने एकादश में फेरबदल?

डॉटिन और शोभना की इकॉनमी UPW के लिए चिंता का विषय है

Deandra Dottin during a practice session for UP Warriorz, January 7, 2026

Deandra Dottin की इकॉनमी UPW के लिए चिंता का विषय  •  UP Warriorz

WPL 2026 में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) के बीच सातवां मुक़ाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमों को अपने पहले दोनों मुक़ाबलों में हार मिली है और दोनों को ही अपनी पहली जीत की तलाश है। इस मुक़ाबले से संबंधित टीम न्यूज़, संभावित एकादश और पिच रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं।

टीम न्यूज़ और संभावित XI

काग़ज़ पर UPW के लिए कुछ ग़लत नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि डिएंड्रा डॉटिन (15.80) और आशा शोभना (13.25) अब तक गेंद के साथ काफ़ी महंगी रही हैं जिसके चलते वह निश्चित ही इन दोनों खिलाड़ियों की इकॉनमी को लेकर चिंतित होंगे। हालांकि यह शुरुआती दिन हैं लेकिन अगर उन्हें आगे इन खिलाड़ियों को रिप्लेस करने का फ़ैसला करना पड़ता है तो उन्हें अनकैप्ड प्लेयर को एकादश में शामिल करना होगा।
यूपी वॉरियर्ज़ (संभावित XI) : 1 किरण नवगिरे, 2 मेग लानिंग (कप्तान), 3 फ़ीबि लिचफ़ील्ड, 4 हरलीन देओल, 5 श्वेता सहरावत (विकेटकीपर), 6 डिएंड्रा डॉटिन, 7 दीप्ति शर्मा, 8 सोफ़ी एकलस्टन, 9 आशा शोभना, 10 शिखा पांडे, 11 क्रांति गौड़
गुजरात जायंट्स (GG) के ख़िलाफ़ लगभग एक पूर्ण मुक़ाबला खेलने के बाद DC भी उसी एकादश के साथ उतरने का फ़ैसला कर सकती है। हालांकि यह देखना होगा कि वह 16 वर्षीय युवा बल्लेबाज़ दिया यादव को मौक़ा देते हैं या नहीं।
दिल्ली कैपिटल्स (संभावित XI) : 1 शेफ़ाली वर्मा, 2 लिज़ेल ली (विकेटकीपर), 3 लॉरा वुलफ़ार्ट, 4 जेमिमाह रॉड्रिग्स (कप्तान), 5 मारीज़ान काप, 6 निक्की प्रसाद, 7 शिनेल हेनरी, 8 स्नेह राणा, 9 मिनू मानी, 10 एन श्री चरणी, 11 नंदनी शर्मा

पिच और परिस्थितियां

डीवाई पाटिल ने इस सीज़न लगभग अपने आधे मुक़ाबलों की मेज़बानी कर ली है और अब तक यह एक हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है। नवी मुंबई में टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला जारी रह सकता है।
UP Warriorz WomenDelhi Capitals WomenGG Women vs DC WomenUPW Women vs DC WomenWomen's Premier League

