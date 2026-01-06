WPL 2026 FAQ: WPL की ये बातें आपको ज़रूर जाननी चाहिए

WPL 2026 कब शुरू हो रहा है?

क्या WPL पहले फ़रवरी-मार्च में नहीं होता था?

आप सही हैं। 2025 सीज़न तक ऐसा ही था, लेकिन 2026 से जनवरी-फ़रवरी को WPL के लिए एक तय विंडो बना दिया गया है।

नवी मुंबई और वडोदरा के अलावा और कौन से वेन्यू हैं?

हालांकि टीमें होम-एंड-अवे फ़ॉर्मैट में खेलने की इच्छुक थीं, लेकिन T20 विश्व कप और रणजी ट्रॉफ़ी के चलते ज़्यादातर वेन्यू BCCI द्वारा पहले ही बुक कर लिए गए थे। इसलिए इस बार DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई और कोटाम्बी स्टेडियम, वडोदरा ही WPL के दो वेन्यू होंगे। पहले 11 मैच नवी मुंबई में खेले जाएंगे और एलिमिनेटर व फ़ाइनल सहित बाकी 11 मैच वडोदरा में होंगे।

WPL 2026 के सभी मैच दो ही जगहों पर खेले जाएंगे • ESPNcricinfo Ltd

क्या शेड्यूल में कुछ नया है?

हां। उद्घाटन सीज़न के बाद पहली बार WPL में डबल-हेडर होंगे। ऐसे दो डबल-हेडर रखे गए हैं, जो नवी मुंबई में शनिवार को 10 जनवरी और 17 जनवरी को खेले जाएंगे। डबल-हेडर वाले दिनों में पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगा, जबकि सभी शाम के मैच 7.30 बजे शुरू होंगे।

बड़ी नीलामी के बाद टीमों में क्या बदलाव हुए हैं?

क्या कोई बड़ा नाम गायब हैं?

अलिसा हीली, चमरी अतापत्तू और हेदर नाइट को नीलामी में कोई ख़रीदार नहीं मिला। जेस जॉनसन, तालिया मक्ग्रा और सोफ़ी मोलिन्यू ने नीलामी के लिए रजिस्टर ही नहीं किया।

MI की मिली इलिंगवर्थ, जेफ़ थॉमसन की ऐक्शन की नकल करते हुए बड़ी हुई हैं • Getty Images

एसोसिएट खिलाड़ियों का नियम फिर से याद दिला सकते हैं?

ज़रूर। अगर किसी टीम के एकादश में एक एसोसिएट खिलाड़ी शामिल हो, तो वह चार की जगह पांच विदेशी खिलाड़ियों को खिला सकती है। हालांकि इस बार UPW की तारा नॉरिस ही एकमात्र एसोसिएट खिलाड़ी थीं, और वह भी USA की T20 विश्व कप क्वालिफ़ायर टीम में चुने जाने के बाद टूर्नामेंट से हट गई हैं। इसलिए जब तक किसी टीम द्वारा किसी एसोसिएट खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं लाया जाता, यह नियम लागू होते नहीं दिखेगा।

क्या कुछ नए खिलाड़ी हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए?

इसके अलावा MI की तेज़ गेंदबाज़ मिली इलिंगवर्थ भी चर्चा में हैं। वह जेफ़ थॉमसन की ऐक्शन की नकल करते हुए बड़ी हुई हैं और 120kph की रफ़्तार से गेंदबाज़ी कर सकती हैं। हालांकि यह देखना बाक़ी है कि उन्हें कितना गेम टाइम मिलता है।

ये मैच लाइव कहां देख सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया : फ़ॉक्स क्रिकेट और कायो स्पोर्ट्स

: फ़ॉक्स क्रिकेट और कायो स्पोर्ट्स इंग्लैंड : स्काई स्पोर्ट्स

: स्काई स्पोर्ट्स भारत : स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार

: स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार साउथ अफ़्रीका : सुपर स्पोर्ट

: सुपर स्पोर्ट USA: विलो TV आप अपने देश के अनुसार मैच यहां देख सकते हैं: