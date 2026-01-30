WPL एलिमिनेटर के समीकरण: दो मैच बचे हैं और चार टीमों की रेस जारी

गुजरात जायंट्स आठ अंकों के साथ फिलहाल अंक तालिका में दूसरे पायदान पर काबिज़ है, लेकिन प्लेऑफ़ में उनकी जगह अब भी सुरक्षित नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनका कमज़ोर नेट रन रेट है। अब मुंबई इंडियंस के ख़िलाफ़ होने वाला उनका आख़िरी मुक़ाबला ही उनके भविष्य की तस्वीर साफ़ करेगा। अगर GG किसी भी अंतर से जीत दर्ज करने में सफल रहती है, तो वह सीधे प्लेऑफ़ में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन अगर उन्हें हार नसीब होती है, तो उनकी सारी उम्मीदें UP वॉरियर्ज़ और DC के मैच पर टिक जाएंगी। उस स्थिति में उन्हें दुआ करनी होगी कि UPW DC को हरा दे। अगर मुंबई इंडियंस और DC दोनों अपने-अपने आख़िरी मैच जीत लेती हैं, तो यही दो टीमें एलिमिनेटर के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी।

अगर क़िस्मत दगा दे जाए और MI को इस मैच में हार मिले, तब भी उनके पास प्लेऑफ़ का रास्ता खुला रहेगा। इसके लिए उन्हें बस यह उम्मीद करनी होगी कि UPW की टीम DC को धूल चटा दे। रेस में शामिल चारों टीमों के बीच MI का नेट रन रेट सबसे शानदार है।

नेट रन रेट के गणित में दिल्ली कैपिटल्स दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगर MI को बड़ी हार भी मिलती है, तब भी वह DC से आगे ही रहेगी। मिसाल के तौर पर, अगर DC महज़ एक रन से हारती है, तब भी MI का रन रेट बेहतर रहेगा, बशर्ते वह GG से 45 रन से ज़्यादा के अंतर से न हारे या फिर 30 गेंद शेष रहते मैच न गंवा दे।

वहीं, MI फिलहाल UPW से नेट रन रेट में क़रीब 170 रनों के भारी अंतर से आगे है। इसका सीधा मतलब यह है कि UPW के लिए MI को पछाड़ना लगभग नामुमकिन है। ऐसा तभी हो सकता है जब UPW DC को 125 रनों के विशाल अंतर से हरा दे या फिर 90 गेंद बाक़ी रहते लक्ष्य हासिल कर ले (बशर्ते मुंबई अपना मैच 45 रन या 30 गेंद शेष रहते हार जाए)।

रविवार को UPW के ख़िलाफ़ दिल्ली कैपिटल्स के सामने नॉकआउट जैसा मुक़ाबला होगा। इस मैच में जीत उन्हें प्लेऑफ़ में पहुंचा देगी और जीत का अंतर मायने नहीं रखेगा, क्योंकि उनका नेट रन रेट पहले से ही आठ अंकों वाली गुजरात जायंट्स से बेहतर है।

हालांकि हार उनकी मुहिम का अंत नहीं भी कर सकती। DC तभी बाहर होंगी, जब MI शुक्रवार को GG से बड़े अंतर से हार जाए। तब DC, MI और UPW तीनों छह अंकों पर रह जाएंगी और फिर सबसे बेहतर नेट रन रेट वाली टीम आगे बढ़ेगी।

DC का नेट रन रेट UPW से तब तक बेहतर रहेगा, जब तक वे 180 रन का पीछा करते हुए 65 या उससे ज़्यादा रन से न हारें या 150 रन बचाते हुए 47 या उससे ज़्यादा गेंद शेष रहते हार न जाएं। हालांकि इस समीकरण में MI का नेट रन रेट DC के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। MI तब तक DC से आगे रहेगी, जब तक अंतर 45 रन या 30 गेंद का न हो।

DC कैपिटल्स यही उम्मीद करेंगी कि शुक्रवार को MI, GG से ऊपर बताए गए अंतर से ज़्यादा से हारे। GG की जीत का अंतर जितना बड़ा होगा, रविवार को UPW के ख़िलाफ़ DC को उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा।

UP वॉरियर्ज़ अंक 4, NRR -1.146 बचा हुआ मैच: DC (1 फ़रवरी)

रविवार को UPW को मैदान पर उतरते समय दिल्ली कैपिटल्स के नेट रन रेट को पीछे छोड़ने के लिए या तो 180 रन बनाकर 65 या उससे ज़्यादा रन से जीत दर्ज करनी होगी या 151 रन का पीछा करते हुए साढ़े सात ओवर से ज़्यादा गेंदें शेष रखनी होंगी। अगर GG, MI को लगभग 45 रन से या 30 गेंद शेष रहते हरा देती है, तो UPW के सामने लक्ष्य होगा लगभग 125 रन से जीत या 15 ओवर शेष रहते जीत हासिल करना।