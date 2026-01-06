मैच (29)
DC में लानिंग की कमी को कौन भरेगा?

नई कप्तान रॉड्रिग्स के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी

S Sudarshanan
एस सुदर्शनन
06-Jan-2026
The Delhi Capitals team contemplate being so close and yet so far, Mumbai Indians vs Delhi Capitals, WPL 2025, final, Mumbai, March 15, 2025

पिछले साल फ़ाइनल में हार के बाद निराश DC की टीम  •  BCCI

पिछले सीज़न DC का प्रदर्शन

दिल्ली कैपिटल्स (DC) लगातार तीन सीज़न तक WPL की उपविजेता रही है। पिछले सीज़न में उन्होंने लीग चरण में पहला स्थान हासिल किया था और सीधे फ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई किया था।

2026 में नया क्या है?

टीम में सबसे बड़ा बदलाव नेतृत्व को लेकर है। मेग लानिंग अब टीम का हिस्सा नहीं हैं। उनकी जगह जेमिमाह रॉड्रिग्स को कप्तान नियुक्त किया गया है, जो पिछले साल तक उपकप्तानी की भूमिका में थीं। हालांकि रॉड्रिग्स के पास घरेलू क्रिकेट में मुंबई की कप्तानी का अनुभव है, लेकिन लानिंग जैसी दिग्गज खिलाड़ी की विरासत को आगे बढ़ाना उनके लिए एक कठिन चुनौती होगी।
खिलाड़ियों की उपलब्धता की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड का बाहर होना DC के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने रिटेन किए जाने के बावजूद नीलामी के बाद टूर्नामेंट से हटने का फ़ैसला किया। उनके विकल्प के तौर पर टीम ने ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर अलाना किंग को शामिल किया है। इसके अलावा ऑक्शन में वेस्टइंडीज़ की शिनेल हेनरी को भी ख़रीदा गया है। सदरलैंड की ग़ैर-मौजूदगी में हेनरी पर सीम गेंदबाज़ी और ऑलराउंड विभाग में अपनी उपयोगिता साबित करने की बड़ी ज़िम्मेदारी होगी।
DC ने भारत की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहीं बाएं हाथ की स्पिनर एन श्री चरणी को वापस लाने के लिए भी पूरा ज़ोर लगाया है। उनके पास टूर्नामेंट के दो सबसे रोमांचक युवा खिलाड़ी भी हैं- हरियाणा की 16 साल की बल्लेबाज़ दिया यादव और ऑस्ट्रेलिया की 19 साल की अनकैप्ड तेज़ गेंदबाज़ लूसी हैमिल्टन।
मैदान के बाहर भी सपोर्ट स्टाफ़ में बदलाव किए गए हैं। घरेलू सर्किट में उत्तराखंड के साथ सफल कोचिंग कर चुकी अनाघा देशपांडे को फ़ील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है, जबकि भारत की पूर्व कोच अंजू जैन, जो पहले दो सीज़न में UP वॉरियर्स के साथ थीं, सहायक कोच के रूप में टीम से जुड़ी हैं।

ताक़त और चुनौतियां

मेग लानिंग की विदाई के बाद भी DC का शीर्ष क्रम काफ़ी ठोस दिखाई देता है। साउथ अफ़्रीका की कप्तान लॉरा वुलफ़ॉर्ट लानिंग की कमी पूरी करने के लिए एक सटीक विकल्प हैं। पिछले विश्व कप में उनके दमदार प्रदर्शन को देखते हुए, टीम को उम्मीद होगी कि वह शेफ़ाली वर्मा के साथ मिलकर पारी की आक्रामक शुरुआत करें। इसके अलावा, टीम के पास लिज़ेल ली के रूप में एक पावर-हिटर विकेटकीपर मौजूद है, जो WBBL में शानदार खेल दिखाने के बाद इस टूर्नामेंट में उतर रही हैं। टीम में कई ऑलराउंडर्स की मौजूदगी इस दल को संतुलित और मज़बूत बनाती है।
दूसरी ओर, टीम की सबसे बड़ी कमज़ोरी उनकी भारतीय तेज़ गेंदबाज़ी यूनिट है। लीग की सबसे अनुभवी भारतीय सीमर शिखा पांडे को रिलीज़ करने का फ़ैसला जोखिम भरा हो सकता है। उनकी जगह टीम ने उत्तराखंड की अनकैप्ड गेंदबाज़ नंदिनी शर्मा पर भरोसा जताया है, जो अभी इस स्तर पर नई हैं। विदेशी तेज़ गेंदबाज़ों में हैमिल्टन को भारतीय परिस्थितियों का कम अनुभव है, जिसके कारण मारीज़ान काप और हेनरी पर दबाव कहीं ज़्यादा होगा।

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नज़रें

शेफ़ाली वर्मा: WPL 2026 में शेफ़ाली पर नज़र रखने की कई वजहें हैं। शीर्ष क्रम में उनके साथ अब नियमित जोड़ीदार लानिंग नहीं होंगी। हाल के समय में शेफ़ाली की बल्लेबाज़ी में संयम का तत्व भी देखने को मिला है। ख़ासतौर पर पारी की शुरुआत में गैर ज़रूरी शॉट खेलने से बचने की कोशिश साफ़ दिखी है। इसका छोटा सा उदाहरण हाल की श्रीलंका के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में देखने को मिला, जहां उन्होंने सिर्फ़ पांच छक्के और 37 चौके लगाए, जो किसी भी एक सीरीज़ में उनके सर्वाधिक चौके हैं। (https://stats.espncricinfo.com/ci/engine/player/1182523.html?class=10;filter=advanced;orderby=sixes;template=results;type=batting;view=series)। 2024 में भारत की वनडे टीम से बाहर होने के बाद ग्राउंड शॉट्स पर काम करने की बात वह खु़द स्वीकार चुकी हैं। WPL में उनका प्रदर्शन काफ़ी ध्यान से देखा जाएगा।
लूसी हैमिल्टन: वह सिर्फ़ 19 साल की हैं और टीम की अकेली बाएं हाथ की तेज़ गेंदबाज़ होने के चलते एक्स फ़ैक्टर साबित हो सकती हैं। 2024 WBBL में सबसे कम उम्र में पांच विकेट लेने का कारनामा कर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थीं। वह पिछले साल अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान भी रही थीं।

DC की सर्वश्रेष्ठ XI

1 शेफ़ाली वर्मा, 2 लॉरा वुलफ़ॉर्ट, 3 जेमिमाह रॉड्रिग्स (कप्तान), 4 मारीज़ान काप, 5 निकी प्रसाद, 6 शिनेल हेनरी, 7 अलाना किंग, 8 तानिया भाटिया (विकेटकीपर), 9 स्नेह राणा, 10 एन श्री चरणी, 11 नंदिनी शर्मा

बाक़ी दल

दिया यादव, लिज़ेल ली, मडिवाला ममता, लूसी हैमिल्टन, मिन्नू मणि

पहले तीन मुक़ाबले

मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़, 10 जनवरी
गुजरात जायंट्स के ख़िलाफ़, 11 जनवरी
UP वॉरियर्ज़ के ख़िलाफ़, 14 जनवरी
Shafali VermaDelhi Capitals WomenIndia

एस सुदर्शनन ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं. @Sudarshanan7

