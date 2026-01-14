क्या DC और UPW करेंगी अपने एकादश में फेरबदल?

टीम न्यूज़ और संभावित XI

काग़ज़ पर UPW के लिए कुछ ग़लत नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि डिएंड्रा डॉटिन (15.80) और आशा शोभना (13.25) अब तक गेंद के साथ काफ़ी महंगी रही हैं जिसके चलते वह निश्चित ही इन दोनों खिलाड़ियों की इकॉनमी को लेकर चिंतित होंगे। हालांकि यह शुरुआती दिन हैं लेकिन अगर उन्हें आगे इन खिलाड़ियों को रिप्लेस करने का फ़ैसला करना पड़ता है तो उन्हें अनकैप्ड प्लेयर को एकादश में शामिल करना होगा।

यूपी वॉरियर्ज़ (संभावित XI) : 1 किरण नवगिरे, 2 मेग लानिंग (कप्तान), 3 फ़ीबि लिचफ़ील्ड, 4 हरलीन देओल, 5 श्वेता सहरावत (विकेटकीपर), 6 डिएंड्रा डॉटिन, 7 दीप्ति शर्मा, 8 सोफ़ी एकलस्टन, 9 आशा शोभना, 10 शिखा पांडे, 11 क्रांति गौड़

दिल्ली कैपिटल्स (संभावित XI) : 1 शेफ़ाली वर्मा, 2 लिज़ेल ली (विकेटकीपर), 3 लॉरा वुलफ़ार्ट, 4 जेमिमाह रॉड्रिग्स (कप्तान), 5 मारीज़ान काप, 6 निक्की प्रसाद, 7 शिनेल हेनरी, 8 स्नेह राणा, 9 मिनू मानी, 10 एन श्री चरणी, 11 नंदनी शर्मा

पिच और परिस्थितियां