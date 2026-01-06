WPL 2026 FAQ: WPL की ये बातें आपको ज़रूर जाननी चाहिए
बड़ी नीलामी के बाद टीमों के पुनर्गठन के चलते इस सीज़न में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी
वीमेंस प्रीमियर लीग (WPL) का चौथा संस्करण लगभग शुरू होने वाला है। बड़ी नीलामी के बाद टीमों के पुनर्गठन के चलते इस सीज़न में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। सीज़न शुरू होने से पहले कुछ तथ्य, जो आपको जाननी चाहिए।
WPL 2026 कब शुरू हो रहा है?
WPL 2026 की शुरुआत शुक्रवार 9 जनवरी को होगी, जहां पिछली चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से नवी मुंबई में होगा। फ़ाइनल मैच 5 फ़रवरी को वडोदरा में खेला जाएगा। आप सभी मैचों के शेड्यूल यहां देख सकते हैं।
क्या WPL पहले फ़रवरी-मार्च में नहीं होता था?
आप सही हैं। 2025 सीज़न तक ऐसा ही था, लेकिन 2026 से जनवरी-फ़रवरी को WPL के लिए एक तय विंडो बना दिया गया है।
नवी मुंबई और वडोदरा के अलावा और कौन से वेन्यू हैं?
हालांकि टीमें होम-एंड-अवे फ़ॉर्मैट में खेलने की इच्छुक थीं, लेकिन T20 विश्व कप और रणजी ट्रॉफ़ी के चलते ज़्यादातर वेन्यू BCCI द्वारा पहले ही बुक कर लिए गए थे। इसलिए इस बार DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई और कोटाम्बी स्टेडियम, वडोदरा ही WPL के दो वेन्यू होंगे। पहले 11 मैच नवी मुंबई में खेले जाएंगे और एलिमिनेटर व फ़ाइनल सहित बाकी 11 मैच वडोदरा में होंगे।
क्या शेड्यूल में कुछ नया है?
हां। उद्घाटन सीज़न के बाद पहली बार WPL में डबल-हेडर होंगे। ऐसे दो डबल-हेडर रखे गए हैं, जो नवी मुंबई में शनिवार को 10 जनवरी और 17 जनवरी को खेले जाएंगे। डबल-हेडर वाले दिनों में पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगा, जबकि सभी शाम के मैच 7.30 बजे शुरू होंगे।
बड़ी नीलामी के बाद टीमों में क्या बदलाव हुए हैं?
काफ़ी कुछ। दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने नई कप्तान के तौर पर जेमिमाह रॉड्रिग्स को नियुक्त किया है। उन्होंने मेग लानिंग की जगह ली है, जो इस बार UP वॉरियर्ज़ (UPW) की कप्तानी करेंगी। इस बीच, तीन टीमों के प्रमुख कोच भी बदल गए हैं। MI में शार्लेट एडवर्ड्स की जगह लीज़ा काइटली आई हैं, वहीं RCB में ल्यूक विलियम्स की जगह मालोलन रंगराजन को नियुक्त किया गया है। UPW में जॉन लुईस की जगह अभिषेक नायर नए मुख्य कोच हैं।
क्या कोई बड़ा नाम गायब हैं?
RCB की एलीस पेरी और DC की एनाबेल सदरलैंड ने निजी कारणों से अपना नाम वापस ले लिया है। RCB ने पेरी की जगह सायली सतघरे को शामिल किया है, जिससे उनके पास अब सिर्फ़ पांच विदेशी खिलाड़ी रह गए हैं, जबकि DC ने अलाना किंग को साइन किया है।
अलिसा हीली, चमरी अतापत्तू और हेदर नाइट को नीलामी में कोई ख़रीदार नहीं मिला। जेस जॉनसन, तालिया मक्ग्रा और सोफ़ी मोलिन्यू ने नीलामी के लिए रजिस्टर ही नहीं किया।
एसोसिएट खिलाड़ियों का नियम फिर से याद दिला सकते हैं?
ज़रूर। अगर किसी टीम के एकादश में एक एसोसिएट खिलाड़ी शामिल हो, तो वह चार की जगह पांच विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकती है। हालांकि इस बार UPW की तारा नॉरिस ही एकमात्र एसोसिएट खिलाड़ी थीं, और वह भी USA की T20 विश्व कप क्वालिफ़ायर टीम में चुने जाने के बाद टूर्नामेंट से हट गई हैं। इसलिए जब तक किसी टीम द्वारा किसी एसोसिएट खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं लाया जाता, यह नियम लागू होते नहीं दिखेगा।
क्या कुछ नए खिलाड़ी हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए?
DC ने हरियाणा की अनकैप्ड बल्लेबाज़ दीया यादव को साइन किया है। 16 साल की दीया ने अपना खेल शफ़ाली वर्मा को देखकर गढ़ा है।
इसके अलावा MI की तेज़ गेंदबाज़ मिली इलिंगवर्थ भी चर्चा में हैं। वह जेफ़ थॉमसन की ऐक्शन की नकल करते हुए बड़ी हुई हैं और 120kph की रफ़्तार से गेंदबाज़ी कर सकती हैं। हालांकि यह देखना बाक़ी है कि उन्हें कितना गेम टाइम मिलता है।
ये मैच लाइव कहां देख सकते हैं?
आप अपने देश के अनुसार मैच यहां देख सकते हैं:
- ऑस्ट्रेलिया: फ़ॉक्स क्रिकेट और कायो स्पोर्ट्स
- इंग्लैंड: स्काई स्पोर्ट्स
- भारत: स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार
- साउथ अफ़्रीका: सुपर स्पोर्ट
- USA: विलो TV
हमेशा की तरह ESPNcricinfo हिंदी आपको सबसे व्यापक कवरेज़ देगा-- ताज़ा स्कोर, ख़बरें, फ़ीचर्स, विश्लेषण और बहुत कुछ।
